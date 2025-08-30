आतंकवाद से व्यापार तक; 7 साल बाद चीन की धरती पर PM मोदी ने रखा कदम, एजेंडे की पोटली में क्या है?
आतंकवाद से व्यापार तक; 7 साल बाद चीन की धरती पर PM मोदी ने रखा कदम, एजेंडे की पोटली में क्या है?

PM Modi China Tour: पीएम नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर पहुंच चुके हैं. 7 सालों बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हैं, जिसपर दुनिया भर की निगाहें टिकी है. जानिए आखिर पीएम मोदी का दौरा क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 30, 2025, 06:00 PM IST
आतंकवाद से व्यापार तक; 7 साल बाद चीन की धरती पर PM मोदी ने रखा कदम, एजेंडे की पोटली में क्या है?

PM Modi China Tour: जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ ही गई. आज पीएम मोदी अपनी जापान यात्रा समाप्त करने के बाद चीन पहुंच गए हैं. तियानजिन में रेड कार्पेट बिछाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया. पीएम के स्वागत में कलाकारों ने नृत्य का प्रदर्शन किया. 7 सालों बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हैं, जिसपर दुनिया भर की निगाहें टिकी है. खासकर के डोनाल्ड ट्रंप की इस समय नींद उड़ी होगी क्योंकि यहां पर पीएम बैठकें करने वाले हैं. पीएम मोदी के इस दौरे का एजेंडा क्या हो सकता है, आइए जानते हैं. 

भारत-चीन के रिश्तों में सुधार
पीएम मोदी यहां पर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेगें और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर चीन की यात्रा पर हैं. साल 2020 सीमा पर हुई झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्तों में काफी हद तक सुधार आया है और पीएम मोदी का दौरा भी उसी सुधार का नतीजा है. पीएम के दौरे की चर्चा इस समय भी और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच वो ये यात्रा कर रहे हैं. पीएम के दौरे को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनियाभर में ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच SCO समिट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक मंच के तौर पर काम करेगा. 

क्या है दौरे का एजेंडा
पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेंगे. बता दें कि भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है. इस सम्मेलन में पीएम मोदी पहलगाम हमले की चर्चा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को लेकर सीमा पार हो रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत का रूख स्पष्ट करेंगे. हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि चीन, पाकिस्तान को नसीहत देता है कि नहीं. दोनों देश अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं. ब्रिक्स देशों पर भी सम्मेलन में चर्चा हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है. वैश्विक बाजार में स्थिरता लाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा, एससीओ शिखर सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठकों की घोषणा कर सकते हैं. ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, यहां पर सीमा विवाद के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. साथ ही साथ पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी रविवार को एक स्वागत भोज में शामिल होंगे. पीएम मोदी के दौरे को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी. हम अभी भी उन बैठकों को अंतिम रूप दे रहे हैं और आपको उनकी कार्यवाही से अवगत कराते रहेंगे. 

