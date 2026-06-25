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PAK रक्षा मंत्री के बयान पर भड़की PoJK की जनता, सड़क पर उतरे 50000 लोग; महिलाएं सबसे आगे

Protest In Pakistan Occupied Kashmir: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में लगातार जारी विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है. इस प्रदर्शन में महिलाओं और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स की बढ़ती भागीदारी देखी जा रही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 25, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:09 PM IST
PAK रक्षा मंत्री के बयान पर भड़की PoJK की जनता, सड़क पर उतरे 50000 लोग; महिलाएं सबसे आगे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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