वाह रे मुनीर...! फील्ड मार्शल के बाद खुद ही ले लिया सेना का सबसे बड़ा सम्मान, लोगों ने उड़ाई खिल्ली

Asim Munir: पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अक्सर अपनी बयानबाजी या फिर की अन्य वजह से सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में वो अपने ही एक बेवकूफाना फैसले की वजह से चर्चा में हैं और लोग उन्हें खूब ट्रोल भी कर रहे हैं. आसिम मुनीर ने खुद का देश का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान देने का फैसला लिया है. इस सम्मान का नाम 'हिलाल-ए-जुर्रत' है. उनके इस फैसले की वजह से खुद पाकिस्तानी लोग भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं.

आसिम मुनीर को यह सम्मान पाकिस्तान की आजादी दिवस (14 अगस्त) के मौके पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जरिए दिया गया है. मुनीर के जरिए खुद को मेडल देने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स, चुटकुले और तीखी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

लोगों ने उड़ाई खिल्ली

एक यूजर ने लिखा,'आसिम मुनीर का खुद को हिलाल-ए-जुर्रत देना असली ‘फ्लेक्स’ है. जब खुद ही दे सकते हैं तो दूसरों की मंजूरी की क्या जरूरत?' एक और ने तंज कसते हुए लिखा,'ये वैसे ही है जैसे हार के बाद भी भाग लेने का ट्रॉफी ले लेना.' एक और यूजर ने कहा,'अगला क्या? भारतीय सेना से हारने की कला में पीएचडी?'

और किस-किस को मिले सम्मान?

इस दौरान ना सिर्फ आसिम मुनीर बल्कि कुछ अन्य अफसरों को भी सम्मानित किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बावजूद पाकिस्तान ने कई सैन्य और सिविल अफसरों को सम्मानित किया. इनमें वायु सेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू को भी हिलाल-ए-जुर्रत, नौसेना प्रमुख एडमिरल नवेद अशरफ को निशान-ए-इम्तियाज और कई फाइटर पायलटों को सितारा-ए-जुर्रत दिया गया. डिप्टी पीएम इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सम्मान मिला.

फील्ड मार्शल का पद भी लिया

इससे पहले आसिम मुनीर को 20 मई 2025 को फील्ड मार्शल के पद प्रमोट किया था. पाकिस्तान के इतिहास में यह पद सिर्फ दो ही लोगों को मिला है. पहले अयूब खान और अब आसिम मुनीर को यह जिम्मेदारी दी गई है. फील्ड मार्शल का पद, एक प्रतिष्ठित पांच सितारा उपाधि, जनरल से ऊपर होता है. यह पद जब मुनीर को मिला तो तब भी यही कही जा रहा था कि उन्होंने सरकार पर दबाव बनाकर यह पद हासिल किया है.