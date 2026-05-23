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बूंद-बूंद को तरसे पाकिस्तानी, जल संकट गहराया; पिंडी-इस्लामाबाद में भीषण किल्लत

Pakistan's severe water crisis: पाकिस्तान में पानी के लिए त्राहिमाम मचा है. क्या आम और क्या खास सब पाकिस्तानी अपनी फूटी किस्मत पर रो रहे हैं. हालात इतने खराब हैं कि फौज की चौकियों पर 49 डिग्री पारे में बैठे पाक फौज के जवानों की हालत पतली हो गई है. बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को कोस रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 23, 2026, 05:43 PM IST
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Pakistan water crisis Rawalpindi Islamabad​ shortage: पाकिस्तान में खराब जल प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक विफलताओं ने अवाम को खून के आंसू रुला दिए हैं. पीने का पानी इंसानों के जीने का मूलभूत अधिकार है. पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को पीने का पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है. फौजी राजधानी के नाम से मशहूर रावलपिंडी और पॉलिटिकल कैपिटल इस्लामाबाद में जल संकट गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है. बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. रावलपिंडी शहर और आर्मी कैंटोनमेंट इलाकों में रोजाना पानी की कमी 60 मिलियन गैलन से अधिक हो गई है.

हालात और खराब होंगे: पाकिस्तान वाटर वर्क्स

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, रावलपिंडी और आस-पास के इलाकों में रोजाना 13 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन प्रशासन आधा पानी ही मुहैया करा पा रहा है. मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर हो है. लोग चहान डैम, दादूचा डैम और चेहरा डैम परियोजनाओं से उम्मीद लगाए बैठे हैं.

इन परियोजनाओं के पूरा होने पर रोजाना करीब 8 करोड़ गैलन अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती आबादी के कारण इन परियोजनाओं का लाभ शुरू होने से पहले ही कम पड़ सकता है.

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सिंधु नदी से गाजी वाटर चैनल के जरिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद को रोजाना पर्याप्त पानी मुहैया कराने की योजना कई साल से अटकी है. इस परियोजना को कई चरणों में बढ़ाकर लक्ष्य के नजदीक लाना था, लेकिन अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई.

सबसे ज्यादा संकट कैंटोनमेंट इलाके में है. जैसे- रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड को रोजाना लगभग 5 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, फिलहाल खानपुर डैम और ट्यूबवेल से केवल 1.278 करोड़ गैलन पानी मिल पा रहा है. 

कोई नहीं जानता कब सुधरेंगे हालात

वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी (WASA) द्वारा संचालित रावलपिंडी को करीब 7 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन चाहिए, लेकिन खानपुर डैम, रावल डैम और भूमिगत ट्यूबवेल से मिलाकर केवल 5.15 करोड़ गैलन पानी उपलब्ध हो पा रहा है. यानी इससे रोजाना 1.85 करोड़ गैलन पानी की अतिरिक्त कमी बनी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की फौजी चौकियों में मौजूद जवानों को पीने के पानी की भीषण किल्लत का सामना करना पड़ रहा है.

नाकामी की वजह से बिगड़े हालात

पाकिस्तान अपनी नाकामी के चलते उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां उसके पास केवल 30 दिनों का वाटर स्टोरेज क्षमता बची है. इतने सालों में अपनी भंडारण क्षमता न बढ़ा पाना पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार की नाकामी है. कुछ लोगों का दावा है पाकिस्तान में पानी की कमी प्राकृतिक नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही का नतीजा है. पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख कमर-उज-जमा के हवाले से आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले पानी का दो-तिहाई हिस्सा सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देता है क्योंकि वहां आज भी खेती के सदियों पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं.

मिसमैनेजमेंट का आलम ये कि मई-जून में पीने के पानी को सोर्स सूखने लगते हैं और हर साल मॉनसून में इतनी बारिश होती है कि कराची समेत बड़े-बड़े शहर टापू नजर आते हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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