समंदर की राह में जापान को मिला भारत का साथ, ड्रैगन के साथ लेकिन कैसे होगी डील?
समंदर की राह में जापान को मिला भारत का साथ, ड्रैगन के साथ लेकिन कैसे होगी डील?

PM Modi China SCO Summit Visit: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जापान दौरा समाप्त करने के बाद चीन की यात्रा करने वाला है. दोनों देश आपसी रिश्तों को मजबूत करने की तैयारी में हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 30, 2025, 10:14 AM IST
समंदर की राह में जापान को मिला भारत का साथ, ड्रैगन के साथ लेकिन कैसे होगी डील?

PM Modi China Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान के दौरे पर हैं. आज 30 अगस्त 2025 को वह चीन का दौरा करने वाले हैं. पीएम ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने टोक्यो में कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा उतार-चढ़ाव को देखते हुए दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं भारत और चीन के लिए विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना बेहद जरूरी है, हालांकि इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी भी बात कही है, जो चीन को नागवार लग सकती है. 

जापान-चीन विवाद 
पीएम मोदी ने टोक्यो में कहा कि एक दूसरे के हितों के लिए भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने बाद में जापानी प्रधानमंत्री के सामने पूर्वी चीन सागर की स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की. बता दें कि इस जगह पर जापान और बीजिंग के बीच दियाओयू द्वीपों और साउथ चाइना सी को लेकर क्षेत्रीय विवाद फैला है. इस महीने की शुरुआत में भारत-फिलीपींस की जॉइंट पैट्रोलिंग से यह साफ संदेश जाता है कि भले ही भारत चीन के साथ अपने मतभेदों को कम कर संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह इस क्षेत्र में चीन की किसी भी तरह की आक्रामक गतिविधि का प्रतिरोध करता रहेगा. 

ये भी पढ़ें- Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत तैयार कर रहा एक घातक हथियार! खौफ के साये में है PAK 

भारत-जापान के मजबूत रिश्ते 
जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा  के साथ पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा,' भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.' बता दें कि भारत और जापान ने सुरक्षा सहयोग पर एक नया घोषणापत्र भी अपनाया है, जिसे दबाव मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के प्रयासों के कदम के तौर पर देखा जा रहा है. दोनों देशों ने इस साल भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन का भी समर्थन किया है. 

ये भी पढे़ं- पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के तीर्थ स्थलों की हालत जर्जर, क्या संस्कृति खत्म कराना चाहती है शहबाज शरीफ की सरकार?

पीएम का चीन दौरा 
बता दें कि पीएम मोदी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 30 अगस्त 2025 को तियानजिंग पहुंचेंगे. यहां उनका पहला कार्यक्रम रविवार 31 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति शी जिंनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के रूप में होगा. भारत और चीन दोनों ही देशों ने आपसी रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश की है. दोनों देशों का कहना है कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलने देना चाहिए. अब देखना होगा कि ईस्ट चाइना सी की स्थिति पर मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की ओर से व्यक्त की गई चिंता पर चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी.     

FAQ  

पीएम मोदी का चीन दौरा कब है?
पीएम मोदी 31 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक चीन का दौरा करेंगे, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.

पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक कब होगी?
पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक 31 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें दोनों नेता आपसी हितों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे. 

पीएम मोदी के चीन दौरे का उद्देश्य क्या है?
पीएम मोदी के चीन दौरे का उद्देश्य SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेना और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करना है, जिसमें दोनों नेता आपसी हितों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

pm modi china visit

