SCO Summit 2025: पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का किया जिक्र, पुतिन-जिनपिंग के सामने बता दिया SCO का नया मतलब

PM Modi Raise Terrosim in SCO Summit 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में हिस्सा ले रहे हैं. सोमवार को पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर आतंकवाद से निपटने की बात कही. पीएम मोदी ने इस दौरान भारत के लिए SCO का मतलब भी समझाया. इस बैठक पर दुनियाभर की निगाहें टिकी हैं.

पीएम मोदी ने एससीओ स्तर पर आतंकवाद को फाइनेंशियली और कट्टरपंथ से निपटने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करने की बात कहते हुए एक नया प्रस्ताव रखा. पीएम मोदी ने कहा कि इस नए प्रस्ताव के मुताबिक हमारे डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा समय हमें साइबर अटैक और ड्रोन हमलों जैसे नए उभरते हुए खतरों का भी सामना करना होगा. पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान आतंकवाद को लेकर चीन के सामने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा. उन्होंने एससीओ सम्मेलन (SCO Summit China 2025 LIVE) में कहा

1- आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पूरी दुनिया के लिए मौजूदा समय सबसे बड़ी चुनौतियां हैं.

2- पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए बड़ी चुनौती है.

3- पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र कर कहा कि भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा हैं

4- एससीओ समिट 2025 के मंच से पीएम मोदी ने आतंकवाद से लड़ाई में मांगी दुनिया के देशों से एकजुटता.

5- पीएम मोदी ने आतंकियों के लिए की जा रही फंडिंग पर रोक लगाने की मांग की.

Sharing my remarks during the SCO Summit in Tianjin. https://t.co/nfrigReW8M — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

PM मोदी ने बताया भारत के लिए SCO का नया मतलब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ के मूल मंत्र के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की विकास यात्रा और चुनौतियों से निपटने के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा,'चाहे कोविड का संकट रहा हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भारत ने हर चुनौती को अवसर में बदलने की लगातार कोशिश की है.' इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत न केवल आंतरिक सुधारों को प्राथमिकता दे रहा है, बल्कि वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास को भी बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर है. एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी का यह वक्तव्य भारत की वैश्विक भूमिका और उसकी लचीली आर्थिक नीतियों की झलक देता है.

#WATCH | At the Shanghai Cooperation Council (SCO) Members Session in Tianjin, China, Prime Minister Narendra Modi says, "To enhance people-to-people ties in the SCO, I propose the formation of a 'Civilisation Dialogue Forum'. It will provide a global stage to share our ancient… pic.twitter.com/Qss8tpyhIS — ANI (@ANI) September 1, 2025

पाक पीएम शाहबाज के सामने आतंकवाद को लगाई लताड़

पीएम मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के सामने ही आतंकवाद को लताड़ लगाई. पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और आतंकवाद हमलों को लेकर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के हर रूप और रंग का विरोध किया जाना चाहिए. साथ ही पीएम मोदी ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि आतंकवाद के मामले में दोहरा रवैया बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा.

