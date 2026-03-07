'मैं 2 नौकरियां करता हूं, फिर भी गुजारा नहीं', PAK में पेट्रोल के दाम 55 रुपये बढ़ाने से कराहे लोग; शहबाज सरकार से पूछ रहे सवाल

Pakistan Petroleum Price Hike News: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले 8 दिनों से चल रही भीषण जंग की आंच अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती जा रही है. इसकी वजह से दुनिया में पेट्रोलियम की सप्लाई भी कम हो गई है. जिसके चलते तमाम देशों में तेल संकट शुरू हो गया है. पड़ोसी देश पाकिस्तान भी मार से अछूता नहीं रहा है. उसने संकट से निपटने के लिए पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल के दामों में 75 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. जिससे वहां की जनता कराह उठी है और इसे सरकार की मनमानी बता रही है.

'हम नहीं जानते कि संकट कितने समय तक चलेगा'

पाकिस्तान के डिप्टी पीएम व विदेश मंत्री इशाक डार, वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब और पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने प्रेसवार्ता करके इस बढ़ोतरी की घोषणा की. पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर दी है. इसकी वजह से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतें प्रभावित हुई हैं.

मलिक ने आगे कहा, 'हम नहीं जानते कि यह संकट कितने समय तक चलेगा. फिलहाल इसका कोई स्पष्ट अंत होता नहीं दिख रहा है. पाकिस्तान की तेल आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले मार्ग पर निर्भर है, जो इस संघर्ष से प्रभावित हुआ है.'

पेट्रोल के दामों में 55 रुपये की बढ़ोतरी

उन्होंने बताया कि नए फैसले से अब अगले सप्ताह से हाई-स्पीड डीजल की एक्स-डिपो कीमत में लगभग 20% की वृद्धि की गई है. अब यह 280.86 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 335.86 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. इसी तरह पेट्रोल की एक्स-डिपो कीमत भी करीब 17% बढ़ाई गई है. अब यह 266.17 रुपये से बढ़कर 321.17 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी.

डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा कि जंग की वजह से दुनिया में तेल कीमतें संकट के कारण 50 से 70% बढ़ गई हैं. कई देशों में अपने यहां पेट्रोलियम की स्वचालित कीमतें तय कर रखी हैं, जो महंगाई के हिसाब से अपने आप बढ़ जाती है. लेकिन पाकिस्तान ने अपने नागरिकों पर इसका कम से कम डालने की कोशिश की है. उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में पर्याप्त पेट्रोलियम भंडार उपलब्ध हैं.

'वैकल्पिक मार्गों से मंगाया जा रहा तेल'

डार ने कहा कि तेल से लदे दो पाकिस्तानी जहाज वैकल्पिक मार्गों से आ रहे हैं. जिसके बाद तेल संकट से काफी हद तक राहत मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि अब पेट्रोलियम कीमतों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से निपटा जा सकेगा. मंत्री ने कहा कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय हालात सुधरेगी, कीमतें उतनी ही तेजी से घटाई जाएंगी.

उन्होंने देश में देश में जमाखोरी और कृत्रिम कमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी. वहीं वित्त मंत्री औरंगजेब ने कहा कि देश में पेट्रोलियम भंडार आरामदायक स्तर पर हैं और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्थिर है.

तेल भरवाने के लिए लोगों में अफरा-तफरी

हालांकि लोगों में इस फैसले से अफरा-तफरी फैल गई है. शुक्रवार रात को लोगों को जैसे ही बढ़ोतरी की भनक लगी तो विभिन्न शहरों में पेट्रोल पंपों के आगे लोगों की लंबी लाइनें लग गई. पेट्रोल की नई कीमतें लागू होने से पहले लोग अपनी टंकी फुल करवाने के लिए उतावले थे.

लाहौर के रहने वाले राइडर मोहम्मद नदीम ने कहा, '...कल जब मैंने पेट्रोल भरवाया, तो सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा था. लेकिन आज मुझे 324 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल भरवाना पड़ा. मैं दो नौकरियां करता हूं. इसके बावजूद खर्चा पूरा नहीं हो पाता. जिंदगी दिन-ब-दिन मुश्किल होती जा रही है.'

बाकी चीजों के दाम बढ़ने का अंदेशा

कराची के रहने वाले यात्री असलम कादरी ने भी इसी तरह का दुखड़ा रोया. उन्होंने कहा, '...सरकार को हालात की जानकारी थी. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, जिससे दुनिया भर के लोग प्रभावित हो रहे हैं. इस संघर्ष की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं. अब जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी.'