'...तो मुनीर खेलने लगे खालिस्तानी कार्ड', पाकिस्तानी सिखों ने गिफ्ट किया सिरोपा, क्यों भड़क गए यूजर्स?

Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया था. जिसके बाद असीम मुनीर खुद को सही साबित करने के लिए तरह-तरह की पैंतरेबाजी कर रहे हैं. अब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें उन्हें सिरोपा भेंट किया जा रहा है.
Asim Munir: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी. भारतीय सेना के शौर्य और साहस के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे. भारतीय सेना के इस पराक्रम की दुनिया भर के कई नेताओं ने तारीफ की थी. वहीं भारी नुकसान के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर अपना माहौल बनाने में जुटे हुए हैं. वो इस जंग के बाद अमेरिका का चक्कर काटने लगे, वो चाहते हैं कि अमेरिका उनकी कुछ मदद कर दे, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें लंच भी बुलाया था. अब कुछ पाकिस्तानी सिखों द्वारा असीम मुनीर को सिरोपा भेंट किया गया. जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है, लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.
जमकर टिप्पणी कर रहे हैं लोग
असीम मुनीर की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पोस्ट डाली गई. जिसमें कैप्शन में लिखा गया कि इन पाकिस्तानी सिखों के लिए यह कितनी शर्म की बात है कि वे इस दुष्ट फील्ड मार्शल लॉ असीम मुनीर को सिरोपा भेंट कर रहे हैं. इस पर एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि सर - वो वहां के पंजाबी हैं, वो अपने देश के प्रति वफ़ादार रहेंगे. इसमें गलत क्या है? और ये मत सोचिए कि उन्होंने ये कोई सक्रियता से किया है. ये तो बस एक दिखावा है. एक अन्य ने लिखा कि ये सब पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों का दिमागी खेल है. कुछ गुरुद्वारों का प्रबंधन दिखावे के लिए अच्छा है. मैं अंदरूनी पंजाब और सिंध गया था, उन्होंने गुरुद्वारों को दुकानें बना दिया है. लड़कियों को परेशान किया जा रहा है और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है.
What a shame for these Pakistani Sikhs to present a Siropa to this evil Field Martial Law Asim Munir. pic.twitter.com/PJkKYAfNAZ
— Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) August 30, 2025
खेलने लगे खालिस्तानी कार्ड
इन लोगों के पास क्या विकल्प है? अगर उन्हें पाकिस्तान में रहना है तो उन्हें दुष्ट असीम मुनीर की हर मांग माननी होगी और पूरी करनी होगी. एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि मुझे लग रहा है कि यह खालिस्तान कार्ड पूरी ताकत के साथ फिर से शुरू किया जाएगा, जिसे अंकल सैम द्वारा प्रायोजित किया जाएगा, क्योंकि भारत घुटने नहीं टेक रहा है.
F&Q
सवाल- ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ?
जवाब- ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू हुआ था.