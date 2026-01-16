DNA: पाकिस्तान वाले आतंकी वाटर जिहाद छेड़ रहे! भारत में कुछ नेता इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे; क्यों

पाकिस्तान, भारत के खिलाफ वॉटर जिहाद की साजिश रच रहा है. इस साजिश में आसिम मुनीर के आश्रय में पल रहे आतंकी शामिल हैं. मुनीर की ये आतंकी ब्रिगेड भारत को पानी के रास्ते दहलाने की साजिश रच रही है. अब हम भारत के खिलाफ आतंकियों के इसी वाटर जिहाद का विश्लेषण करेंगे. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पट्टन में इन दिनों एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है. यहां पूरे पाकिस्तान से चुने हुए लोगों को मरीन ट्रेनिंग दी जा रही है. हाई स्पीड बोट, महंगे स्कूबा इंस्ट्रूमेंट से इन्हें समुद्री युद्ध, नेविगेशन और गोताखोरी के लिए ट्रेंड किया जा रहा है.

लश्कर ए तैयबा रच रहा 26/11 जैसी साजिश

अब जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िएगा. ट्रेनिंग कैंप लगाया आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने. लश्कर के कैंप में जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वो आतंकी हैं. कहने के लिए तो उन्हें राहत और बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही है. लेकिन इस ट्रेनिंग कैंप का असल मकसद है आतंकियों को पानी के रास्ते भारत में घुसपैठ के लिए तैयार करना. ये लश्कर का वाटर जिहाद है. हाफिज के आतंकी खुलकर कह रहे हैं कि वो 2026 में जल जिहाद के लिए वाटर फोर्स बनाएंगे. पहले हाफिज के कमांडर की धमकी सुनिए

सैफुल्लाह कसूरी आतंकी हाफिज सईद का डिप्टी है. उसने जो ऐलान किया वो भारत के लिए गंभीर खतरा है. गंभीर खतरा क्यों हैं इसे समझते हैं.

26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला करनेवाले लश्कर के दशहतगर्द समंदर के रास्ते भारत में घुसे थे. इन आतंकियों को पाक अधिकृत कश्मीर के मंगला डैम और कराची में ट्रेनिंग दी गई थी. ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह होने के बाद हाफिज ने वॉटर टेरर नेटवर्क बनाने पर फोकस किया है.

2026 में हाफिज भारत को फिर 2008 वाला जख्म देने की साजिश रच रहा है. हाफिज ही नहीं जैश के सरगना मसूद अजहर ने भी आतंक वाटर टेरर नेटवर्क बनाने का ऐलान किया था.

मसूद के इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनवाया था. अब हाफिज मसूद की उसी वाटर टेरर नेटवर्क वाली साजिश को आगे बढ़ा रहा है.

आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु के साथ मृदुता का व्यवहार अपकीर्ति यानी बदनामी का कारण बनता है. आचार्य चाणक्य की उक्ति को थोड़ा संशोधित करके कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों के साथ नरम व्यवहार जनहानि का कारण बन सकता है. लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए प्यार का दरिया बहता है. ऐसी ही नेता हैं जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती. पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं. गौर से पढ़िएगा - महबूबा मुफ्ती ने इंसानियत का हवाला देते हुए पाकिस्तान की पैरोकारी की है. सोचिए इंसानियत और पाकिस्तान. क्या दूर-दूर तक इनका कोई मेल है? नहीं... कतई नहीं है.

महबूबा जी पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष भारतीयों की हत्या क्या इंसानियत थी. क्या कश्मीर में आए दिन आम नगारिकों का खून बहाना इंसानियत है. क्या बम धमाके कर निर्दोष लोगों की जान लेना इंसानियत है. माफ किजिएगा आम भारतीय के लिए ये इंसानियत नहीं है. पता नहीं आपके पास कौन सा शब्दकोष है जिसमें इंसानियत की परिभाषा अलग है

महबूबा मुफ्ती जी पाकिस्तान का पानी इसलिए रोका गया क्योंकि उसके आतंकियों ने निर्दोष भारतीयों की हत्या की. रोके गए पानी का प्रयोग जम्मू-कश्मीर की खुशहाली के लिए किया जा रहा है. सुनिए महबूबा जी जिस पाकिस्तान को लेकर आपके मन में इंसानियत के लड्डू फूट रहे हैं वहां बैठे आतंकी इसी पानी को हथियार बनाकर भारत को फिर हिंसक चोट पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं.

अलगाववादियों और कट्टरपंथियों की सहानुभूति के लिए कथित इंसानियत को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है लेकिन सबको समझना चाहिए इसी घटिया सोच ने कुछ लोगों को राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया है.