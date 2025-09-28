Pok News: PAK के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी, PoK में 'बगावत' पर उतरी जनता; सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात

People in PoK announce protest against Pakistan government: जम्मू कश्मीर के लिए अक्सर कहा जाता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर ही है. लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में फंसे कश्मीर के लिए ये कहावत पूरी तरह बदल गई है. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हाल जहन्नुम से भी बदतर हो चला है. वहां रहने वाली अवाम बिलख रही है और अब शहबाज-मुनीर के खिलाफ लड़ने का फैसला कर चुकी है. पाकिस्तान की हुकूमत को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. पीओके की अवाम को खामोश करने के लिए शहबाज ने बूट और बुलेट की पूरी पलटन उतार दी है.

पीओके की जनता की PAK के खिलाफ बगावत

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शहबाज और मुनीर के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद हो चुकी है. पीओके में जालिम हुक्मरान और फौजी तानाशाह के लिए मौत की मुनादी कर दी गई है. पीओके की अवाम ने 29 सितंबर की तारीख को पाकिस्तानी हुक्मरानों को चैलेंज दिया है. अपनी ही अवाम से डरे सहमे पाकिस्तान ने पुलिस और फौज की पूरी बटालियन ही पीओके में झोंक दी है.

गुरबत और जिल्लत से आजिज आ चुके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हाल ऐसा हो चुका है कि अब अवाम को अपना काम काज बंद करके अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरना पड़ रहा है. पाकिस्तान ने पीओजेके के संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बल और पुलिस की तैनाती शुरू कर दी है. कश्मीर के हालातों को समझने वाले पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों की ऐसी सोच पर सिर पीट रहे हैं.

29 सितंबर को सड़कों पर उतरेंगे हजारों लोग

PoK में अवाम ने शहबाज़ मुनीर के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है. इलाके में 29 सितंबर की तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. आंदोलन चला रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है. बंद का फैसला सरकार और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बातचीत नाकाम होने के बाद किया गया है. PoK में अब लोगों की गिरफ्तारी, छापेमारी और पुलिस की बर्बरता का डर भी लोगों को सताने लगा है.

इसके बावजूद शहबाज मुनीर के खिलाफ लोगों की सोच क्लियर है. अवाम ने ठान लिया है कि अंजाम चाहे जो हो लेकिन लॉकडाउन कामयाब होकर रहेगा.

38 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे लोग

कश्मीर के आधे हिस्से पर कब्जा करके बैठा पाकिस्तान दशकों से कश्मीर को सिर्फ सियासत और फायदे के लिए इस्तेमाल करता आया है. कश्मीर के लोगों को वो हक कभी नहीं मिला जैसा पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को मिलता रहा है. पीओके के बाशिंदों को उनका हक दिलाने के लिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी दशकों से आवाज उठाती रही है.

बीतते वक्त के साथ मांगें भी बढ़ती रहीं. सात मांगों के साथ उठी आवाज आज 38 मांगों तक पहुंच चुकी है. आज की तारीख में बेतहाशा टैक्स और जीरो सब्सिडी, जानलेवा महंगाई, पानी की किल्लत, बेलगाम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की मार, शिक्षा की कमी, वीवीआई कल्चर और खनिज संपदाओं की लूट जैसे 38 गंभीर मुद्दे हैं. जिन्हें लेकर पीओके की जनता पाकिस्तान की सरकार और फौज से टकराने को तैयार हैं. उसके बाद भी जालिम जोड़ी के कानों पर जूं तक नहीं रेगती है.

संकट से कैसे निपटेगा पाकिस्तान?

पीओके की अवाम के लिए तकलीफें सहने की अब इंतहा हो चुकी है. अगर भिखमंगे पाकिस्तान में पीओके का हाल ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे में फंसे कश्मीरी खुद ही अपनी सरहद को हिंदुस्तान के कश्मीर से मिला देंगे. तभी उन्हें जीते जी धरती पर जन्नत में जीने का सुख भी मिलेगा.