'प्लीज, हमारा पानी खोल दो', बैकचैनल बातचीत में भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा जिन्नालैंड! PAK मीडिया के दावों से मचा बवाल

India-Pakistan Indus Waters Treaty Latest Updates: गर्मी बढ़ते ही पाकिस्तान की गर्मी भी निकल गई है. कल तक वो पानी के लिए भारत की सांस बंद कर देने की धमकी दे रहा था. हालांकि, अब पाकिस्तानी मीडिया खबर चला रहा है कि शहबाज-मुनीर अब पानी के लिए भारत की मिन्नतें कर रहे हैं. जिससे पाकिस्तान के पत्रकार भड़क गए हैं.
पाकिस्तानी पत्रकार वकार मलिक ने अपनी सरकार पर भड़कते हुए कहा, 'मीर जाफ़र(आसिम मुनीर) पाकिस्तान के भविष्य का सौदा कर बैठा है और हमें कहता है कि हम जंग जीत गए थे.' वकार ने आगे कहा, 'जो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि किसी को पता भी नहीं चले और हम बंद कमरे में इंडिया के पांव-शांव पकड़ लें, पांव-शांव दबा दें.'
वकार ने दावा किया कि पाकिस्तान अब पानी खुलवाने के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है. इसके लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी की तहत पाकिस्तान की टीम भारतीयों से मिली हैं. ये मुलाकात इसी हफ्ते कोलंबो और बैंकॉक में हुई, जिसमें पाकिस्तान ने भारत से पानी खोलने की गुहार लगाई गई.
खास बात ये कि वकार मलिक अकेले नहीं हैं, जो इस तरह का दावा कर रहे हैं. पाकिस्तान के कुछ दूसरे पत्रकार भी इसी तरह की बता कर रहे हैं. जिन्नालैंड के एक अन्य पत्रकार खालिद जमील ने कहा, पता नहीं हम उनका (भारत का) सांस बंद कर सकेंगे या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों का दम घुटता हुआ हमें नजर आ रहा है.
पाकिस्तानी पत्रकार दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी खोल देता है तो बदले में वो भारत के लिए अपना एयरस्पेस खोल देगा. हालांकि भारत ने दृढ़ रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान के इस प्रपोजल पर चुप्पी साध रखी है. वह पाकिस्तान को अपने मुल्क में भारत विरोधी आतंकी ढांचे को खत्म करने की मांग कर रहा है. जिस पर पाकिस्तान बात नहीं करना चाहता.
बताते चलें कि पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था. साथ ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया था. भारत ने साफ कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों पर लगाम नहीं लगाता, तब तक यह संधि बहाल नहीं की जाएगी.
पीएम मोदी ने साफ कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते. अगर पाकिस्तान को भारत की नदियों का पानी चाहिए तो उसे आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना होगा और भारत में दहशतगर्दी फैला रही आईएसआई और आतंकियों का सफाया करना करना होगा.