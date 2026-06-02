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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनरोते रहे बच्चे फिर भी नहीं पसीजा निर्दयी मां का दिल... 8 बेटियों को छोड़ दूसरे पति संग रहने गई महिला, कोर्ट के बाहर मचा हंगामा

रोते रहे बच्चे फिर भी नहीं पसीजा निर्दयी मां का दिल... 8 बेटियों को छोड़ दूसरे पति संग रहने गई महिला, कोर्ट के बाहर मचा हंगामा

Pakistan News: पाकिस्तान में एक महिला अपनी जवान बेटियों को छोड़ दूसरे पति के साथ रहने चली गई. महिला के बच्चे कोर्ट के बाहर रोते रहे, लेकिन वह अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:50 PM IST
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रोते रहे बच्चे फिर भी नहीं पसीजा निर्दयी मां का दिल... 8 बेटियों को छोड़ दूसरे पति संग रहने गई महिला, कोर्ट के बाहर मचा हंगामा

Pakistan: एक मां के लिए उसके बच्चे सबसे अधिक प्रिय होते हैं. उनके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है. हालांकि, पाकिस्तान में इसका उलटा उदाहरण देखने को मिला है. यहां एक निर्दियी मां अपने बच्चों के साथ बसा-बसाया परिवार छोड़कर चली गई. इसका कारण यह था कि महिला ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली थी और वह उसके साथ ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी. 

बेटियों को छोड़ दूसरे पति के साथ गई

पाकिस्तान में एक महिला अपनी 8 बेटियों को छोड़कर दूसर पति के साथ रहने चली गई. लाहौर कोर्ट के बाहर इसका बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

मामला शबनम बीबी नाम की महिला से जुड़ा है. उसने अदालत में अपने दूसरे पति के साथ रहने की इच्छा जताई और इसके बाद अपनी बेटियों को छोड़कर उसके साथ चली गई. 

दूसरे पति के साथ रहने की जताई इच्छा 

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक,  मामला हेबियस कॉर्पस याचिका के तहत कोर्ट पहुंचा था. इसे गुलाम हुसैन नाम के व्यक्ति ने दायर किया था. व्यक्ति का दावा था कि उसकी पत्नी शबनम बीबी को उसके पहले पति ने छुपाकर रखा हुआ है. उसने अदालत से आग्रह किया था कि उसकी पत्नी को ढूंढकर कर उसे उसके साथ रहने दिया जाए.

सुनवाई के दौरान शबनम बीबी खुद अदालत में पेश हुई. उन्होंने जज के सामने बयान दिया कि उन्होंने गुलाम हुसैन से अपनी मर्जी से शादी की है. वह उसी के साथ रहना चाहती हैं. महिला के इस बयान के बाद अदालत ने उसे उसके दूसरे पति के साथ जाने की अनुमति दे दी. 

ये भी पढ़ें-  सुंदर या बदसूरत...कंगाल पाकिस्तान में कितने बीच हैं? क्या कोई भी जा सकता है देखने 

इंटरनेट पर वायरल वीडियो 

पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफी वायरल हो रही है. खासतौर पर बेटियों के रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन पर लोगों की अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. अदालत ने अपने फैसले में साफ किया कि महिला बालिग है और उसे अपनी इच्छा से अदालत के सामने अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है.

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