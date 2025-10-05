वफादारी की कहानी! कुत्ते ने मालिक की जान बचाने के लिए लगा दी खुद ही जान की बाजी और फिर...

Viral News: कुत्ते सबसे वफादार पालतू जानवरों में से एक होते हैं. कुत्ते ने एक बार फिर वफादारी की मिसाल पेश की है. खबर चीन से है जहां पर एक कुत्ते ने मालिक की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी.
Viral News: कुत्ते अपने मालिक के वफादार होते हैं, इसलिए पालतू जानवर के रूप में ज्यादातर लोग कुत्ता पालना पसंद करते हैं. कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक के लिए कितना वफादार हो सकता है, इसकी एक मिसाल चीन से आई है. एक कुत्ते ने मालिक को जहरीले सांप (पिट वायपर) से बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी. 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक अपने दो पालतू कुत्तों को खेलने के लिए ज्यादा जगह मिले इसके लिए मेंग और उसका परिवार नॉर्थ चीन के हेबेई प्रांत के एक गांव चला गया. ये घटना 29 अगस्त की है. सुबह के समय मेंग ने बगीचे में अपने पालतू कुत्ते 'डुओडुओ' को भौंकते हुए सुना, कुत्ता लगातार भौंक रहा था. जब मेंग अपने दूसरे कुत्ते 'हेताओ' के साथ बाहर आई तो कुत्ते के साथ वो सांप भी उसकी ओर बढ़ा.
कैसे ठीक हुआ 'हेताओ'?
सांप को देख मेंग ने तुरंत 'डुओडुओ' को अपने पास बुलाया, इस दौरान सांप को मेंग की ओर आता देख हेताओं ने उसे काटने की कोशिश की. इसके बाद मेंग दोनों कुत्तों को लेकर अंदर चली गई और पति को फोन कर घर आने के लिए कहा. कुछ देर बाद जब मेंग का पति घर आया तो उन्होंने उस सांप को ढूंढ लिया. इसके बाद मेंग और उसके पति को एहसास हुआ कि हेताओ को सांप ने काट लिया है और उसका घाव पहले से ही सूज रहा था और शरीर भी अकड़ने लगा था. इसके बाद मेंग कुत्ते को तुरंत जानवरों के क्लिनिक ले गई और घाव को साफ करवाया, लेकिन कोई दवा उपलब्ध नहीं थी.
घंटों गाड़ी चलाकर गया मालिक?
मेंग कुत्ते के पास ही उसकी देखभाल करती रही, जबकि पति एंटीवेनम (सांप काटने की दवा) के लिए बीजिंग तक कई घंटे गाड़ी चलाकर गए. मेंग हेताओ को घर ले आई और हर आधे घंटे में पानी पिलाती रही. मेंग ने बताया कि हेताओ का पूरा सिर सूज गया था जब भी वह चिल्लाता तो मैं रोने लगती थी. इसके बाद अगली सुबह इलाज शुरू हुआ और हेताओ धीरे-धीरे ठीक हो गया और खाने पीने लगा. तीन सप्ताह बाद कुत्ते के घाव पर पपड़ी बनने लगी.
किस सांप ने काटा था इस कुत्ते को?
एस सी एन पी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस सांप ने इस कुत्ते को काटा था वो और कोई नहीं सबसे जहरीले सांपों में से एक पिट वायपर था. ये गठीले शरीर, बड़े सिर और लंबे-नुकीले दांतों वाला सांप होता है.
