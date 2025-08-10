Pakistan News: पाकिस्तान में कुल्फी बेच रहे 'ट्रंप' को देखकर लोग हैरान? आखिर क्या है माजरा
Pakistan News: पाकिस्तान में कुल्फी बेच रहे 'ट्रंप' को देखकर लोग हैरान? आखिर क्या है माजरा

Trump Selling Kulfi News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों दुनिया पर टैरिफ बम दागने में लगे हुए हैं. वहीं पाकिस्तान में ट्रंप कुल्फी बेचते हुए दिखाई दिए हैं. आखिर यह माजरा क्या है. ट्रंप कुल्फी क्यों बेचने लगे हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 10, 2025, 04:22 AM IST
Pakistan News: पाकिस्तान में कुल्फी बेच रहे 'ट्रंप' को देखकर लोग हैरान? आखिर क्या है माजरा

Salimuddin Bagga Ice Cream Seller: डोनल्ड ट्रंप पाकिस्तान की गलियों में कुल्फी बेच रहे हैं. वे लोगों को घर-घर जाकर स्वादिष्ट खीर खिला रहे हैं. यकीनन, ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे. आखिर ये कैसे मुमकिन है. मगर पाकिस्तानी तो दुनिया भर में ऐसा ही प्रचार कर रहे हैं. ऐसे में क्या है लाहौर में ट्रंप के कुल्फी बेचने का सच. कहीं ट्रंप के टैरिफ से सहमी पाकिस्तानी आवाम का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है. गरीबी में पाकिस्तान का आटा गीला करने वाले ट्रंप क्या कर रहे हैं.

कौन में पाकिस्तान के देसी ट्रंप? 

अब आप पूरी कहानी जानिए. असल में लाहौर में कुल्फी और खीर बेच रहे उस शख्स का नाम सलीमुदीन बग्गा है, जिसे पाकिस्तान में ट्रंप का हमशक्ल कहा जाता है. अब ट्रंप के 'टैरिफ धमाके' के बाद बग्गा चाचा फिर से सुर्खियों में है.

कुल्फी बेच-बेचकर कर रहे गुजारा

लाहौर में गा गाकर कभी बग्गा कुल्फी बेचते हैं और कभी खीर. पाकिस्तानी देसी ट्रंप से खीर भी खाते हैं और सेल्फियां भी खिंचवाते हैं. ट्रंप तो शहबाज के साथ तक सेल्फी नहीं खिंचवाएं तो बेचारे पाकिस्तानियों के लिए देसी ट्रंप ही वीवीआईपी बन गया है.  

कुल्फी वाले ट्रंप पाकिस्तान में पॉपुलर

ट्रंप से शक्ल मिलने और गा गाकर कुल्फियां बेचने की वजह से चाचा बग्गा सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है. ट्रंप भले ही पाकिस्तान को कंगाल बना रहे हों. लेकिन बग्गा ट्रंप की शक्ल का फायदा उठाकर अपना धंधा बढ़िया चला रहे हैं. 

चाचा बग्गा के साथ पाकिस्तानी खूब मौज भी ले रहे हैं..पूछा जा रहा है मेलानिया के साथ केमिस्ट्री कैसे जमी. पाकिस्तान में ट्रंप की शक्ल किससे मिलाई जा रही है. अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को पता चल जाए तो पाकिस्तान पर लगाया गया टैरिफ वो दोगुना भी कर सकते हैं.
 
पाकिस्तान के देसी ट्रंप 35 साल से कुल्फी बेच रहे रहे हैं. चाचा बग्गा को गाने का बहुत शौक है. हसरत है कि एक बार ट्रंप को कुल्फी खिलाने का मौका मिल जाए. 

