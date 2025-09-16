नेतन्याहू के 'ग्रेटर इजराइल' के 'ख्वाब' से सहमे 25 करोड़ पाकिस्तानी? बता रहे अगला नंबर किसका?
Advertisement
trendingNow12923885
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

नेतन्याहू के 'ग्रेटर इजराइल' के 'ख्वाब' से सहमे 25 करोड़ पाकिस्तानी? बता रहे अगला नंबर किसका?

Pakistan news: पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि खुदा न करे कि इजरायल की तरफ से कोई मिसाइल पाकिस्तान पर गिरे और जिस यूएन में पाकिस्तान हमेशा अपना दुखड़ा रोता आया है, वहां भी कोई सपोर्ट न करे. यूएन की डेस्क पर पहले भी कई बार पाकिस्तान के होश उड़े चुके हैं, उन्हें यकीन है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेतन्याहू के 'ग्रेटर इजराइल' के 'ख्वाब' से सहमे 25 करोड़ पाकिस्तानी? बता रहे अगला नंबर किसका?

Pakistan saftey crisis: हमास को मिटाने के लिए इजराइल का एक्शन पाकिस्तान के लिए बड़ा खौफ बन चुका है. इजराइल जिस तरह बार बार लादेन और पाकिस्तान का नाम ले रहा, उसने पाकिस्तानियों के अंदर डर भर दिया है कि अब अगला नंबर उन्हीं का है. पूरे मुल्क में ये भय है कि अब उन पर इजराइल का हमला तय है. पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बताया, फिर दुनिया के सामने इजरायली राजदूत ने दोहराया. राजदूत डैनी डैनन ने कहा,'जब पाकिस्तान में बिन लादेन को मार गिराया गया तब तो ये सवाल नहीं पूछा गया कि विदेशी धरती पर एक आतंकवादी को क्यों निशाना बनाया गया किसी ने ये सवाल नहीं पूछा सवाल ये था कि एक आतंकवादी को पनाह क्यों दी गई'.  

चढ़ा इजरायल का पारा...पाकिस्तान घबराया!

पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि खुदा न करे कि इजरायल की तरफ से कोई मिसाइल पाकिस्तान पर गिरे और जिस यूएन में पाकिस्तान हमेशा अपना दुखड़ा रोता आया है, वहां भी कोई सपोर्ट न करे. यूएन की डेस्क पर पहले भी कई बार पाकिस्तान के होश उड़े चुके हैं, शायद इसलिए वो यकीन से कह रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोग अपने हुक्मरानों को कोसते हुए कह रहे हैं कि कतर को ये बताने गए थे कि इजरायल के खिलाफ हम आपके साथ है, पाकिस्तान आपकी सिक्योरिटी करेगा. इस बात से कहीं इजरायल वाले भड़क न जाए. ऐसा कुछ हुआ तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोक ले क्योंकि तुम सबकी बारी आनी है. ये जो नेबर है हमारा ईरान, कल को अल्लाह ना करे लेकिन इसके चक्कर में पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है आ सकती है.  

नेतन्याहू का 'ग्रेटर इजराइल' प्लान! 

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इजराइल को देखें तो इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो पूरी तरह तैयार है, उसने ये बात अमेरिका को बता दी है. एक के बाद एक मुस्लिम देशों पर इजरायली ने हमला करके साबित कर दिया है कि वो तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में पाकिस्तान के दोस्त और हमास के हितैषी तुर्की की धड़कनें भी बढ़ रही हैं. इजराइल ने 8 सितंबर से 10 सितंबर की तारीखों में 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया. इजराइल ने 72 घंटे में गाजा यानि फिलिस्तीन समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया पर हमला करके मुस्लिम देशों को सकते में डाल दिया.

खासकर कतर पर इजरायल का एक्शन देखते हुए माना जा रहा है कि अगला नंबर पाकिस्तान के दोस्त तुर्किए का हो सकता है. तुर्किये पर भी इजरायली अटैक की वजह बनेगा हमास. क्योंकि मुनीर और शहबाज का साथी एर्दोगन हमास को राजनीतिक शरण के साथ साथ वैचारिक समर्थन और आर्थिक मदद भी देता है. यही वजह है कि तुर्किए इस बात से घबराया हुआ है और यूएन में इजराइल के इशारे ने पाकिस्तान में भी खौफ भर दिया है. लेकिन पाकिस्तान में बैठकर दुनिया देख रहे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते. 

शहबाज शरीफ दोहा पहुंचे...

पब्लिक ये भी कह रही कि कहीं कतर के साथ भाईचारा निभाने पर इजरायल पाकिस्तान का ही नंबर न लगा दे. शहबाज ने कतर पर हुए इजरायली हमले पर चिंता जताई, फिर कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजरायल से लड़ने की बात कही. पाकिस्तान को भी पता है सिर्फ एटम बम की गीदड़भभकी से इजरायल को नहीं डराया जा सकता. क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान की परमाणु ताकत और इज्जत दोनों अमेरिका के पास गिरवी पड़ी है. वहीं इजरायल अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है.

ऐसे में पाकिस्तान को भी पता है कि अगर इजराइल ने उस पर नजरें टेढ़ी की तो इस बदनाम मुल्क को बचाने ना तो चीन आएगा और ना तुर्किये. वहीं अमेरिका भी इजराइल को सिर्फ समझाने से ज्यादा कुछ नहीं करेगा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
;