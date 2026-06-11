कंगाल पाकिस्तान ने आसमान में लगा दिए 6 अहम सैटेलाइट; भारत को आखिर इससे कितनी दिक्कत?

China's ally Pakistan launched satellites: भारत से दुश्मनी निभाने के लिए पाकिस्तान, लगातार दुस्साहस कर रहा है. 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च करके भारत ने बता दिया था कि गलती करोगे तो बचोगे नहीं. इसके बावजूद गले तक कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान, स्पेस में कुछ ऐसा कर रहा है, जिससे न सिर्फ भारत, बल्कि साउथ एशिया की शांति खतरे में पड़ गई है. इसमें चिंता की बात ये भी है कि अपनी विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम चीन और उसका 'चेला' पाकिस्तान दोनों दूसरों के घरों में ताक-झांक करने के लिए स्पेस में ताबड़तोड़ सैटेलाइट भेज रहे हैं.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने अपनी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए, भारत की सैन्य तैयारियों की रियल टाइम जानकारी पाकिस्तान को दी थी, इसके लिए दुनियाभर में शी जिनपिंग की आलोचना हुई थी. वैसी बदनामी दोबारा न हो, इसके लिए पाकिस्तान में वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम भेजकर उसके 6 सैटेलाइट लॉन्च कराए हैं. ये सैटेलाइट हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें लेने के साथ, धरती पर हो रहे बदलावों को रियल टाइम में ट्रैक करने के साथ छिपी हुई चीजों का पता लगा सकते हैं. इनके सैन्य एवं रणनीतिक महत्व वाले इलाकों पर लगातार नजर रखने की क्षमता के चलते भारत की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े हुए हैं.
पाकिस्तानी इकोनॉमी की कमर टूट रही है. कर्ज में डूबे पाकिस्तान की योजनाएं चीन और अमेरिका से नया कर्ज या फंड न मिले तो वेंटिलेटर पर चली जाती है. करोड़ों पाकिस्तानी भुखमरी का शिकार हैं या गरीबी की रेखा के नीचे हैं. उनकी हालत सुधारने के बजाए पाकिस्तान के नेता और PAK फौज भारत से दुश्मनी निभाने के लिए 'जासूसी' का खेल रहे हैं. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कभी भारत के सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए हनी ट्रैप लगवाती है. कभी सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर धमाकों की साजिश रचती है.
हाल ही में देश के कई रेलवे स्टेशनों पर कैमरे लगवाकर उनकी रियल टाइम लोकेशन देखने का खुलासा हुआ था. उस मामले में भी यूपी और अन्य राज्यों की पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था. ऐसे प्यादे जल्द ही पकड़े जाते हैं. उनकी फंडिग करने में भी 'चोरी' पकड़े जाने का डर रहता है, इसलिए पाकिस्तान अब चीन की मदद से अपने टोही सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर भारत की गतिविधियों को मॉनिटर करने के मकसद से काम कर रहा है.
किसी समय पर अमेरिकी जीपीएस (GPS) का विकल्प माना जा रहा भारत का 'नाविक' (NavIC) बीते कई महीनों से मुश्किल दौर से जूझ रहा है. दूसरी ओर पाकिस्तान ने बीते 16 महीनों में 6 अर्थ-ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं. इससे दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंदियों के बीच स्पेस में नई होड़ शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि इस रफ्तार ने भारतीय एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के ये सैटेलाइट लगातार भारत के हर कोने पर नजर रखने के लिए डिजाइन हुए हैं. इन 6 पाकिस्तानी सैटेलाइटों की सीरीज में PAUSAT-1, PRSC-EO1, PRSS-2, HS-1, PRSC-EO2 और PRSC-EO3 शामिल हैं. पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी SUPARCO ने इन सभी सैटेलाइट्स को चीन के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और चीनी रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है.
पाकिस्तान ने अपने सैटेलाइट्स सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट (Sun-synchronous orbit) में तैनात किए हैं. इनकी कक्षा कुछ इस तरह की है कि ये उत्तर भारत, खासकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर नजर रखने और बार-बार तस्वीरें खींचने में सक्षम हैं. हालांकि इस्लामाबाद में बैठी शहबाज शरीफ की सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक इन 6 सैटेलाइट्स को खेती-किसानी के कामों में सहयोग, पाकिस्तान की मैपिंग और आपदा प्रबंधन जैसे कामों में मदद लेने के लिए लॉन्च किया है. इनमें लगे हाई-रिजोल्यूशन कैमरे और हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर खुफिया निगरानी के लिए बेहद शक्तिशाली बनाते हैं. इनके जरिए पाकिस्तान भारत की उत्तरी सीमा की भौगोलिक निगरानी करके भारतीय सैनिकों की मूवमेंट और अन्य अहम ठिकानों की निगरानी कर रहा है, इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.