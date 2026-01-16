Advertisement
trendingNow13077021
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनDNA: पाकिस्तान वाले आतंकी वाटर जिहाद छेड़ रहे! भारत में कुछ नेता इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे; क्यों

DNA: पाकिस्तान वाले आतंकी वाटर जिहाद छेड़ रहे! भारत में कुछ नेता इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे; क्यों

Pakistan news: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पट्टन में इन दिनों एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है. यहां पूरे पाकिस्तान से चुने हुए लोगों को मरीन ट्रेनिंग दी जा रही है. हाई स्पीड बोट, महंगे स्कूबा इंस्ट्रूमेंट से इन्हें समुद्री युद्ध, नेविगेशन और गोताखोरी के लिए ट्रेंड किया जा रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: पाकिस्तान वाले आतंकी वाटर जिहाद छेड़ रहे! भारत में कुछ नेता इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे; क्यों

पाकिस्तान, भारत के खिलाफ वॉटर जिहाद की साजिश रच रहा है. इस साजिश में आसिम मुनीर के आश्रय में पल रहे आतंकी शामिल हैं. मुनीर की ये आतंकी ब्रिगेड भारत को पानी के रास्ते दहलाने की साजिश रच रही है. अब हम भारत के खिलाफ आतंकियों के इसी वाटर जिहाद का विश्लेषण करेंगे. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पट्टन में इन दिनों एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है. यहां पूरे पाकिस्तान से चुने हुए लोगों को मरीन ट्रेनिंग दी जा रही है. हाई स्पीड बोट, महंगे स्कूबा इंस्ट्रूमेंट से इन्हें समुद्री युद्ध, नेविगेशन और गोताखोरी के लिए ट्रेंड किया जा रहा है.

लश्कर ए तैयबा रच रहा 26/11 जैसी साजिश

अब जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िएगा. ट्रेनिंग कैंप लगाया आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने. लश्कर के कैंप में जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वो आतंकी हैं. कहने के लिए तो उन्हें राहत और बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही है. लेकिन इस ट्रेनिंग कैंप का असल मकसद है आतंकियों को पानी के रास्ते भारत में घुसपैठ के लिए तैयार करना. ये लश्कर का वाटर जिहाद है. हाफिज के आतंकी खुलकर कह रहे हैं कि वो 2026 में जल जिहाद के लिए वाटर फोर्स बनाएंगे. पहले हाफिज के कमांडर की धमकी सुनिए

Add Zee News as a Preferred Source

सैफुल्लाह कसूरी आतंकी हाफिज सईद का डिप्टी है. उसने जो ऐलान किया वो भारत के लिए गंभीर खतरा है. गंभीर खतरा क्यों हैं इसे समझते हैं.

26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला करनेवाले लश्कर के दशहतगर्द समंदर के रास्ते भारत में घुसे थे. इन आतंकियों को पाक अधिकृत कश्मीर के मंगला डैम और कराची में ट्रेनिंग दी गई थी. ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह होने के बाद हाफिज ने वॉटर टेरर नेटवर्क बनाने पर फोकस किया है.

2026 में हाफिज भारत को फिर 2008 वाला जख्म देने की साजिश रच रहा है. हाफिज ही नहीं जैश के सरगना मसूद अजहर ने भी आतंक वाटर टेरर नेटवर्क बनाने का ऐलान किया था.

मसूद के इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनवाया था. अब हाफिज मसूद की उसी वाटर टेरर नेटवर्क वाली साजिश को आगे बढ़ा रहा है.

आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु के साथ मृदुता का व्यवहार अपकीर्ति यानी बदनामी का कारण बनता है. आचार्य चाणक्य की उक्ति को थोड़ा संशोधित करके कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों के साथ नरम व्यवहार जनहानि का कारण बन सकता है. लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए प्यार का दरिया बहता है. ऐसी ही नेता हैं जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती. पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं. गौर से पढ़िएगा - महबूबा मुफ्ती ने इंसानियत का हवाला देते हुए पाकिस्तान की पैरोकारी की है. सोचिए इंसानियत और पाकिस्तान. क्या दूर-दूर तक इनका कोई मेल है? नहीं... कतई नहीं है.

महबूबा जी पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष भारतीयों की हत्या क्या इंसानियत थी. क्या कश्मीर में आए दिन आम नगारिकों का खून बहाना इंसानियत है. क्या बम धमाके कर निर्दोष लोगों की जान लेना इंसानियत है. माफ किजिएगा आम भारतीय के लिए ये इंसानियत नहीं है. पता नहीं आपके पास कौन सा शब्दकोष है जिसमें इंसानियत की परिभाषा अलग है

महबूबा मुफ्ती जी पाकिस्तान का पानी इसलिए रोका गया क्योंकि उसके आतंकियों ने निर्दोष भारतीयों की हत्या की. रोके गए पानी का प्रयोग जम्मू-कश्मीर की खुशहाली के लिए किया जा रहा है. सुनिए महबूबा जी जिस पाकिस्तान को लेकर आपके मन में इंसानियत के लड्डू फूट रहे हैं वहां बैठे आतंकी इसी पानी को हथियार बनाकर भारत को फिर हिंसक चोट पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं.

अलगाववादियों और कट्टरपंथियों की सहानुभूति के लिए कथित इंसानियत को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है लेकिन सबको समझना चाहिए इसी घटिया सोच ने कुछ लोगों को राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया है. 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
DNA
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
mayor
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
DNA
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
DNA
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
PM Modi
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Justice Varma
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
Indian Army
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका