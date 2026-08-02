/PoK में वोटिंग... और सड़कों पर जलीं गाड़ियां! पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चारों तरफ बिखरे पत्थर, खौफ में लोग

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में JAAC के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन के बीच आज यानी 2 अगस्त को वोटिंग होना है. दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुजफ्फराबाद में हिंसा भड़की है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है. निवासियों को डर है कि इस नए सिरे से हुई हिंसा के कारण चुनाव का माहौल खराब हो सकता है.
दरअसल, पाकिस्तान सरकार पीओके में चुनाव करा रही है, जिसपर भारत ने पहले ही आपत्ति जताई है. भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं. इसमें पाकिस्तान के अवैध और जबरदस्ती कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं. भारत ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से पीओके में चुनाव केवल मुद्दों से भटकाने के लिए कराया जा रहा है.
बता दें कि PoJK के विभिन्न हिस्सों में कुल तीन चरणों में चुनाव हो रहे हैं. इसी क्रम में रविवार यानी 2 अगस्त को दूसरे चरण के लिए वोटिंग हैं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को मुजफ्फरबाद डिवीजन के 9 और शरणार्थी बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में एजेके चुनाव का दूसरा चरण होगा. हालांकि, इस हफ्ते चुनाव प्रचार और प्रक्रिया के दौरान कई इलाकों में हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं. हालांकि भारत का कहना है कि पाक के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है.
स्थानीय निवासियों के मुताबिक, शनिवार को मुजफ्फराबाद की सड़कों पर माहौल बहुत ही तनावपूर्ण नजर आया. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद सड़कों पर जली हुई गाड़ियां और पत्थरों के ढेर पड़े दिखाई दिए. स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्षेत्र में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.
#WATCH | Residents of Muzaffrabad, PoJK, expressed concern over fresh violence in the region that might overshadow the election. Parts of PoJK will head to the polls on Sunday (August 2), in the second of three rounds of elections that have turned violent this week.
Burnt-out… pic.twitter.com/wI1ScGUEDy
— ANI (@ANI) August 2, 2026
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लगभग 55 दिन से सेना और सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है. बीते 31 जुलाई को एक बार फिर से PoK में हिंसा ने जोर पकड़ लिया, जब दोपहर में जुमे की नमाज के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पीओके के भीमबर निवासी शफकत हुसैन की शुक्रवार दोपहर रावलाकोट में कथित तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोली लगने से मौत हुई. पाकिस्तानी सेना और पुलिस के इस एक्शन में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.
बता दें कि पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) के हजारों नागरिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के बैनर तले सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे लोग काफी समय से आर्थिक तंगी, महंगाई और भारी-भरकम बिजली बिलों से परेशान हैं.
विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि इलाके में न तो ठीक से बिजली आती है और न ही इलाज, पढ़ाई या रोजगार की कोई सुविधा है. जब भी लोग अपने अधिकारों के लिए सवाल करते हैं, तो पाक सेना और पुलिस उन पर गोलियां चलाती है और लाठियां बरसाती है.
PoK की विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के नाम पर 12 सीटें रिजर्व हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि इन सीटों का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार अपनी पसंद की कठपुतली सरकार बनाने के लिए करती है, जिससे PoK के मूल निवासियों के अधिकार लगभग खत्म हो जाते हैं. वे इन 12 सीटों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं.