Advertisement
trendingNow13038789
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनभारत में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश, PAK से मल्टीनेशनल कंपनियां धड़ाधड़ समेट रही बोरिया-बिस्तर? दम तोड़ती इकॉनमी पर खुलासा

भारत में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश, PAK से मल्टीनेशनल कंपनियां धड़ाधड़ समेट रही बोरिया-बिस्तर? दम तोड़ती इकॉनमी पर खुलासा

Pakistan news: शरीफ-मुनीर के बार-बार ट्रंप के तलवे चाटने के बावजूद एक भी अमेरिकी कंपनी वहां निवेश को राजी नहीं है. इस बीच पाकिस्तान को IMF से 10 हजार करोड़ की नई खैरात जरूर मिली है, वो भी तब जब पाकिस्तान पुराने कर्जे का ब्याज तक नहीं चुका पा रहा है. दूसरी ओर भारत में करीब 100 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान हुआ है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश, PAK से मल्टीनेशनल कंपनियां धड़ाधड़ समेट रही बोरिया-बिस्तर? दम तोड़ती इकॉनमी पर खुलासा

Investment in India Vs Pakistan investment: पाकिस्तानी चैनलों और सोशल मीडिया पर दावा हो रहा है कि आईएमएफ की खैरात से आए कर्ज से आपको इकन्नी नहीं मिलेगी, चाहे आपके चूल्हे बुझ जाएं और बच्चे भूख से बिलखें लेकिन पाक फौज (PAK Army) के कथित कमीशन एजेंट उससे भी कट मनी निकाल लेंगे. पाकिस्तानी पब्लिक ये भी कह रही है कि मुनीर और शरीफ की जोड़ी ट्रंप के जूते बस इसलिए चमका रही है क्योंकि IMF से डेढ़ अरब या सवा अरब डॉलर का कर्जा मिलता रहे. 

भारत पर बरसे 'नोट'... पाकिस्तान की नीयत में 'खोट'

पाकिस्तानी पब्लिक का मानना है कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी गिद्ध बनकर मुल्क का पैसा दबोच रहे हैं. पाकिस्तान को चिंता है कि ट्रंप की मालिश के बावजूद एक भी अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान में फूटी कौड़ी लगाने को तैयार नहीं. दूसरी ओर भारत में अमेजन ने 35 अरब डॉलर निवेश करने का ऐलान कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट भी AI के लिए 17.5 अरब डॉलर का सबसे बड़ा इनवेस्टमेंट कर रही है. इंटेल ने भी 5 साल में 14 अरब डॉलर भारत में इनवेस्ट करने का घोषणा कर दिया है. इसके अलावा गूगल 15 अरब डॉलर और कॉग्निजेंट तक भारत में इनवेस्ट करने वाली हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल बेहाल है. दुनियाभर की कंपनियां भारत में अगले 5 साल का भविष्य देखकर पाकिस्तान से दुकान समेट रही हैं.

- माइक्रोसॉफ्ट 2025 में ही पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर बांध चुकी.
- प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी पाकिस्तान में अपना काम बंद कर दिया.
- यामहा भी पाकिस्तान से तौबा कर चुकी है. 
- एयरलिफ्ट 2022 में ही पाकिस्तान को छोड़ चुकी. 
- विडोल की सहयोगी कंपनी वावाकार्स ने भी पाकिस्तान में कारोबार बंद कर दिया है.
- शेल भी अपनी 77 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर पाकिस्तान से किनारा कर चुकी है.
- जिलेट, फाइजर, उबर तक सभी कंपनियां पाकिस्तान में धंधा बंद कर चुकी हैं.  

भारत में निवेश की बारिश, पाकिस्तान में 0

सोचिए ये तो सिर्फ वो कंपनियां है जो लाइम लाइट में रही हैं. सैकड़ों कंपनियां तो ऐसी हैं जो पाकिस्तान में रहकर सड़क पर आ गईं और किसी को पता तक नहीं चला. अब पढ़े-लिखे अक्लमंद पाकिस्तानी रोएं ना तो क्या जश्न मनाएं. मतलब पाकिस्तानी लोग भारत में भारी-भरकम इनवेस्टमेंट देखकर लार टपका रहे हैं

150 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज

आलम ये है कि पाकिस्तान पर अभी 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है. इतना कर्ज की कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ता है. IMF से लोन लेने का सिलसिला पाकिस्तान ने 1958 में शुरू किया था. तब से अब तक 67 साल में पाकिस्तान 24 बाहर IMF के दरवाजे पर नाक रगड़ चुका है. पाकिस्तानी कंज्यूमर एजेंसी IPSOS का एक सर्वे बताता है कि 82 फीसदी अवाम को पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भरोसा नहीं है. हर 5 में से 4 लोग पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं. करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हैं. 89 फीसदी कमाने वाला युवा घर नहीं खरीद पा रहे. जबकि 5 फीसदी लोग गाड़ी तक नहीं खरीद सकते हैं. सोचिए जिस मुल्क पर उसकी जनता को भरोसा नहीं. वहां विदेशी कंपनियों का भविष्य क्या खाक सुरक्षित होगा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
Supreme Court
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
Modi Cabinet
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
MNREGA Scheme
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका