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PoK में वोटिंग... और सड़कों पर जलीं गाड़ियां! पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चारों तरफ बिखरे पत्थर, खौफ में लोग

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के मुजफ्फराबाद में दूसरे चरण के मतदान से पहले भड़की हिंसा ने हालात और खराब कर दिए हैं. सड़कों पर जली गाड़ियां, बिखरे पत्थर और भारी सुरक्षा बल देखकर लोग खौफ में हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 02, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:48 AM IST
PoK में वोटिंग... और सड़कों पर जलीं गाड़ियां! पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चारों तरफ बिखरे पत्थर, खौफ में लोग

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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