PoJK में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में महिला एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रमुख आवाज बनकर उभरी हैं. इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे एक वीडियो में, लोकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रानीमा शजमा ने इलाके में पाकिस्तानी अधिकारियों और सुरक्षा बलों के रवैये की आलोचना की. उन्होंने कहा,' पाकिस्तानी सेना आम नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और लोग परेशान हैं. पाकिस्तान इस इलाके की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहा है.' उन्होंने PoJK के राजनीतिक भविष्य पर फिर से विचार करने की मांग की.