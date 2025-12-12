भारत में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश, PAK से मल्टीनेशनल कंपनियां धड़ाधड़ समेट रही बोरिया-बिस्तर? दम तोड़ती इकॉनमी पर खुलासा

Investment in India Vs Pakistan investment: पाकिस्तानी चैनलों और सोशल मीडिया पर दावा हो रहा है कि आईएमएफ की खैरात से आए कर्ज से आपको इकन्नी नहीं मिलेगी, चाहे आपके चूल्हे बुझ जाएं और बच्चे भूख से बिलखें लेकिन पाक फौज (PAK Army) के कथित कमीशन एजेंट उससे भी कट मनी निकाल लेंगे. पाकिस्तानी पब्लिक ये भी कह रही है कि मुनीर और शरीफ की जोड़ी ट्रंप के जूते बस इसलिए चमका रही है क्योंकि IMF से डेढ़ अरब या सवा अरब डॉलर का कर्जा मिलता रहे.

भारत पर बरसे 'नोट'... पाकिस्तान की नीयत में 'खोट'

पाकिस्तानी पब्लिक का मानना है कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी गिद्ध बनकर मुल्क का पैसा दबोच रहे हैं. पाकिस्तान को चिंता है कि ट्रंप की मालिश के बावजूद एक भी अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान में फूटी कौड़ी लगाने को तैयार नहीं. दूसरी ओर भारत में अमेजन ने 35 अरब डॉलर निवेश करने का ऐलान कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट भी AI के लिए 17.5 अरब डॉलर का सबसे बड़ा इनवेस्टमेंट कर रही है. इंटेल ने भी 5 साल में 14 अरब डॉलर भारत में इनवेस्ट करने का घोषणा कर दिया है. इसके अलावा गूगल 15 अरब डॉलर और कॉग्निजेंट तक भारत में इनवेस्ट करने वाली हैं.

दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल बेहाल है. दुनियाभर की कंपनियां भारत में अगले 5 साल का भविष्य देखकर पाकिस्तान से दुकान समेट रही हैं.

- माइक्रोसॉफ्ट 2025 में ही पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर बांध चुकी.

- प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी पाकिस्तान में अपना काम बंद कर दिया.

- यामहा भी पाकिस्तान से तौबा कर चुकी है.

- एयरलिफ्ट 2022 में ही पाकिस्तान को छोड़ चुकी.

- विडोल की सहयोगी कंपनी वावाकार्स ने भी पाकिस्तान में कारोबार बंद कर दिया है.

- शेल भी अपनी 77 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर पाकिस्तान से किनारा कर चुकी है.

- जिलेट, फाइजर, उबर तक सभी कंपनियां पाकिस्तान में धंधा बंद कर चुकी हैं.

भारत में निवेश की बारिश, पाकिस्तान में 0

सोचिए ये तो सिर्फ वो कंपनियां है जो लाइम लाइट में रही हैं. सैकड़ों कंपनियां तो ऐसी हैं जो पाकिस्तान में रहकर सड़क पर आ गईं और किसी को पता तक नहीं चला. अब पढ़े-लिखे अक्लमंद पाकिस्तानी रोएं ना तो क्या जश्न मनाएं. मतलब पाकिस्तानी लोग भारत में भारी-भरकम इनवेस्टमेंट देखकर लार टपका रहे हैं

150 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज

आलम ये है कि पाकिस्तान पर अभी 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है. इतना कर्ज की कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ता है. IMF से लोन लेने का सिलसिला पाकिस्तान ने 1958 में शुरू किया था. तब से अब तक 67 साल में पाकिस्तान 24 बाहर IMF के दरवाजे पर नाक रगड़ चुका है. पाकिस्तानी कंज्यूमर एजेंसी IPSOS का एक सर्वे बताता है कि 82 फीसदी अवाम को पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भरोसा नहीं है. हर 5 में से 4 लोग पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं. करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हैं. 89 फीसदी कमाने वाला युवा घर नहीं खरीद पा रहे. जबकि 5 फीसदी लोग गाड़ी तक नहीं खरीद सकते हैं. सोचिए जिस मुल्क पर उसकी जनता को भरोसा नहीं. वहां विदेशी कंपनियों का भविष्य क्या खाक सुरक्षित होगा.