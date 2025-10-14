Advertisement
नमाज पढ़ रहे लोगों पर पाकिस्तान में चली गोली? तहरीक-ए-लब्बैक की लीडरशिप को मुनीर की फौज ने बनाया निशाना

Pakistan news: पाकिस्तान के आंतरिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं. फौज तीन मोर्चों पर घिरी है तो पुलिस से कानून-व्यवस्था नहीं संभल रही. कई जगहों पर मामला मुल्ला मुनीर वर्सेस मौलवी हुआ तो बौखलाए आसिम मुनीर ने नमाजियों पर गोली चलवा दी. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:52 AM IST
Firing on TTP: पाकिस्तान की हुकूमत और टीटीपी के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. इस बीच दावा किया गया कि मुनीर की फौज और पंजाब की पुलिस ने आंदोलनकारियों का धरना-प्रदर्शन कुचलने के लिए उन्हें गोलियों से भूंज दिया. पाकिस्तानी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया खासकर यू-ट्यूब पर लोगों ने दावा किया कि मुरीदके में जैसे ही फज्र की अजान शुरू हुई. हजारों लोगों ने नमाज पढने के लिए अपने हाथ ऊपर कर लिए, उसी वक्त मौलाना के लोगों को शहीद कर दिया गया.

पाकिस्तान के मौलाना शाद अपने समर्थकों के साथ थे. उन्होंने अचानक एक कफन निकालते हुए कहा, ये जी हमारा कफन आ गया है मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है बाकि अल्लाह की जो मर्जी है, वो हमें शहादत दे तब भी हम हाजिर हैं. लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं.

उसी दौरान उन्होंने आसपास का हाल बताते हुए कहा कि फज्र की नमाज के वक्त तहरीक-ए-लब्बैक की लीडरशिप और कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई गईं..

टीएलपी की अदावत पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों से चल रही है. आरोप है कि पाकिस्तानी एजेंसियां टीटीपी  वालों का नरसंहार कर रही हैं. ऐसे में टीटीपी समर्थकों का कहना है कि सारा मुल्क जाम रखो, पूरा मुल्क जाम कर दो, पूरा मुल्क जाम कर दो, बैरूनी मुल्क भी मुसलमान, पाकिस्तानी सिफारतखानों में बैठकर शिकायत करो.

पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों पर इल्जाम लगा है कि फज्र की नमाज के दौरान मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया और फिर घेर-घेरकर गोलियों से भुनवा दिया गया. आरोप ये भी है कि फायरिंग का ऑर्डर उसी मुल्ला मुनीर जो दावा करता है कि वो 5 वक्त का नमाजी है. दावा किया जा रहा है कि मुरीदके के अंदर रात को लाइट्स बंद करके एक बार फिर कत्लेआम किया गया, सड़कों के ऊपर अनगिनत लाशें इस वक्त पड़ी हुई हैं, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं.

दावा है जिस वक्त तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चला गई. मुरीदके की लाइट काट दी गई. मौलाना और मौलवियों के फोन बंद कर दिए गए. इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई. एंबुलेंस को घटनास्थल पर नहीं पहुंचने दिया गया.

बता दें कि मौलाना साद रिजवी की अगुवाई में पीड़ित लोग दो दिन से बैठे थे. मगर पंजाब की मरियम सरकार इन्हें इस्लामाबाद की तरफ नहीं बढ़ने दे रही थी. बड़े-बड़े कंटेनर लगाकर उनका रास्ता रोक दिया गया था. ना तो इनसे बातचीत की जा रही थी और ना ही इन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा था. लेकिन फज्र की अजान से ठीक पहले ना जाने हुकूमत को क्या हुआ कि TLP के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी शुरू कर दी.

देखते ही देखते गलियां लाशों से भर गईं. मगर मुनीर-मरियम ना जाने कौन सा इंतकाम लेने को बैठे थे. जो उन्होंने उस कंटेनर को भी आग लगवा दी. जिसका इस्तेमाल TLP नेता मौलाना साद रिजवी भाषण के लिए कर रहे थे. दावा है कि इसी दौरान मरियम की पुलिस ने साद रिजवी को तीन गोलियां मारी. एक गोली उनके छोटे भाई को भी लगी.

टीएलपी नेता मौलाना साद ने कहा, 'मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं वापस चले जाओ. तुम्हें मैं रसूल अल्लाह का वास्ता देता हूं वापस चले जाओ. मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओं का वास्ता देता हूं वापस चले जाओ, ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओं के दूध का वास्ता देता हूं वापस चले जाओ. ओए वापस चले जाओ. मैं तुम्हें बहती धारों का वास्ता देता हूं. गोली चलाना बंद कर दो.

मौलाना साद रिजवी बार-बार अपील करते रहे कि हम मुसलमान हैं. हम तुम्हारे भाई हैं. हमपर गोली मत चलाओ. मगर मुनीर की फौज और मरियम की पुलिस की बारूदी नालें अंधाधुंध आग उगलती रही. दावा है कि इस गोलीकांड में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए. जिनकी लाशों को गायब कर दिया गया. 1900 के गरीब लोग घायल हुए हैं. करीब 700 लापता हैं. 

तहरीक-ए-लब्बैक यानि TLP फिलीस्तान के मुद्दे पर अमेरिकी एंबेसी के बाहर धरना देना चाहती थी. मगर नमक का हक अदा करने के चक्कर में ट्रंप का लंच खा चुके मुनीर ने इसकी इजाजत नहीं दी. बावजूद इसके जब लाखों लोगों का काफिला फैजाबाद से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने लगा. तो मुनीर के हाथ-पांव फूल गए. लिहाजा बातचीत करने का बहाना बनाकर पहले इन्हें मुरीदके में रोका गया फिर TLP कार्यकर्ताओं के जिस्म में बारूद उतार दिया गया.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

