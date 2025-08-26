Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज और जगद्गुरु रामभद्राचार्य विवाद से पाकिस्तानी क्यों परेशान? संतों के विवाद पर कह रहे ये बात

Pakistanis reaction on Premanand Maharaj and Jagadguru Rambhadracharya Controversy: भारत के दो संतों से जुड़े कथित विवाद में पाकिस्तान का क्या काम होना चाहिए. लेकिन अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान एक बार फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर कूद पड़ा है.हम बात कर रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज और जगद्गुरु रामभद्राचार्य की. दरअसल जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ बताने का चैलेंज दिया था. अब इस चैलेंज पर प्रेमानंद जी महाराज तो कुछ नहीं बोले .मगर पाकिस्तानी खामखां बीच में उनके वकील बनकर आ गए. दलील देने लगे कि प्रेमानंद जी महाराज भारत के सबसे बड़े विद्वान हैं, उन जैसा संत दूसरा कोई नहीं.

पाकिस्तान में क्यों गूंज रहा प्रेमानंद-प्रेमानंद?

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने जब से प्रेमानंद जी महाराज को खुला चैलेंज दिया है. तब से पूरे पाकिस्तान में प्रेमानंद जी गूंज रहा है. जो भी पाकिस्तानी अपना दिल खोल रहा है. बस प्रेमानंद-प्रेमानंद बोल रहा है. एक पाकिस्तानी ने तो बकायदा प्रेमानंद महाराज का संस्कृत श्लोक बोलते हुए वीडियो पोस्ट कर दिया.

अब पाकिस्तानियों ये वीडियो भले ही जहा से कॉपी पेस्ट किया हो....मगर इसके जरिए उन्होंने ये साबित की कोशिश जरूर की कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य प्रेमानंद जी भी संस्कृत का ना केवल ज्ञान रखते हैं...बल्कि वो सनातन को अच्छी तरह समझते भी हैं.

देश-विदेश में सुनते हैं लाखों फॉलोअर्स

बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज हिंदुस्तान के एक ऐसे संत हैं. जिनके ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी लाखों फॉलोअर हैं. खासकर पाकिस्तान में तो प्रेमानंद जी के वीडियो बहुत देखे जाते हैं. खासकर जब वो हिंदू-मुस्लिम विवाद से जुड़े वीडियोज़ पर तो पाकिस्तानी रिएक्ट भी करते हैं.

दरअसल प्रेमानंद जी महाराज पर उमड़ रहे पाकिस्तानियों के इस अथाह प्रेम की शुरुआत ही हिंदू-मुसलमान से होती है. बेशक प्रेमानंद जी अपने दरबार में हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई सभी को समान रूप से देखते हैं. मगर पाकिस्तानी प्रेमानंद जी के सिर्फ उन वीडियोज़ पर रिएक्शन देते हैं. जिसमें वो मुसलमानों की बात करते हैं.

प्रेमानंद महाराज की कौन सी बातें दिल को छू जाती हैं?

मसलन कुछ दिन पहले प्रेमानंद जी ने अपने प्रांगण में एक मुस्लिम शख़्स को नमाज़ पढ़ने की इजाजत दी थी. इसके अलावा प्रेमानंद महाराज कहीं भी ईश्वर की इबादत करने के पक्षधर हैं, बेशक सड़क पर नमाज़ ही क्यों ना हो. इसके अलावा वो अपने दरबार में हिंदू-मुस्लिम का भेद नहीं करते हैं. सभी को दर्शन देते हैं. बस मुसलमानों के कंफर्ट की यही बात पाकिस्तानियों को सबसे अच्छी लगती है.

आपको बता दें कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य से इंटरव्यू में जब ये सवाल पूछा गया कि प्रेमानंद जी किडनी खराब होने के बाद भी 17 साल से जिंदा है. क्या ये चमत्कार नहीं है तो जगद्गुरु ने इसे चमत्कार मानने से इनकार कर दिया था. हालांकि पाकिस्तानी इसे चमत्कार मान रहे हैं. वो दावा कर रहे हैं कि खराब किडनी के साथ कोई इतने साल जिंदा कैसे रह सकता है.

भारत में भी कई मु्स्लिम हैं अनुयायी

वैसे पाकिस्तानी मुसलमान ही नहीं. भारत में भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं. जो प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं. अभी हाल ही में उनके एक मुस्लिम भक्त ने प्रेमानंद जी को अपनी किडनी डोनेट करने का ऑफर दिया था. लेकिन महाराज ने इससे इनकार कर दिया था.