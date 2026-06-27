'प्लीज, हमारा पानी खोल दो', बैकचैनल बातचीत में भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा जिन्नालैंड! PAK मीडिया के दावों से मचा बवाल

पाकिस्तानी पत्रकार वकार मलिक ने अपनी सरकार पर भड़कते हुए कहा, 'मीर जाफ़र(आसिम मुनीर) पाकिस्तान के भविष्य का सौदा कर बैठा है और हमें कहता है कि हम जंग जीत गए थे.' वकार ने आगे कहा, 'जो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि किसी को पता भी नहीं चले और हम बंद कमरे में इंडिया के पांव-शांव पकड़ लें, पांव-शांव दबा दें.'