'PM नेतन्याहू इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन...' किडनैप कर चलाओ मुकदमा, पाकिस्तान ने ट्रंप से कर दी बड़ी डिमांड

PM Netanyahu: पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर विवादित बयान दिया है. जानकारी के अनुसार, एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका से अपील की कि ट्रंप नेतन्याहू को किडनैप कर अपने देश की अदालत में मुकदमा चलाए. आसिफ ने यह भी कहा कि तुर्किए भी नेतन्याहू को हिरासत में ले सकता है. पाकिस्तानी न्यूज चैनल जिओ टीवी को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने नेतन्याहू को इंसानियत का सबसे बड़ा अपराधी बताया और दावा किया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को दुनिया का सबसे वॉन्टेड अपराधी होना चाहिए.

US को नेतन्याहू को करना चाहिए अगवा: ख्वाजा आसिफ

हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किए जाने की खबरें सामने आई थीं. इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि अमेरिका को नेतन्याहू को अगवा कर अपने कोर्ट में पेश करना चाहिए.

इंटरव्यू के दौरान आसिफ ने कहा कि पिछले 4000–5000 वर्षों में किसी भी समुदाय ने फिलिस्तीनियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा इजरायल ने किया है. उन्होंने नेतन्याहू के समर्थकों के खिलाफ भी सजा की मांग की. हालांकि, इस बयान के दौरान स्थिति तब संवेदनशील हो गई जब एंकर और वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने आसिफ को बीच में रोक दिया. मीर ने आशंका जताई कि उनके बयान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है. इसके बाद कार्यक्रम में ब्रेक ले लिया गया. ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया आना तय माना जा रहा है.