Pakistan News: टमाटर 600, मटर 500 रुपये किलो; अदरक-लहसुन बने 'लग्जरी' आइटम, PAK की रसोई में क्यों लगी आग?

Pakistan Fruits and Vegetables Inflation Reason: भारत से दुश्मनी कर पहले ही कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने जब से अफगान तालिबान से दुश्मनी मोल ली है, उसकी स्थिति कोढ़ में खाज जैसी हो गई है. सरहद पर हुई सैन्य झड़पों के बाद अफगानिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, जिससे वहां से पाकिस्तान में चीजों का आयात पूरी तरह रुक गया है. इसका असर ये हो रहा है कि पाकिस्तान में सब्जी-फल समेत सभी जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं. वहां पर टमाटर 600 रुपये किलो में बिक रहा है.

अफगानिस्तान से बंद हुआ आयात

पाकिस्तान डेली ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान के साथ चल रहे तनाव की वजह से पाकिस्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं. सीमा पर तनाव के चलते अफगानिस्तान से आयात रुक गई है. देश के बाकी हिस्सों से भी टमाटर की आपूर्ति कम हो गई है, जबकि मांग ज्यादा है. इसके चलते रावलपिंडी में टमाटर के दाम 600 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं.

रावलपिंडी के सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष गुलाम कादिर ने कहा कि जब तक आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं होती, टमाटर के दाम कम नहीं होंगे. हालात ये हैं कि छोटे सब्जी विक्रेताओं ने टमाटर, मटर, अदरक और लहसुन बेचना बंद कर दिया है क्योंकि इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं और लोग इनकी कीमत नहीं चुका पा रहे हैं.

500 रुपये किलो बिक रही मटर

पाकिस्तान के रावलपिंडी में इस वक्त लहसुन 400 रुपये, अदरक 750 रुपये, प्याज 120 रुपये और मटर 500 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं. जबकि शिमला मिर्च और भिंडी 300 रुपये, खीरा 150 रुपये और स्थानीय गाजर 200 रुपये प्रति किलो के दाम पर बेचे जा रहे हैं. वहीं नींबू के दाम 300 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं. वहीं धनिया, जो पहले मुफ्त मिलता था, अब 50 रुपये प्रति छोटा गट्ठर में बिक रहा है.

200 रुपये दर्जन पहुंचे केले के दाम

मुल्क में केवल सब्जियों के दाम में ही आग नहीं लगी है, बल्कि फल भी पीछे नहीं हैं. वहां पर सेब की कीमत 250 से 350 रुपये, अंगूर 400 से 600 रुपये और अनार 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंची हुई है. जबकि अमरूद 170 रुपये प्रति किलो और एक नारियल 400 रुपये में बिक रहा है. मीठे संतरे 250 से 300 रुपये और केले 150 से 200 रुपये प्रति दर्जन हैं.

भारत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ रही!

सूत्रों के मुताबिक, भारत से दुश्मनी पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रही है. एक विक्रेता ने बताया कि भारत के वाघा बॉर्डर से आयात की जाने वाली सब्जियां ईरान से आने वाली सब्जियों की तुलना में सस्ती हैं. लेकिन व्यापार बंद होने की वजह से वहां से चीजें मंगा नहीं सकते. रेट कंट्रोल करने के लिए ईरान से सफेद प्याज मंगवाया गया था लेकिन उसका स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया. उन्हें भारतीय प्याज का तीखापन बेहद पसंद है.

पाकिस्तान में कैसे बिगड़ गए हालात?

पाकिस्तान में महंगाई पहले से ही चरम पर थी. लेकिन हालात तब ज्यादा खराब हो गए, जब पाकिस्तान ने टीटीपी के खात्मे के नाम पर अफगानिस्तान में हवाई हमले किए और साथ ही बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों को अपनी जमीन से बाहर कर दिया. इसके बाद अफगान तालिबान ने भी जवाबी हमला कर पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार डाला और उनकी पोस्टों पर कब्जा जमा लिया.

सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने फिलहाल संघर्षविराम कर लिया है लेकिन उनके बीच संबंध अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं. अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौता शांति, आपसी सम्मान और एक-दूसरे के खिलाफ हमलों को रोकने पर केंद्रित है. सभी मुद्दों को बातचीत से हल करने की बात कही गई है.

(एजेंसी IANS)