SCO summit 2025: 'सरहद पर शांति भारत-चीन संबंधों के लिए बीमा पॉलिसी', जिनपिंग के साथ बैठक में PM मोदी ने सुनाया दो टूक

SCO summit 2025 News in Hindi: पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं पिछले 5 साल से एक-दूसरे के सामने खड़ी हैं. कई दौर की बातचीत के बाद एस्कलेशन तो बढ़ा है लेकिन चीन ने अभी तक सेनाएं पीछे नहीं हटाई हैं, जिसके चलते भारत भी ने अपनी सैन्य तैनाती बरकरार रखी है. चीन की ओर से द्विपक्षीय रिश्ते बहाल करने के लिए भारत को कई बार संकेत दिए गए हैं लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पर शांति बहाली नहीं होगी, तब तक रिश्ते सामान्य होना मुश्किल है. अब चीन में हो रही एससीओ समिट में भी भारत इसी बात पर अड़िग नजर आया.

'सीमा पर शांति भारत-चीन संबंधों के लिए बीमा पॉलिसी की तरह'

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आमने-सामने की बातचीत के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने मीटिंग की जानकारी दी. मिसरी ने बताया, सीमा पर शांति और सौहार्द भारत-चीन संबंधों के लिए एक 'बीमा पॉलिसी' की तरह है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह बात स्पष्ट रूप से बताई.'

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का यह बयान शी जिनपिंग के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा मुद्दे को चीन-भारत के समग्र संबंधों से नहीं जोड़ना चाहिए. द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के आपसी संबंधों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया. जो पूर्वी लद्दाख में चले आ रहे सीमा गतिरोध के बाद गंभीर तनाव का सामना कर रहे थे.

'भारत-चीन के संबंध 2.8 अरब लोगों के लिए महत्वपूर्ण'

मिसरी ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी ने सीमापार आतंकवाद की चुनौती का जिक्र किया और इससे निपटने के लिए एक-दूसरे को सहयोग देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ही इस खतरे से प्रभावित हैं. इस मुद्दे पर भारत को चीन से समझ और सहयोग मिला है.

Had a fruitful meeting with President Xi Jinping in Tianjin on the sidelines of the SCO Summit. We reviewed the positive momentum in India-China relations since our last meeting in Kazan. We agreed on the importance of maintaining peace and tranquility in border areas and… pic.twitter.com/HBYS5lhe9d — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025

विदेश सचिव ने कहा कि मोदी और शी ने आपसी बातचीत में अपने-अपने सिद्धांतों पर चर्चा की. साथ ही उम्मीद जताई कि उनके रुख से संबंधों में भविष्य के कार्यों को दिशा मिलेगी. पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को बताया कि यह आम सहमति का एक प्रमुख तत्व था कि स्थिर और सौहार्दपूर्ण भारत-चीन संबंध दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं.

जिनपिंग ने संबंधों में सुधार के लिए दिए 4 पॉइंट्स

विदेश सचिव मिसरी ने कहा कि राष्ट्रपति शी ने द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए चार सुझाव दिए. ये सुझाव हैं, रणनीतिक संचार को मज़बूत करना और आपसी विश्वास को गहरा करना, पारस्परिक लाभ और जीत-जीत वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए आदान-प्रदान और सहयोग का विस्तार करना, एक-दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखना और अंत में साझा हितों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मज़बूत करना. इन सभी सुझावों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

''मतभेदों को विवादों में बदलने की न मिले अनुमति'

मिस्री ने कहा कि बातचीत में पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों में गहरे संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की आवश्यकता बेहद जरूरी है. दोनों नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत और चीन के बीच मतभेदों को विवाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.