एक तस्वीर से छाती पीटने लगे 25 करोड़ पाकिस्तानी? आंकड़ों से समझिए जिन्नालैंड की तकलीफ

पड़ोसी देश पाकिस्तान में मातम परसा है, जानते हैं क्यों. वो इसलिए क्योंकि जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान दुनिया को आंख दिखाता था. उस चीन ने पहली बार पाकिस्तान का आंख दिखा दी है. अब आंख क्या दिखाई है, ये समझ लिए कि पाकिस्तान को बेसहारा भूखे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है. वैसे अगर बात इतनी भर होती तब भी पाकिस्तान बर्दाश्त कर जाता. मगर पाकिस्तान में मातम इसलिए मचा है. क्योंकि चीन ने भारत के साथ एक सीक्रेट डील कर ली है जो पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है.

छाती पीट रहे पाकिस्तानी

पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर चारों ओर बस चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे की चर्चा है. पाकिस्तानी चैनलों पर बैठने वाले एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चाइना जो कि किसी वक्त शहद से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समंदर से गहरा दोस्त था, आज उसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है. पाकिस्तान के साथ वो अटैच रहे, पाकिस्तान ने उन्हें उस हिसाब से कोई प्रॉफिट नहीं दिया, चाइना को, चाइना को. अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं, कोई मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले उन्हें पाकिस्तान से अपने मामलात पूछकर बात करनी चाहिए. जो सूरत-ए-हाल है उसमें इडिया टॉप पर देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी जा-जाकर बार-बार भीख मांगते हैं, वो आपकी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उनके इंट्रेस्ट हैं पाकिस्तान में

सोचिए पाकिस्तानी अवाम क्यों इतनी दुखी है, तो फील्ड मार्शल मुनीर कितना दुखी होगा. पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ कितने दुखी होंगे और कितने दुखी होंगे राष्ट्रपति आसिफ अली जारदारी. जानते हैं इन सभी के दुखों का कारण क्या है. इन सबके दुखों का कारण है एक तस्वीर. इनके सामूहिक दुखों का कारण यही तस्वीर है.

दरअसल करीब 5 साल बाद चीन के विदेशमंत्री भारत पहुंचे. इन दौरान उन्होंने NSA अजीत डोवल से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी तक से मुलाकात की. लेकिन इस मुलाकात के दौरान कई ऐसी बातें हुई जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी.

चीन ने दिखाई पाकिस्तान को 'औकात'!

पाकिस्तानी कह रहे हैं, हम तो अकेले रह गए, हमारे पास तो फिर कुछ भी नहीं बचता, हम सीख क्यों नहीं रहे हैं, हम दुश्मनी क्यों पाल रहे हैं, हम भी वो चीज क्यों नहीं करते, जैसे इंडिया ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली है, बेसिकली जब आप किसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं ना तो उसमें आपको सपोर्ट भी करना पड़ता है.

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब तक क्या करता रहा. सिर्फ भीख का कोटारा फैलाता रहा. जब भी जिनपिंग को देखता था. शक्ल पर 12 बजाकर पहुंच जाता था भीख मांगने. तंग आ चुका था चीन भी इस भिखमंगे मुल्क को कर्ज देता-देता. ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी खुद ये मान रहे हैं.

चीन का भारत से हाथ मिलाना क्यों दुख रहा है?

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अजी चीन ही क्या, कोई दूसरा मुल्क होता तो वो भी पीछे हट जाता. क्या कुछ नहीं किया चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए. पाकिस्तानी सेना को किश्तों पर 80% तक हथियार दिए. दो वक्त की रोटी खाने के लिए 83 अरब डॉलर दिए. 46 बिलियन डॉलर सी-पैक प्रोजेक्ट पर खर्च किए. मगर पाकिस्तानियों ने क्या किया. चीन के इंजीनियर्स पर हमले करवा दिए. सी-पैक प्रोजेक्ट पर अड़ंगे लगाते रहे. ताकि इस प्रोजेक्ट की आड़ में शी-जिनपिंग को लूटते रहें. मगर भारत पहुंचकर चीन के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की लूटमार अब नहीं चलेगी.

पाकिस्तान के कांपने की वजह यहां पढ़िए

बता दें कि पाकिस्तान की दगाबाज फितरत के बावजूद चीन ने एकतरफा दोस्ती निभाने की काफी कोशिश की. लेकिन जब फील्ड मार्शल मुनीर अपने फायदे के लिए ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया. तब चीन का पारा चढ़ गया और उसने भारत के करीब आने का फैसला लिया. क्योंकि 2.8 अरब से ज़्यादा की आबादी वाले ये दोनों मुल्क ना केवल पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा सकते हैं. बल्कि मुनीर को गोद में बिठाने वाले ट्रंप को भी झुका सकते हैं.

क्या कहते हैं आंकड़े?

साल 2023-24 में भारत और चीन के बीच 118.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ. लेकिन जिस तरह ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है. भारत-चीन इस टैरिफ को बेअसर करने के लिए व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. जिसके सकेंत चाइनीज विदेश मंत्री की मुलाकात से मिल गए हैं

जानकारी के मुताबिक चीन भारत को फर्टिलाइजर और रेयर-अर्थ मेटल देने को तैयार हो गया है. इसके अलावा चीन टनल बोरिंग मशीन भी सप्लाई करेगा. यानी जो बात चाइनीज के समझ आ रही है, अगर वो बात पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी समझ आ जाती तो कभी चाइना. तो कभी अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने की नौबत ना आती. खैर अभी तो चीन के साथ मजबूत होते रिश्तों की ये सिर्फ शुरुआत भर है. अभी से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं. सोचिए अभी तो प्रधानमंत्री मोदी को चीन भी जाना है. तब इन पाकिस्तानियों का क्या होगा.