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'प्लीज, हमारा पानी खोल दो', बैकचैनल बातचीत में भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा जिन्नालैंड! PAK मीडिया के दावों से मचा बवाल

India-Pakistan Indus Waters Treaty: जो पाकिस्तान पिछले साल तक धमकी देता फिर रहा था कि अगर भारत ने उसका पानी बंद किया तो वह उसकी सांस बंद कर देगा. वह अब खुद प्यास से मर रहा है. अपनी फसलें चौपट होने से घबराई शहबाज-मुनीर की सरकार बैक चैनल बातचीत में भारत के आगे पानी खोलने के लिए गिड़गिड़ा रही है. यह दावा और किसी ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया ने किया है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 27, 2026, 01:45 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:45 AM IST
'प्लीज, हमारा पानी खोल दो', बैकचैनल बातचीत में भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा जिन्नालैंड! PAK मीडिया के दावों से मचा बवाल
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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