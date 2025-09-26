ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई; जहर उगला; पूरी दुनिया के आगे बातचीत को गिड़गिड़ाए पाक PM

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन महासभा के मंच से भारत के साथ सभी मसलों पर बातचीत के लिए अपनी तत्परता जताई है और विवादों का हल शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीकों से करने की पेशकश की है. शुक्रवार को यूएन महासभा के 80वें सेशन के आम बहस में शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान 'संवाद और कूटनीति के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान' में यकीन करता है.

पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि, 'यह मेरी इस विश्व मंच पर सबसे ईमानदार और गंभीर पेशकश है. पाकिस्तान सभी लंबित मसलों पर भारत के साथ एक व्यापक, समग्र और Result Oriented

बातचीत के लिए तैयार है.'

शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और दावा किया कि इस झड़प में 'सात भारतीय जेट' क्षतिग्रस्त हुए. इसी बीच, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने पिछले महीने जानकारी दी कि भारतीय जेट्स ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पांच पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एक बड़े विमान पर हमला किया. दरअसल, भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया. यह हमला पहलगाम हमले के जवाब में था, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी.

भारत-पाकिस्तान कम्पोजिट डायलॉग

कम्पोजिट डायलॉग 2003 में पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त शुरू हुई थी. इसमें आठ हिस्से थे, जो दोनों देशों के सभी विवादित मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करते थे. लेकिन 2008 के मुंबई हमलों के बाद यह प्रक्रिया बाधित हो गई और अब तक पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है. जबकि पाकिस्तान का आतंकवाद पर रुख क्या है? पूरी दुनिया जानती है.

पाकिस्तान का आतंकवाद पर रुख

शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करता है और यह मानता है कि देश 'बाहरी प्रायोजित आतंकवाद' का सामना कर रहा है, खासकर 'विदेशी फंडेड' समूहों जैसे कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी माजिद ब्रिगेड से. उन्होंने यह भी कहा कि नफरत भरे भाषण, भेदभाव या किसी भी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा के लिए कोई सहनशीलता नहीं होनी चाहिए.

यूएन के मंच पर अपने भाषण में शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और कहा कि उनके 'शांति प्रयासों ने दक्षिण एशिया में युद्ध को रोकने में मदद की. 'दुनिया में शांति बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के अद्भुत योगदान को मान्यता देते हुए पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया. यह कम से कम था जो हम कर सकते थे. मुझे लगता है कि वे वास्तव में शांति प्रिय व्यक्ति हैं.'

हालांकि, भारत लगातार कहता आया है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष रोकने का समझौता दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर्स जनरल की बातचीत के बाद ही हुआ था. शरीफ ने गुरुवार को अमेरिका दौरा किया, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की. उन्होंने ट्रंप को 'शांति प्रिय व्यक्ति' कहा और उनकी 'साहसी और निर्णायक' नेतृत्व की प्रशंसा की.