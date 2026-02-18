Advertisement
trendingNow13113407
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख का तख्तापलट तय! सीमा के उस पार क्या चल रहा है?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख का तख्तापलट तय! सीमा के उस पार क्या चल रहा है?

India Pakistan T-20: क्रिकेट मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान को मिली करारी हार से पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर बुरी तरह बौखला गया है. लिहाजा उसने अपने ही साले यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन (Mohsin Naqvi) नकवी का तख्तापलट करने का मन बनाया है. मतलब ये कि भारत की ट्रॉफी चुराकर भागने वाले मोहसिन नकवी की कुर्सी खतरे में है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख का तख्तापलट तय! सीमा के उस पार क्या चल रहा है?

PCB Mohsin Naqvi news: बॉर्डर पार से खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका में भारत के हाथों क्रिकेट के मैदान में मार खाने के बाद, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी खतरे में है. आसिम मुनीर ने मोहसिन को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चर्चा की है. आपको अब ये जानना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की कौन सी बात आसिम मुनीर को नागवार गुजरी, क्यों क्रिकेट के मैदान में मिली हार पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय अपमान का विषय बन गई. वहीं  पाकिस्तान की अवाम, पूर्व क्रिकेटर और सेना कोई भी मोहसिन नकवी को पीसीबी चेयरमैन के पद पर क्यों नहीं देखना चाहती.

पाकिस्तान में राष्ट्रीय शोक

पाकिस्तान में मोहसिन नकवी की अब कोई पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता. आपको इसकी असली वजह भी जाननी चाहिए. भारत के हाथों मिली हार के बाद पूरे पाकिस्तान में राष्ट्रीय शोक जैसा माहौल है. पाकिस्तान में इस हार की वजह टीम के खिलाड़ियों के घटिया प्रदर्शन के साथ साथ मोहसिन नकवी की प्लानिंग और बड़बोलेपन को भी माना जा रहा है. जिससे आसिम मुनीर नाराज है.

- इस हार के बाद आसिम मुनीर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही उठापटक की रिपोर्ट पहुंचाई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

- इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आसिम मुनीर टीम की तैयारियों से संतुष्ट नहीं दिखा और इसे ही भारत से करारी हार की वजह मान बैठा. 

- पाकिस्तान की सेना का चीफ आसिम मुनीर मोहसिन नकवी के कुछ फिजूल बयानों से भी नाखुश है.

- मुनीर ने मामले की पड़ताल के बाद आर्मी सेक्रेटरी के माध्यम से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को निर्देश भिजवाए हैं.

- पाकिस्तान में चर्चा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने असली बॉस आसिम मुनीर की नाराजगी को देखते हुए पीसीबी में बदलाव का एलान कर सकते हैं. यानी पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की पीसीबी चेयरमैन वाली कुर्सी जा सकती है.

भारत-पाकिस्तान के मैच से सिर्फ 5 दिन पहले मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था. अपने बयानों में पाकिस्तान की सरकार और PAK फौज के चीफ आसिम मुनीर का नाम ले रहा था. 

क्या बोले थे नकवी?

मोहसिन नकवी से भारत के साथ मैच को लेकर पाकिस्तान के रुख पर सवाल किया गया था, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि न ही वो और ना ही पाकिस्तान सरकार किसी से डरी हुई है. नकवी ने ये भी कहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कभी नहीं डरते. यही बयान अब भारी पड़ रहा है. 

मोहसिन नकवी से पहले भी पाकिस्तानी सियासतदानों ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है. इसके बावजूद वो पदों पर बरकरार रहे, लेकिन मोहसिन नकवी के बयान की वजह से आसिम मुनीर, नकवी से अपनी रिश्तेदारी तक भूल गया.

आसिम मुनीर, बिना इजाजत क्रिकेट पॉलिटिक्स में अपना नाम उछाले जाने और फिर आगे मिली बुरी हार से अपमानित महसूस कर रहा है. ये बात पूरे पाकिस्तान को पता है. बिना अनुमति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी आसिम मुनीर के नाम का इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन मोहसिन नकवी ने अपने प्वाइंट बनाने के लिए पहले आसिम मुनीर का नाम लिया. उसके बाद पाकिस्तान की सिफारिशी टीम ने भारतीय टीम के सामने रियल में सरेंडर कर दिया. इसीलिए अब आसिम मुनीर खुद अपने बड़बोले साले मोहसिन नकवी का तख्तापलट करने जा रहा है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

mohsin naqviDNADNA Analysis

Trending news

खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
Himanta Biswa Sarma
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
IMD
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...