कानून मंत्री, रेल मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दी गई थी फांसी, इस देश में नप गए सेना के 4 बड़े जनरल; बर्खास्तगी के बाद क्या होगा आगे
चीन की संसद ने शुक्रवार को सैन्य रैंकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के चार शीर्ष जनरलों को निष्कासित कर दिया गया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:37 PM IST
PLA generals expelled from China’s parliament: चीन की संसद ने शुक्रवार को सैन्य रैंकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के चार शीर्ष जनरलों को निष्कासित कर दिया गया. इन सभी भ्रष्ट अफसरों पर हुए एक्शन की पुष्टि सरकार ने की है. नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) की स्थायी समिति ने घोषणा की कि इन जनरलों को सदन के डिप्टी के पद से बर्खास्त कर दिया गया है. इन चारों में पीपुल्स आर्म्ड पुलिस कमांडर वांग चुनिंग, रॉकेट फोर्स के अनुशासन प्रमुख वांग झिबिन, केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के तहत रसद सहायता विभाग के प्रमुख झांग लिन और सीएमसी के संयुक्त रसद सहायता बल के राजनीतिक कमिश्नर गाओ डागुआंग शामिल हैं.

सेना के भ्रष्ट अफसरों पर बहुत बड़ी कार्रवाई

हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 62 वर्षीय वांग चुनिंग एक पूर्ण जनरल के रूप में इन चारों में सर्वोच्च पद पर हैं. 2012 में सत्ता संभालने के बाद से, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगातार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया है, जिसमें कई जनरलों को हटाया, दंडित किया और बर्खास्त किया गया है.

चीन में रेल मंत्री और कानून मंत्री को मिल चुकी फांसी की सजा

चीन में सख्त कानून हैं. यहां एक रेल मंत्री और एक कानून मंत्री को फांसी की सजा मिल चुकी है.

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

