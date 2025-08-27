Pakistan News: जिन्नालैंड में आज विराजेंगे गणपति, तैयारियां पूरी; उखड़े मौलवी बोले- लाहौल विला कुव्वत
Ganesh Chaturthi in Pakistan 2025: पाकिस्तान एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क है, जहां हिंदू, ईसाई और सिखों का जीना बेहद दुश्वार है. उसी पाकिस्तान में अब गणपति विराजने जा रहे हैं. इसे देख मौलवी परेशान हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 27, 2025, 03:50 AM IST
Pakistanis React on Ganesh Chaturthi 2025: पूरे देश में आज से पूरे देश भर में गणपति महोत्सव की धूम होगी. हर कोई बप्पा को अपने घर-दुकान-मोहल्ले में लेकर आएगा. इसके लिए तैयारियां शुरु हो गई है. वैसे तो मुंबई और महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की धूम अलौकिक होती है. मगर इसके साथ-साथ देश-दुनिया के तमाम हिस्सों में भी गणपति महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है. बड़े-बड़े पंडाल सजाए जाते हैं. 

पाकिस्तान में भी गणेशोत्सव के लिए सजे पंडाल

शंखनाद करते भक्त लाल चूड़ियां और पारंपरिक पोशाक पहने महिलांए दिखाई देती है. हर तरफ 'जयदेव जयदेव जय मंगलमूर्ति' की गूंज सुनाई देती है. मगर जानते हैं, ये गणपति के आगमन की तैयारी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी की जा रही है. वहां पर पंडाल सज चुके हैं. विघ्नहर्ता की भक्ति में पाकिस्तानी सराबोर हो चुके हैं. 

जिस तरह मुंबई-महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का विहंगम पर्व मनाया जाता है. ठीक उसी तरह पाकिस्तान में भी बप्पा की धूम रहती है. गणपति के रंग में पाकिस्तान का कराची शहर रंग जाता है. कुछ इस अंदाज में.

कठमुल्ला मुल्क में विराजेंगे गणपति

आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है क्योंकि ये वहीं पाकिस्तान है जो खुद को इस्लामिक मुल्क बताता है. ये वही पाकिस्तान है जो गैर-मुस्लिमों से नफरत करता है. ये पाकिस्तान है जहां हिंदुओं के साथ बर्बरता की जाती है. ये वहीं पाकिस्तान है, जहां बुत-परस्ती को गुनाह माना जाता है.

Pakistan News: बलूचिस्तान के बाद अब खैबर में खूनी खेल! अपने ही लोगों पर बमबारी कर रही PAK आर्मी, कई लोगों की मौत

 

जहरीले कट्टरपंथियों से भरे मुल्क में अगर गणपति बप्पा मोरया के नारे सुनायी दे रहे हैं. जयदेव-जयदेव की गूंज से माहौल भक्तिमय हो रहा है तो ये सीधे तौर पर सनातन की जीत है. पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की जीत है. खासकर कराची में रहने वाले मराठी समुदाय के लोग. जो बप्पा के आगमन का पूरे सालभर इंतजार करते हैं.

मंगलमूर्ति के आगमन की तैयारियां पूरी

बता दें कि पाकिस्तान के कराची शहर में कोंकणी मराठी समुदाय के लोग भारी तादाद में रहते हैं. जो कि दशकों से पाकिस्तान में गणपति उत्सव मनाते रहे हैं. इस साल भी मंगलमूर्ति के आगमन की तैयारियां जोर-शोर से चालू हैं.

कराची के रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पंडाल सज कर तैयार है. गणेश मठ और स्वामीनारायण मंदिर को सजाया जा रहा है. 2 दिनों तक कराची में गणेश उत्सव की धूम रहने वाली है. जिसमें मराठी समुदाय के साथ पाकिस्तानी हिंदू शामिल होंगे. 

मौलवियों के सीने पर लौट रहा सांप

आमतौर पर मुंबई या फिर महाराष्ट्र में 10 दिनों तक गणपति महोत्सव की धूम रहती है और फिर गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है. लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2 दिनों तक की गणेश महोत्सव मनाया जाता है. आखिर इसके पीछे की वजह पाकिस्तान का कट्टरपंथी रवैया हो सकता है. मगर जिस तरह पाकिस्तान में गणपति आयोजन की धूम है. जिस तरह पाकिस्तान के हिंदुओं में बप्पा के आगमन को लेकर हर्षोल्लास है. उसे देख पाकिस्तान के मौलाना-मौलवियों के सीने पर पर जरूर लौट रहा होगा.

