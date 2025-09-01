SCO summit 2025: 'सरहद पर शांति भारत-चीन संबंधों के लिए बीमा पॉलिसी', जिनपिंग के साथ बैठक में PM मोदी ने सुनाया दो टूक
Advertisement
trendingNow12904134
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

SCO summit 2025: 'सरहद पर शांति भारत-चीन संबंधों के लिए बीमा पॉलिसी', जिनपिंग के साथ बैठक में PM मोदी ने सुनाया दो टूक

PM Modi- Xi Jinping Meeting News: चीन में हो रही एससीओ समिट में रविवार को पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में पीएम मोदी ने साफ-साफ चीन को बता दिया कि सरहद पर शांति के बिना दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 01, 2025, 04:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SCO summit 2025: 'सरहद पर शांति भारत-चीन संबंधों के लिए बीमा पॉलिसी', जिनपिंग के साथ बैठक में PM मोदी ने सुनाया दो टूक

SCO summit 2025 News in Hindi: पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं पिछले 5 साल से एक-दूसरे के सामने खड़ी हैं. कई दौर की बातचीत के बाद एस्कलेशन तो बढ़ा है लेकिन चीन ने अभी तक सेनाएं पीछे नहीं हटाई हैं, जिसके चलते भारत भी ने अपनी सैन्य तैनाती बरकरार रखी है. चीन की ओर से द्विपक्षीय रिश्ते बहाल करने के लिए भारत को कई बार संकेत दिए गए हैं लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पर शांति बहाली नहीं होगी, तब तक रिश्ते सामान्य होना मुश्किल है. अब चीन में हो रही एससीओ समिट में भी भारत इसी बात पर अड़िग नजर आया. 

'सीमा पर शांति भारत-चीन संबंधों के लिए बीमा पॉलिसी की तरह'

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आमने-सामने की बातचीत के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने मीटिंग की जानकारी दी. मिसरी ने बताया, सीमा पर शांति और सौहार्द भारत-चीन संबंधों के लिए एक 'बीमा पॉलिसी' की तरह है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह बात स्पष्ट रूप से बताई.'

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का यह बयान शी जिनपिंग के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा मुद्दे को चीन-भारत के समग्र संबंधों से नहीं जोड़ना चाहिए. द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के आपसी संबंधों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया. जो पूर्वी लद्दाख में चले आ रहे सीमा गतिरोध के बाद गंभीर तनाव का सामना कर रहे थे. 

'भारत-चीन के संबंध 2.8 अरब लोगों के लिए महत्वपूर्ण'

मिसरी ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी ने सीमापार आतंकवाद की चुनौती का जिक्र किया और इससे निपटने के लिए एक-दूसरे को सहयोग देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ही इस खतरे से प्रभावित हैं. इस मुद्दे पर भारत को चीन से समझ और सहयोग मिला है.

विदेश सचिव ने कहा कि मोदी और शी ने आपसी बातचीत में अपने-अपने सिद्धांतों पर चर्चा की. साथ ही उम्मीद जताई कि उनके रुख से संबंधों में भविष्य के कार्यों को दिशा मिलेगी. पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को बताया कि यह आम सहमति का एक प्रमुख तत्व था कि स्थिर और सौहार्दपूर्ण भारत-चीन संबंध दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं.

जिनपिंग ने संबंधों में सुधार के लिए दिए 4 पॉइंट्स

विदेश सचिव मिसरी ने कहा कि राष्ट्रपति शी ने द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए चार सुझाव दिए. ये सुझाव हैं,  रणनीतिक संचार को मज़बूत करना और आपसी विश्वास को गहरा करना, पारस्परिक लाभ और जीत-जीत वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए आदान-प्रदान और सहयोग का विस्तार करना, एक-दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखना और अंत में साझा हितों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मज़बूत करना. इन सभी सुझावों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

''मतभेदों को विवादों में बदलने की न मिले अनुमति'

मिस्री ने कहा कि बातचीत में पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों में गहरे संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की आवश्यकता बेहद जरूरी है. दोनों नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत और चीन के बीच मतभेदों को विवाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

sco summit 2025india china news in hindi

Trending news

रविवार देर रात आया भूकंप, भारत-PAK समेत थर्रा उठे 4 देश; डर के चलते भागे बाहर
Earthquake news
रविवार देर रात आया भूकंप, भारत-PAK समेत थर्रा उठे 4 देश; डर के चलते भागे बाहर
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
Rainfall
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
;