मीटिंग के लिए दोस्त पुतिन के साथ एक ही कार से गए पीएम मोदी, तस्वीरें देखकर टेंशन में आ जाएंगे ट्रंप; संबोधन की 5 बड़ी बातें
 पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर ये तस्वीर शेयर कर दी है जिसके बाद वो जमकर वायरल हो रही है. ऐसे में मोदी और पुतिन को एक ही कार में साथ जाता देख ट्रंप की टेंशन जरूर बढ़ जाएगी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:15 PM IST
SCO समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है पीएम मोदी ने आज एससीओ समिट में दुनिया भर के कई देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया. पीएम मोदी के संबोधन के बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसको देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धड़कने बढ़ सकती हैं. पीएम मोदी ने समिट में अपना संबोधन खत्म किया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए होटल रवाना हो गए. होटल जाते समय पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार से निकले. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर ये तस्वीर शेयर कर दी है जिसके बाद वो जमकर वायरल हो रही है. ऐसे में मोदी और पुतिन को एक ही कार में साथ जाता देख ट्रंप की टेंशन जरूर बढ़ जाएगी. 

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाक अंदाज में भारत का पक्ष रखकर देश की आगे की विदेश नीति के लिए एक नई दिशा निर्धारित की है. इस सम्मेलन में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का दोहरा मानदंड वह स्वीकार नहीं करेगा, जो अमेरिका समेत अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए एक सीधा संदेश है. एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी ऐसे समय में हुई है जब विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार को लेकर ‘ट्रंप टैरिफ’ जैसी चुनौतियां सामने हैं. सम्मेलन के बाद दोनों नेता एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना हुए, जिसकी तस्वीर भी मीडिया में सामने आई है. यह कदम दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितनी मजबूत साझेदारी और संवाद है.

 

यह भी पढ़ेंः 'तियानजिन में नए...', जिनपिंग के साथ आए PM मोदी; पुतिन के साथ बैठक पर सबकी निगाहें

पीएम मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातें
पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान गलवान आतंकी हमले से लेकर रूस-यूक्रेन वॉर सहित कई मुद्दों पर अपने विचार रखे. आतंकवाद पर चोट करते हुए पीएम मोदी ने कहा,'हमने पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप देखा है.' पीएम मोदी ने अपने मित्र देशों का आभार जताते हुए कहा, 'जो मित्र देश इस मौके पर खड़े रहे उनका आभार व्यक्त करता हूं.' पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही हमला बोलते हुए कहा कि कुछ देश आतंकवाद को खुला समर्थन दे रहे हैं क्या ये हम स्वीकार कर सकते हैं? हम सब को मिलकर एक आवाज में ये कहना होगा कि आतंकावद पर हम कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं करेंगे.  आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातें.

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO के 3 नया मतलब S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी बताया बताए. पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने SCO मेंबर में रूप में सकारात्मक भूमिका निभाई है. भारत ने इसे एक परिवार की तरह जोड़कर रखा है. भारत की सोच, दृष्टिकोण, विचारधार और नीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभों सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर पर आधारित है.

2. पीएम मोदी ने एससीओ की बैठक में सदस्य देशों के साथ जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की. पीए मोदी ने कहा कि ऐसे हमलों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना बहुत जरूरी है.

3. एससीओ के सदस्य देशों ने पीएम मोदी की अपील पर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया. पीएम मोदी ने भाड़े के आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी समूहों का इस्तेमाल करने को लेकर ऐसे देशों की निंदा की.

4. पीएम मोदी ने आतंकवाद की लड़ाई में संप्रभु राष्ट्रों और उनकी सक्षम अथॉरिटी की अग्रणी भूमिका को मान्यता दी.

5. पीएम मोदी की अपील पर बहुपक्षीय सहयोग पर जोर देते हुए एससीओ के सदस्य देशों ने नवंबर 2024 में कुवैत सिटी में आयोजित उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के परिणामों का जिक्र किया, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और सीमा सुरक्षा के लिए लचीली व्यवस्थाएं बनाना था.

यह भी पढ़ेंः 7 साल बाद PM मोदी ने फोटो सेशन में लिया हिस्‍सा, दुनिया को दिखा 'तिकड़ी' का तिलिस्म!

;