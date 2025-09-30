PoK जल रहा है! थानों से पुलिस गायब, फौजियों की हालत पस्त; जनजीवन ठप

PoK Lockdown: में सबसे बड़े नागरिक विद्रोह का आगाज हो चुका है, जिसके तहत आज PoK की अवाम ने लॉकडाउन का ऐलान किया. पूरे PoK में विरोध प्रदर्शन जारी हैं, पुलिसवाले अपनी पोस्ट छोड़कर काम बंद कर चुके हैं. उनकी ये बगावत पाकिस्तान की संघीय सरकार और PAK फौज के खिलाफ है. ये बगावत इस बात का संकेत दे रही है कि अब किसी भी वक्त PoK पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है.

PoK के अंदर उठा तूफान

लोगों का विद्रोह उफान पर है. खौफनाक किस्म का ब्लैकआउट है. जो इंकलाबी हालात नजर आ रहे हैं. हुकूमत भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शकारियों की 38 में से 36 मांगें मान ली गई है. लेकिन अवाम सड़कों पर है इस वक्त वहां हथियार तक छिने जा रहे हैं पाकिस्तानी फौज से.

संपूर्ण लॉकडाउन-सब बंद

पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में कोई भी गांव-देहात-बाजार कोई ऐसी जगह नहीं है. जहां पर सबकुछ बंद ना हो. यानी कोई दुकान, कोई स्कूल सब कुछ बंद है. PoK में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है. पीओके की अवामी एक्शन कमेटी ने इस विद्रोह को नाम दिया है. शटर डाउन और चक्का जाम हड़ताल के बाद दावा किया जा रहा है कि ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक चल सकती है. ऐसे में पाकिस्तानी सरकार ने बड़े पैमाने पर पीओके में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी है.

इंटरनेट बैन

अमली तौर पर PoK के अंदर हुकूमत की तरफ से ब्लैकआउट कर दिया गया है. मतलब बिजली बंद है, वहां पर मोबाइल फोन सर्विस बंद है. इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद है. सेना की गोलीबारी के बाद आम लोगों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया है. हजारों नागरिक सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी भी की है.

PoK में अवाम इतनी भड़की हुई है कि PAK फौजियों से असलहा छिना जा रहा है. हर तरफ बुजुर्ग-बच्चे नजर आ रहे हैं. ताकत का मुजायरा कर रहे हैं. ये जो लाठियां आपने देखी थी वीडियोज में वो सारी की सारी प्रदशर्नकारियों के हाथों में उठायी गई है. पुलिसवाले मजबूर होकर पीछे हट रहे हैं.

पीओके में गदर का कारण

मुनीर की सेना पीओके के लोगों को गोली मार रही है. सैलानियों के आने पर रोक है. मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा. सबसे बड़ा जनविद्रोह जोर पकड़ चुका है. थानों से लेकर रेलवे स्टेशन और यहां तक कि सुरक्षा के लिहाज से अहम डैम के दफ्तर खाली हैं. आक्रोश की वजह ये भी कि PoK में मौजूद मंगला डैम से पाकिस्तान 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली उत्पादन कर रहा है, लेकिन वहां की जनता को बिजली 60 से 80 रूपये प्रति यूनिट की दर से मिल रही है. मंगला डेम में कुल 1400 MW बिजली का उत्पादन होता है लेकिन 80% बिजली पंजाब और सिंध भेजी जाती है. यहां महंगाई सबसे हाई है. 40 किलो गेहूं का कट्टा 3000 रुपये में बिक रहा है. पीने के पानी की किल्लत है. इलाज करने के लिए सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है, जहां कभी डॉक्टर नहीं होते तो अक्सर दवा नहीं मिलतीं.

पाकिस्तान के तीन इलाकों बलोचिस्तान, पीओके और खैबर पख्तुनख्वा जहां पाकिस्तान ने अपने ही निर्दोष लोगों पर हवाई हमला किया. विरोध का एपिसेंटर बन चुके हैं. ये इलाके इस्लामाबाद को खुला चैलेंज कर रहे हैं. कुछ भी नया नहीं है पाकिस्तानी हुक्मरानों ने 1947 से लेकर अब तक मुल्क में जितने जुल्मों सितम ढाए हैं. अवाम को रोटी-रोजगार के लिए तरसाया है उसका यही हश्र होना था. पब्लिक मुनीर ब्रिगेड को बलूचिस्तान में दौड़ा दौड़ा कर जहन्नुम पहुंचा रही है.