Advertisement
trendingNow12949022
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

वफादारी की कहानी! कुत्ते ने मालिक की जान बचाने के लिए लगा दी खुद ही जान की बाजी और फिर...

Viral News: कुत्ते सबसे वफादार पालतू जानवरों में से एक होते हैं. कुत्ते ने एक बार फिर वफादारी की मिसाल पेश की है. खबर चीन से है जहां पर एक कुत्ते ने मालिक की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 05, 2025, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वफादारी की कहानी! कुत्ते ने मालिक की जान बचाने के लिए लगा दी खुद ही जान की बाजी और फिर...

Viral News: कुत्ते अपने मालिक के वफादार होते हैं, इसलिए पालतू जानवर के रूप में ज्यादातर लोग कुत्ता पालना पसंद करते हैं. कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक के लिए कितना वफादार हो सकता है, इसकी एक मिसाल चीन से आई है. एक कुत्ते ने मालिक को जहरीले सांप (पिट वायपर) से बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी. 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक अपने दो पालतू कुत्तों को खेलने के लिए ज्यादा जगह मिले इसके लिए मेंग और उसका परिवार नॉर्थ चीन के हेबेई प्रांत के एक गांव चला गया. ये घटना 29 अगस्त की है. सुबह के समय मेंग ने बगीचे में अपने पालतू कुत्ते 'डुओडुओ' को भौंकते हुए सुना, कुत्ता लगातार भौंक रहा था. जब मेंग अपने दूसरे कुत्ते 'हेताओ' के साथ बाहर आई तो कुत्ते के साथ वो सांप भी उसकी ओर बढ़ा. 

कैसे ठीक हुआ 'हेताओ'?
सांप को देख मेंग ने तुरंत 'डुओडुओ' को अपने पास बुलाया, इस दौरान सांप को मेंग की ओर आता देख हेताओं ने उसे काटने की कोशिश की. इसके बाद मेंग दोनों कुत्तों को लेकर अंदर चली गई और पति को फोन कर घर आने के लिए कहा. कुछ देर बाद जब मेंग का पति घर आया तो उन्होंने उस सांप को ढूंढ लिया. इसके बाद मेंग और उसके पति को एहसास हुआ कि हेताओ को सांप ने काट लिया है और उसका घाव पहले से ही सूज रहा था और शरीर भी अकड़ने लगा था. इसके बाद मेंग कुत्ते को तुरंत जानवरों के क्लिनिक ले गई और घाव को साफ करवाया, लेकिन कोई दवा उपलब्ध नहीं थी. 
यह भी पढ़ें: अभी तक सिर्फ सुना था, अब मिल गया दो मुंह वाला सांप; Video देखकर नहीं होगा यकीन

 

Add Zee News as a Preferred Source

घंटों गाड़ी चलाकर गया मालिक?
मेंग कुत्ते के पास ही उसकी देखभाल करती रही, जबकि पति एंटीवेनम (सांप काटने की दवा) के लिए बीजिंग तक कई घंटे गाड़ी चलाकर गए. मेंग हेताओ को घर ले आई और हर आधे घंटे में पानी पिलाती रही. मेंग ने बताया कि हेताओ का पूरा सिर सूज गया था जब भी वह चिल्लाता तो मैं रोने लगती थी. इसके बाद अगली सुबह इलाज शुरू हुआ और हेताओ धीरे-धीरे ठीक हो गया और खाने पीने लगा. तीन सप्ताह बाद कुत्ते के घाव पर पपड़ी बनने लगी.
यह भी पढ़ें: ना खाऊं और ना खाने दूंगा! डॉगेश भाई ने किए कराए पर फेर दिया पानी, नाराज हो गई बिल्लो रानी

 

किस सांप ने काटा था इस कुत्ते को?
एस सी एन पी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस सांप ने इस कुत्ते को काटा था वो और कोई नहीं सबसे जहरीले सांपों में से एक पिट वायपर था. ये गठीले शरीर, बड़े सिर और लंबे-नुकीले दांतों वाला सांप होता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

dog newschina newsviral

Trending news

गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
Karnataka News
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
;