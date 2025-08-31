'ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं...', US के साथ खटपट के बीच भारत से दोस्ती बढ़ा रही चीन, कौनसी जिम्मेदारियां गिनाने लगा?
'ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं...', US के साथ खटपट के बीच भारत से दोस्ती बढ़ा रही चीन, कौनसी जिम्मेदारियां गिनाने लगा?

SCO Summit China: पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत हुई. इस दौरान जिनपिंग ने मानव समाज की प्रगति के लिए भारत-चीन को साथ आने की बात कही. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 31, 2025, 01:44 PM IST
'ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं...', US के साथ खटपट के बीच भारत से दोस्ती बढ़ा रही चीन, कौनसी जिम्मेदारियां गिनाने लगा?

PM Modi SCO Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए चीन के दौरे पर हैं. इस बैठक में वह और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद एक ही मंच पर मिले. इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत हुआ, जिसमें दोनों ने भारत-चीन के व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया. जिनपिंग ने भी पीएम मोदी से मिलकर खुशी जताई.   

'ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं....'  
SCO शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा,' दोनों देशों के लिए यह सही है कि ऐसे साझेदार बनें जो एक-दूसरे की सफलता में सहायक हों. ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं. चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं. हम विश्व के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं. हम ग्लोबल साउथ के भी अहम सदस्य हैं. हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं.' 

हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली: मोदी 
इससे पहले पीएम मोदी ने जिनपिंग का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया और कहा,' मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी. हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली. सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद, शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है. सीमा मुद्दे पर हमारे विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है. कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है. दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है.' 

रिश्ते सुधार रहे भारत-चीन 
पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं. इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा. परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बता दें कि पिछले कुछ सालों से भारत-चीन के रिश्तों में उथल-पुथल देखी गई है, हालांकि अब दोनों देश स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं. पीएम मोदी के चीन पहुंचने पर उनका रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया.  

FAQ  

क्या है SCO शिखर सम्मेलन?
SCO (शंघाई सहयोग संगठन) शिखर सम्मेलन एक ऐसा मंच है, जहां सदस्य देशों के नेता वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं. 

शी जिनपिंग ने क्या कहा ?
शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं और एक-दूसरे की सफलता में सहायक बनें. उन्होंने कहा कि चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं और हमें अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए. 

;