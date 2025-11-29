Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

DNA: पाकिस्तानी चोरी और बुजदिल! जंग में सरेंडर करने के मामले में टॉप पर है पाक ऑर्मी

DNA: आज ख़ैबर पख़्तूनख्वा में टीटीपी के एक गुट ने बन्नू पुलिस स्टेशन पर बड़ा हमला किया. हथियारों से लैस टीटीपी लड़ाकों के हमले में 7 से ज्यादा पुलिसक​र्मियों के मारे जाने और 5 के घायल होने की खबर है इस हमले से पाकिस्तान के पुलिस वाले इतना डर गए कि बन्नू थाने में अपने असलहे और वाहन छोड़कर भाग गए.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:05 PM IST
DNA: पाकिस्तानी सरेंडर करके भागने में कितने एक्सपर्ट है ये हम आपको पहले भी डीएनए में कई बार बता चुके हैं. आज आपने डिबेट के मैदान में पाकिस्तान का सरेंडर भी देख लिया लेकिन सरेंडर में अगर ऑस्कर की ट्रॉफी मिले तो वो पाकिस्तानी नेताओं को नहीं, फौज को मिलनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी फौज जंग में सरेंडर करने के मामले में टॉप पर है. सोचिए एक तरफ पाकिस्तान के नेता. अफगान तालिबान से जंग की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवान तालिबानियों को देखते ही अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं. आज आपको भी देखना चाहिए तालिबान का हमला होने के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बल कैसे असलहा वाहन सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं.

आज ख़ैबर पख़्तूनख्वा में टीटीपी के एक गुट ने बन्नू पुलिस स्टेशन पर बड़ा हमला किया. हथियारों से लैस टीटीपी लड़ाकों के हमले में 7 से ज्यादा पुलिसक​र्मियों के मारे जाने और 5 के घायल होने की खबर है इस हमले से पाकिस्तान के पुलिस वाले इतना डर गए कि बन्नू थाने में अपने असलहे और वाहन छोड़कर भाग गए. बन्नू में इससे पहले टीटीपी के हमले के बाद पाकिस्तान की सेना भी अपने हथियार छोड़कर भाग चुकी है. ये खबर भी हम आपको डीएनए में दिखा चुके हैं. लेकिन जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और अफगानिस्तान-पाकिस्तान के सीजफायर के पूरी तरह खत्म हो जाने का एलान कर दिया गया है. उस वक्त अफगानिस्तान में एक नक्शा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है. 

पाकिस्तान के खौफ को बढ़ा रहा तालिबान का नक्शा
ये नक्शा है ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा यानि तालिबान और अफगानिस्तान की पश्तून आबादी अपने देश के विस्तार को जहां तक देखना चाहते हैं अफगानियों ने इसका एलान इस नक्शे के जरिए कर दिया है. यह नक्शा तालिबान–समर्थित एक सांस्कृतिक समूह ने जारी किया है पश्तून राष्ट्रवादी संगठन अब इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं यानि पश्तूनों के दिमाग में इस बात को डाला जा रहा है अफगानिस्तान का दायरा कहां तक फैला हुआ है ताकि पश्तून इस पर कब्जे के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं. आज अफगान सोशल मीडिया और पाकिस्तान में इस नक्शे की काफी चर्चा की जा रही है. आज आपको जानना चाहिए जिस वक्त पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट अगले 48 घंटों को सबसे ज्यादा मुश्किल बता रहे हैं ये नक्शा किस तरह पाकिस्तान के खौफ को और बढ़ा रहा है और इस नक्शे के मुताबिक अफगानिस्तान का दायरा कितना बढ़ने वाला है और पाकिस्तान के कितने टुकड़े होने वाले हैं.

  • ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे में अफगानिस्तान की सीमा पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान के अंदर बढ़ाई गई है

  • पाकिस्तान के खैबर पख़्तूनख्वा प्रांत के बाजौर, स्वात, पेशावर और बलोचिस्तान के क्वेटा को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है 

  • इसके अलावा दक्षिण वज़ीरिस्तान और उत्तरी वज़ीरिस्तान भी ग्रेटर अफगानिस्तान के मैप में शामिल हैं

  • यानी अफगानियों ने पूरा ड्यूरंड लाइन क्षेत्र अफ़गानिस्तान में दिखा दिया है

  • इस में नक्शे पर पंजाबी और सिंधी क्षेत्रों के नाम शामिल नहीं हैं

  • इसका मतलब यह नक्शा केवल पश्तून बहुल क्षेत्रों को अफ़गानिस्तान में जोड़ने का दावा करता है

बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टीटीपी कर रहे तैयारी
इस नक्शे को पूरा करने के लिए अब बॉर्डर पर अफगानिस्तान अपनी सेना को तैयार कर रही है और पाकिस्तान के अंदर टीटीपी   तैयारी कर रहा है ग्रेटर अफगानिस्तान की योजना बता रही है आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बार्डर बहुत गर्म रहने वाला है । आज आपको ये भी जानना चाहिए अगर अफगानिस्तान ने अपना नया नक्शा पूरा कर ​लिया तो पाकिस्तान कितना सिकुड़ जाएगा.

  • तालिबान की योजना पूरे खैबर पख़्तूनख्वा और बलोचिस्तान के क्वेटा, जिन्नाग, झोब, लोअर लाइन के इलाक़ों पर कब्जा करने का है  

  • खैबर पख़्तूनख्वा का क्षेत्रफल लगभग 1 लाख 1 हजार741 वर्ग किलोमीटर है

  • वहीं बलोचिस्तान के लगभग साढ़े तीन लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में इस नक्शे में लगभग 1 लाख 70 हजार वर्ग किलोमीटर के भूभाग को शामिल किया है

  • पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग साढ़े 8 लाख वर्ग किलोमीटर है यानि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लगभग 30 प्रतिशत इलाके पर कब्जा करना चाहता है

  • इन इलाकों में अफगानिस्तान के साथ आने को तैयार लगभग 4 करोड़ पश्तून आबादी रहती है

आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें
सोचिए पाकिस्तान के 4 करोड़ से ज्यादा पश्तून जो सबसे बड़ी लड़ाकी कौम मानी जाती है वो पाकिस्तान से अलग होने के लिए बेताब हैं और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर उससे भी ज्यादा पठान ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप पूरा करने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं ऐसे में पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल होने वाले हैं पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी इस बात को समझ रहे हैं. आज आपको ये भी जानना चाहिए अगर ये इलाका पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो पहले से कंगाल पाकिस्तान कैसे पूरी तरह खत्म हो जाएगा. अफगानिस्तान जिस इलाके को छीनना चाहता है उसे पाकिस्तान का रिसोर्स बैंक कहा जाता है.

पाकिस्तान को मिल सकती है 70 साल की गैस सप्लाई 
बलोचिस्तान के रेको डिक में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का तांबा और सोना मौजूद है. सईदी में चीन की साझेदारी में कॉपर–गोल्ड खनन प्रोजेक्ट चल रहा है. सुई गैस फील्ड से पाकिस्तान के लिए 70 साल की गैस सप्लाई मिल सकती है. खैबर में दुनिया के उच्च-गुणवत्ता वाले रत्न मिलते हैं जिनका पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है. बुनेर में संगमरमर और ग्रे नाइट के बड़े भंडार हैं. पाकिस्तान के स्टोन एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है. खैबर में मौजूद तरबेला डैम हाइड्रोपावर परियोजना से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई होती है लेकिन यहां जो करोडों लोग रहते हैं वो अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि पाकिस्तान ने यहां के संसाधनों का दोहन तो किया है लेकिन इलाके की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया.

यह भी पढ़ेंः इमरान जिंदा रहें या मरें... आसिम मुनीर का अब बाल भी बांका नहीं हो सकता; जानिए वजह

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

