पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख का तख्तापलट तय! सीमा के उस पार क्या चल रहा है?

PCB Mohsin Naqvi news: बॉर्डर पार से खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका में भारत के हाथों क्रिकेट के मैदान में मार खाने के बाद, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी खतरे में है. आसिम मुनीर ने मोहसिन को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चर्चा की है. आपको अब ये जानना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की कौन सी बात आसिम मुनीर को नागवार गुजरी, क्यों क्रिकेट के मैदान में मिली हार पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय अपमान का विषय बन गई. वहीं पाकिस्तान की अवाम, पूर्व क्रिकेटर और सेना कोई भी मोहसिन नकवी को पीसीबी चेयरमैन के पद पर क्यों नहीं देखना चाहती.

पाकिस्तान में राष्ट्रीय शोक

पाकिस्तान में मोहसिन नकवी की अब कोई पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता. आपको इसकी असली वजह भी जाननी चाहिए. भारत के हाथों मिली हार के बाद पूरे पाकिस्तान में राष्ट्रीय शोक जैसा माहौल है. पाकिस्तान में इस हार की वजह टीम के खिलाड़ियों के घटिया प्रदर्शन के साथ साथ मोहसिन नकवी की प्लानिंग और बड़बोलेपन को भी माना जा रहा है. जिससे आसिम मुनीर नाराज है.

- इस हार के बाद आसिम मुनीर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही उठापटक की रिपोर्ट पहुंचाई गई है.

- इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आसिम मुनीर टीम की तैयारियों से संतुष्ट नहीं दिखा और इसे ही भारत से करारी हार की वजह मान बैठा.

- पाकिस्तान की सेना का चीफ आसिम मुनीर मोहसिन नकवी के कुछ फिजूल बयानों से भी नाखुश है.

- मुनीर ने मामले की पड़ताल के बाद आर्मी सेक्रेटरी के माध्यम से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को निर्देश भिजवाए हैं.

- पाकिस्तान में चर्चा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने असली बॉस आसिम मुनीर की नाराजगी को देखते हुए पीसीबी में बदलाव का एलान कर सकते हैं. यानी पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की पीसीबी चेयरमैन वाली कुर्सी जा सकती है.

भारत-पाकिस्तान के मैच से सिर्फ 5 दिन पहले मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था. अपने बयानों में पाकिस्तान की सरकार और PAK फौज के चीफ आसिम मुनीर का नाम ले रहा था.

क्या बोले थे नकवी?

मोहसिन नकवी से भारत के साथ मैच को लेकर पाकिस्तान के रुख पर सवाल किया गया था, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि न ही वो और ना ही पाकिस्तान सरकार किसी से डरी हुई है. नकवी ने ये भी कहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कभी नहीं डरते. यही बयान अब भारी पड़ रहा है.

मोहसिन नकवी से पहले भी पाकिस्तानी सियासतदानों ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है. इसके बावजूद वो पदों पर बरकरार रहे, लेकिन मोहसिन नकवी के बयान की वजह से आसिम मुनीर, नकवी से अपनी रिश्तेदारी तक भूल गया.

आसिम मुनीर, बिना इजाजत क्रिकेट पॉलिटिक्स में अपना नाम उछाले जाने और फिर आगे मिली बुरी हार से अपमानित महसूस कर रहा है. ये बात पूरे पाकिस्तान को पता है. बिना अनुमति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी आसिम मुनीर के नाम का इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन मोहसिन नकवी ने अपने प्वाइंट बनाने के लिए पहले आसिम मुनीर का नाम लिया. उसके बाद पाकिस्तान की सिफारिशी टीम ने भारतीय टीम के सामने रियल में सरेंडर कर दिया. इसीलिए अब आसिम मुनीर खुद अपने बड़बोले साले मोहसिन नकवी का तख्तापलट करने जा रहा है.