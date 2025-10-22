Advertisement
trendingNow12971557
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Pakistan News: टमाटर 600, मटर 500 रुपये किलो; अदरक-लहसुन बने 'लग्जरी' आइटम, PAK की रसोई में क्यों लगी आग?

Prices of Fruits and Vegetables in Pakistan: कंगाल पाकिस्तान की हालत और खस्ता हो गई है. वहां पर फल-सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है. टमाटर के दाम 600 रुपये तो मटर के दाम 500 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan News: टमाटर 600, मटर 500 रुपये किलो; अदरक-लहसुन बने 'लग्जरी' आइटम, PAK की रसोई में क्यों लगी आग?

Pakistan Fruits and Vegetables Inflation Reason: भारत से दुश्मनी कर पहले ही कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने जब से अफगान तालिबान से दुश्मनी मोल ली है, उसकी स्थिति कोढ़ में खाज जैसी हो गई है. सरहद पर हुई सैन्य झड़पों के बाद अफगानिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, जिससे वहां से पाकिस्तान में चीजों का आयात पूरी तरह रुक गया है. इसका असर ये हो रहा है कि पाकिस्तान में सब्जी-फल समेत सभी जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं. वहां पर टमाटर 600 रुपये किलो में बिक रहा है. 

अफगानिस्तान से बंद हुआ आयात

पाकिस्तान डेली ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान के साथ चल रहे तनाव की वजह से पाकिस्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं. सीमा पर तनाव के चलते अफगानिस्तान से आयात रुक गई है. देश के बाकी हिस्सों से भी टमाटर की आपूर्ति कम हो गई है, जबकि मांग ज्यादा है. इसके चलते रावलपिंडी में टमाटर के दाम 600 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

रावलपिंडी के सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष गुलाम कादिर ने कहा कि जब तक आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं होती, टमाटर के दाम कम नहीं होंगे. हालात ये हैं कि छोटे सब्जी विक्रेताओं ने टमाटर, मटर, अदरक और लहसुन बेचना बंद कर दिया है क्योंकि इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं और लोग इनकी कीमत नहीं चुका पा रहे हैं. 

500 रुपये किलो बिक रही मटर

पाकिस्तान के रावलपिंडी में इस वक्त लहसुन 400 रुपये, अदरक 750 रुपये, प्याज 120 रुपये और मटर 500 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं. जबकि शिमला मिर्च और भिंडी 300 रुपये, खीरा 150 रुपये और स्थानीय गाजर 200 रुपये प्रति किलो के दाम पर बेचे जा रहे हैं. वहीं नींबू के दाम 300 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं. वहीं धनिया, जो पहले मुफ्त मिलता था, अब 50 रुपये प्रति छोटा गट्ठर में बिक रहा है.

200 रुपये दर्जन पहुंचे केले के दाम

मुल्क में केवल सब्जियों के दाम में ही आग नहीं लगी है, बल्कि फल भी पीछे नहीं हैं. वहां पर सेब की कीमत 250 से 350 रुपये, अंगूर 400 से 600 रुपये और अनार 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंची हुई है. जबकि अमरूद 170 रुपये प्रति किलो और एक नारियल 400 रुपये में बिक रहा है. मीठे संतरे 250 से 300 रुपये और केले 150 से 200 रुपये प्रति दर्जन हैं.

भारत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ रही!

सूत्रों के मुताबिक, भारत से दुश्मनी पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रही है. एक विक्रेता ने बताया कि भारत के वाघा बॉर्डर से आयात की जाने वाली सब्जियां ईरान से आने वाली सब्जियों की तुलना में सस्ती हैं. लेकिन व्यापार बंद होने की वजह से वहां से चीजें मंगा नहीं सकते. रेट कंट्रोल करने के लिए ईरान से सफेद प्याज मंगवाया गया था लेकिन उसका स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया. उन्हें भारतीय प्याज का तीखापन बेहद पसंद है. 

पाकिस्तान में कैसे बिगड़ गए हालात?

पाकिस्तान में महंगाई पहले से ही चरम पर थी. लेकिन हालात तब ज्यादा खराब हो गए, जब पाकिस्तान ने टीटीपी के खात्मे के नाम पर  अफगानिस्तान में हवाई हमले किए और साथ ही बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों को अपनी जमीन से बाहर कर दिया. इसके बाद अफगान तालिबान ने भी जवाबी हमला कर पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार डाला और उनकी पोस्टों पर कब्जा जमा लिया.

सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने फिलहाल संघर्षविराम कर लिया है लेकिन उनके बीच संबंध अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं. अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौता शांति, आपसी सम्मान और एक-दूसरे के खिलाफ हमलों को रोकने पर केंद्रित है. सभी मुद्दों को बातचीत से हल करने की बात कही गई है. 

(एजेंसी IANS)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Pakistan news in hindipakistan afghanistan news

Trending news

इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
diwali 2025
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
Eknath Vasant Chitnis
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
Punjab stubble
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?