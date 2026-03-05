हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद होते ही पाकिस्तान के फूले हाथ-पांव, तेल बचाने के लिए शुरू करेगा WFH और ऑनलाइन क्लासेज

Measures to deal with petrol crisis in Pakistan: कहते हैं कि कंगाल इंसान को डींगे नहीं मारनी चाहिए वरना उसे मजाक का पात्र बनते देर नहीं लगती है. शायद पाकिस्तान ने इस कहावत को नहीं पढ़ा. इसलिए अब उसकी ऐसी भद पिट रही है कि वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है. सीधे मुद्दे पर आएं तो पाकिस्तान ने बुधवार को सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट की याद दिलाकर ईरान पर हमले की चेतावनी दी थी.

लेकिन इस धमकी के अगले ही दिन उसे वास्तविकता याद आ गई है कि वह तो कंगाल है और इस धमकी पर अमल करना उसके बस की बात नहीं है. यही नहीं, उस पर घबराहट इतनी ज्यादा हावी हो गई कि वह एक बार फिर कोरोना के समय की पाबंदियां लागू करने जा रहा है. इनमें कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करना, ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने जैसे तमाम उपाय शामिल हैं.

महज 25 दिनों का तेल बचा है पाकिस्तान के पास

रिपोर्ट के मुताबिक, पहले से ही भारी भरकर कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने पश्चिम एशिया के युद्ध ने बड़ी समस्या पैदा कर दी है. ईरान ने यूएस-इजरायल पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है. इसी जलमार्ग के जरिए पाकिस्तान को सऊदी, कतर और कुवैत से तेल मिलता था. यह जलडमरूमध्य बंद होने से अब उसके सामने तेल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के मुताबिक, वर्तमान में पाकिस्तान के पास महज 25 दिनों का पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मौजूद है. वहीं क्रूड ऑयल का भंडार 10 दिन और एलपीजी की आपूर्ति 15 दिनों की है. ऐसे में अगर यह जंग 3-4 महीने लंबी खिंच जाती है तो पाकिस्तान पूरी तरह ठप होकर रह जाएगा. वहां पर न तो कोई गाड़ी सड़कों पर दौड़ पाएगी और न फैक्ट्रियां चल पाएंगी. सेना के टैंक, फाइटर जेट और पानी के जहाज भी कबाड़ बनकर रह जाएंगे.

शहबाज सरकार के फूले हुए हैं हाथ-पांव

इतने बड़े संकट को सामने देख अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार के हाथ-पांव फूल गए हैं. यही वजह है कि एक दिन पहले जो पाकिस्तान, ईरान को धमकी दे रहा था. वह गुरुवार को दीन-हीन की तरह नजर आया.

डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों-कॉलेजों को ऑनलाइन करने पर विचार कर रही है. अधिकारियों के सुझाव दिया है कि मार्च महीने में केवल आवश्यक कर्मचारी ही कार्यालयों में मौजूद रहें और बाकी लोग घरों से काम करें.

टेलीकॉम और आईटी कंपनियों से भी कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को कम से कम सप्ताह में दो दिन ऑनलाइन काम करने की अनुमति दें. इसके साथ ही कार्यालय कर्मचारियों के बीच राइड-शेयरिंग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है. इन सभी उपायों का मकसद केवल ये है कि तेल की खपत कम से कम हो और किसी तरह मार्च का महीना निकल जाए.

तेल बचाने के लिए लगाने जा रहा कई पाबंदियां!

तेल बचाने के लिए शरीफ सरकार दूसरे उपायों पर भी विचार कर रही है. इनमें पेट्रोलियम कीमतों की साप्ताहिक समीक्षा और तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान पर मुआवजा देना शामिल है. साप्ताहिक पेट्रोलियम मूल्य समीक्षा से ईंधन डीलरों द्वारा जमाखोरी रोकी जा सकेगी. इसके साथ ही आकस्मिक योजनाओं पर भी सरकार काम कर रही है.

पाकिस्तान की घबराहट का आलम ये है कि उसने सऊदी अरब से अनुरोध किया है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने पर उसे रेड सी के यानबू बंदरगाह के जरिए तेल भेजा जाए. लेकिन क्या ये उपाय पाकिस्तान को इस संकट से बाहर निकाल पाएंगे, इस पर एक्सपर्ट सहमत नहीं है.

असल में शरीफ सरकार के ये सारे फौरी उपाय इस आकलन पर आधारित हैं कि यह जंग एक महीने में खत्म हो जाएगी. इसीलिए किसी तरह मार्च का महीना निकाल लिया जाए. लेकिन अगर यह जंग रूस-यूक्रेन की तरह 4 साल खिंच गई तो जिन्नालैंड का क्या होगा. यह सवाल शहबाज-मुनीर के बड़ा दु:स्वप्न बन गया है.