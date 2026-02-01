Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनकौन थे PoK के राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी, जिनकी मौत पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी ने जाहिर किया दुख

कौन थे PoK के राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी, जिनकी मौत पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी ने जाहिर किया दुख

Sultan Mehmood Chaudhry: PoK के राष्ट्रपति और PPP के वरिष्ठ नेता सुल्तान महमूद चौधरी का 71 वर्ष की उम्र में इस्लामाबाद में निधन हो गया. वे लंबे समय से लीवर कैंसर से पीड़ित थे. अगस्त 2021 में वे PoK के राष्ट्रपति चुने गए थे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:05 AM IST
Sultan Mehmood Chaudhry Death: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के ‘राष्ट्रपति’ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के वरिष्ठ नेता सुल्तान महमूद चौधरी का शनिवार को निधन हो गया. वे 71 वर्ष के थे और लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. उन्होंने इस्लामाबाद के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उनका इलाज चल रहा था.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सुल्तान महमूद चौधरी लीवर कैंसर से पीड़ित थे. पिछले कुछ महीनों से उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी और बीते कुछ दिनों में उनकी हालत और गंभीर हो गई थी. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

पेशे से बैरिस्टर रहे सुल्तान महमूद चौधरी पाकिस्तान की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम थे. वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे और उन्होंने PoK की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाई थी. अगस्त 2021 में उन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का ‘राष्ट्रपति’ चुना गया था. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी और क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाई.

ये भी पढ़ें: बजट-2026 की हर ताजा खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

पाकिस्तान की राजनीति के अहम शख्स थे सुल्तान 

सुल्तान महमूद चौधरी के निधन की खबर से पाकिस्तान की राजनीति, विशेष रूप से PoK के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सुल्तान महमूद चौधरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि चौधरी एक अनुभवी और दूरदर्शी नेता थे तथा उनके निधन से देश ने एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व को खो दिया है.

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनके निधन पर दुख जताया. पार्टी से जुड़े नेताओं ने कहा कि सुल्तान महमूद चौधरी ने पार्टी और क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनका जाना PoK के लिए एक बड़ी क्षति है. समर्थकों और सहयोगियों ने उन्हें एक स्पष्टवादी नेता के रूप में याद किया, जिन्होंने हमेशा अपने विचारों को मजबूती से रखा.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Sultan Mehmood ChaudhrypokPakistan

