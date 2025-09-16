ट्रंप से फिर मुलाकात करेंगे शहबाज और आसिम मुनीर, भारत के खिलाफ भरेंगे कान! क्या है दौरे का मकसद?
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Donald Trump: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अगले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं. ये बैठक 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के दौरान होने की संभावना है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 16, 2025, 03:33 PM IST
Pakistan News: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अगले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं. ये बैठक 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के दौरान होने की संभावना है. पाकिस्तानी मीडिया ‘खैबर न्यूज़’ के मुताबिक, पीएम शहबाज शरीफ जनरल मुनिर दोनों नेता ट्रंप से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे. बैठक में पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़, कतर पर इजरायल के हमले का असर और भारत‑पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा की जाएगी. यह बैठक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

हालांकि, अब तक इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस या पाकिस्तान के वॉशिंगटन में मौजूद दूतावास की तरफ से इस यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब आसिम मुनीर ने लगातार दो बार अमेरिका का दौरा किया है.

अमेरिका–पाकिस्तान के रिश्ते

 जबकि, डोनाल्ड ट्रंप ने जून में पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर का व्हाइट हाउस में स्वागत कर पूरी दुनिया को चौंका दिया. दोनों के बीच इस मीटिंग में व्यापार, आर्थिक विकास और क्रिप्टोकरेंसी समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई. इसके कुछ ही दिनों बाद जुलाई में ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता किया और कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान की विशाल तेल भंडार विकसित करने में मदद करेगा.

साथ ही, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार तब देखने को मिला जब पाकिस्तान ने ट्रंप को मई में भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान शांति स्थापित करने का श्रेय दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने व्यापार और टैरिफ की धमकियों का इस्तेमाल कर दो परमाणु संपन्न एशियाई देशों के बीच युद्धविराम कराने में मदद की, लेकिन भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया.

आसिम मुनीर:  जनरल माइकल ई कुरिला 

शुरुआत में पाकिस्तान ने कहा था कि सीजफायर तब हुआ जब उसके सैन्य संचालन प्रमुख (DGMO) ने भारत के सैन्य अधिकारी से बातचीत कर प्रस्ताव रखा. लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इसका श्रेय अमेरिका को दे दिया. जनरल आसिम मुनीर अगस्त में दूसरी बार वॉशिंगटन गए थे, जहां उन्होंने सेण्ट्रल कमांड (Centcom) के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिला के रिटायरमेंट समारोह और एडमिरल ब्रैड कूपर के नए कमांडर बनने के समारोह में हिस्सा लिया. इसी यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका की जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन से भी मुलाकात की.

50 करोड़ डॉलर का निवेश

हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका से 50 करोड़ डॉलर का निवेश हासिल किया है, जो पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र (critical minerals sector) के विकास पर केंद्रित होगा.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

