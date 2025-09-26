Advertisement
trendingNow12938152
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई; जहर उगला; पूरी दुनिया के आगे बातचीत को गिड़गिड़ाए पाक PM

Shehbaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन महासभा के मंच से भारत के साथ सभी मसलों पर बातचीत के लिए अपनी तत्परता जताई है और विवादों का हल शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीकों से करने की पेशकश की है. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई; जहर उगला; पूरी दुनिया के आगे बातचीत को गिड़गिड़ाए पाक PM

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन महासभा के मंच से भारत के साथ सभी मसलों पर बातचीत के लिए अपनी तत्परता जताई है और विवादों का हल शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीकों से करने की पेशकश की है. शुक्रवार को यूएन महासभा के 80वें सेशन के आम बहस में शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान 'संवाद और कूटनीति के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान' में यकीन करता है.

पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि, 'यह मेरी इस विश्व मंच पर सबसे ईमानदार और गंभीर पेशकश है. पाकिस्तान सभी लंबित मसलों पर भारत के साथ एक व्यापक, समग्र और Result Oriented
 बातचीत के लिए तैयार है.'

शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और दावा किया कि इस झड़प में 'सात भारतीय जेट' क्षतिग्रस्त हुए. इसी बीच, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने पिछले महीने जानकारी दी कि भारतीय जेट्स ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पांच पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एक बड़े विमान पर हमला किया. दरअसल, भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया. यह हमला पहलगाम हमले के जवाब में था, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-पाकिस्तान कम्पोजिट डायलॉग

कम्पोजिट डायलॉग 2003 में पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त शुरू हुई थी. इसमें आठ हिस्से थे, जो दोनों देशों के सभी विवादित मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करते थे. लेकिन 2008 के मुंबई हमलों के बाद यह प्रक्रिया बाधित हो गई और अब तक पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है. जबकि पाकिस्तान का आतंकवाद पर रुख क्या है? पूरी दुनिया जानती है.

पाकिस्तान का आतंकवाद पर रुख

शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करता है और यह मानता है कि देश 'बाहरी प्रायोजित आतंकवाद' का सामना कर रहा है, खासकर 'विदेशी फंडेड' समूहों जैसे कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी माजिद ब्रिगेड से. उन्होंने यह भी कहा कि नफरत भरे भाषण, भेदभाव या किसी भी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा के लिए कोई सहनशीलता नहीं होनी चाहिए.

यूएन के मंच पर अपने भाषण में शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और कहा कि उनके 'शांति प्रयासों ने दक्षिण एशिया में युद्ध को रोकने में मदद की. 'दुनिया में शांति बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के अद्भुत योगदान को मान्यता देते हुए पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया. यह कम से कम था जो हम कर सकते थे. मुझे लगता है कि वे वास्तव में शांति प्रिय व्यक्ति हैं.'

हालांकि, भारत लगातार कहता आया है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष रोकने का समझौता दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर्स जनरल की बातचीत के बाद ही हुआ था. शरीफ ने गुरुवार को अमेरिका दौरा किया, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की. उन्होंने ट्रंप को 'शांति प्रिय व्यक्ति' कहा और उनकी 'साहसी और निर्णायक' नेतृत्व की प्रशंसा की.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

DNA AnalysisShehbaz Sharif

Trending news

DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
;