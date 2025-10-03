Advertisement
Video: 10-10 रुपए में बिक रही पाकिस्तानी फौज की वर्दी-हेलमेट और ढाल... PoJK में जनता ने पाक आर्मी को मार-मारकर किया नंगा!

Pakistani Forces Uniforms Helmets Shields on Sale Rs 10: पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सुरक्षाबलों का खुला मजाक उड़ाया है. उन्होंने फौज की जब्त वर्दी, हेलमेट और ढाल को सिर्फ 10 रुपये में 'बिक्री' पर रख दिया है. महंगाई, बेरोजगारी और दमन के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है. देखें वीडियो.

krishna pandey |Last Updated: Oct 03, 2025, 03:27 PM IST
PoJK Civilians Mock Pakistani Forces: पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में ये क्या हो गया? जहां एक तरफ पाकिस्तानी फौज की गोलियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोग उनकी वर्दी और हेलमेट को 10 रुपये में बेचे जा रहे हैं. आप कल्पना कीजिए, सड़क पर नारेबाजी के बीच एक स्टॉल सजा है, जहां फौज के हेलमेट और ढालें सस्ते में बिक रही हैं. आपको ये कोई मजाक या नाटक लग सकता है, लेकिन यह सच है. यह PoJK की जनता के गुस्से का एक प्रतीक है.

आप भी देखें वीडियो:- 

वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक अनोखा और चौंकाने वाला नज़ारा देखने को मिला. प्रदर्शनकारी आम नागरिकों ने पाकिस्तानी सुरक्षाबलों का मज़ाक उड़ाते हुए उनकी वर्दी, हेलमेट और ढालों को मात्र 10 रुपये में बिक्री पर रख दिया है. यह वो सामान है जो कि pok के लोगों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को अपने कब्जे में लेने के बाद उनसे छीना था.

सूत्रों के अनुसार, यह दृश्य विरोध स्थल पर देखने को मिला जहां बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान सरकार और सुरक्षाबलों के खिलाफ नारेबाज़ी कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षाबल अब जनता के लिए “ढाल” नहीं बल्कि “जुल्म का हथियार” बन चुके हैं. इसी का प्रतीकात्मक विरोध जताने के लिए उनकी वर्दी और सुरक्षात्मक उपकरणों को “बेचने” का नाटक किया गया. स्थानीय लोगों ने कहा कि महंगाई, रोज़गार और लगातार हो रहे दमन के खिलाफ यह आंदोलन अब केवल नारों तक सीमित नहीं रहा बल्कि व्यंग्य और तंज के ज़रिए भी अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहा है.

आपको बता दें कि PoJK में पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं. सुरक्षाबलों की फायरिंग और बर्बर कार्रवाई में कई लोग अब तक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि जनता का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि अब वह सुरक्षाबलों का खुलेआम मज़ाक उड़ाने से भी नहीं हिचक रही.  यह पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकती है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Pakistani forces

Trending news

