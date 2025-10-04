Advertisement
हम 'बंगालियों', इंडोनेशियन और नेपालियों से ज्यादा मजबूत... PoK के लोगों ने PAK फौज- पाक रेंजर्स की इज्जत नीलाम कर दी

PoK protests: अपनी मांगों को लेकर पीओके के लोग शहबाज और मुनीर से सीधी टक्कर लेने सड़कों पर उतर  चुके हैं. दूसरी ओर अवाम की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान की फौज को उतारा गया है. लेकिन पीओके को बागियों ने फौज की कैसी दुर्गति कर दी है पढ़िए हमारी इस रिपोर्ट में.

Oct 04, 2025, 04:15 AM IST
हम 'बंगालियों', इंडोनेशियन और नेपालियों से ज्यादा मजबूत... PoK के लोगों ने PAK फौज- पाक रेंजर्स की इज्जत नीलाम कर दी

PoK public warns asim munir: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात खराब है. इस्लामाबाद और अन्य शहरों से जो हजारों उनकी आवाज कुचलने के लिए भेजे गए थे वो अपनी लोकेशन पर नहीं पहुंच पाए हैं. पीओके के बहादुर लोग पाकिस्तानी फौज और PAK रेंजर्स को मार-मारकर उनका कचूमर निकालकर कीमा बना दे रहे हैं. पीओके की जनता से दो टूक चैलेंज करते हुए कहा है कि वो पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों की तरह उन्हें कमजोर न समझें इस रियासत के लोग इंडोनेशिया वाले जेन जी, नेपालियों से ज्याजा मजबूत हैं. 

आसिम मुनीर की फौज फंस गई!

PoK के लोगों ने कहा, 'याद रखो ये बलूचिस्तान नहीं है ये वजीरिस्तान नहीं है तुम्हें ये इल्म होना चाहिए कि ये रियासत जम्मू-कश्मीर के लोग हैं ये बंगालियों के मुताबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं जुर्रतमंद हैं दिलेर हैं. 

 मुनीर की तानाशाही पर अवाम की चोट

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम किश्तियां जला के आए हैं सिर पर कफन बांध कर आए हैं अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है वापसी का एक ही रास्ता है 12 सीटें नॉन कस्टम नामंजूर और ये तानाशाही खत्म होगी तो हम इंशाअल्लाह मुजफ्फराबाद कूच से वापस जाएंगे. 

पिट रही फौज और रेंजर्स

पाकिस्तान के कब्जे में फंसा कश्मीर कराह रहा है. पीओके में अवाम अपने वजूद को बचाने की जंग लड़ रही है और शहबाज मुनीर की जोड़ी पीओके को लहूलुहान करके जहन्नुम बनाने पर आमादा है. लेकिन पीओके में शहबाज और मुनीर के वर्दीधारी शोहदों का अवाम ने हाल बेहाल कर दिया है. 

फौजियों की वर्दी उतरी

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें तार पर पाक सेना और पुलिस के यूनिफार्म टंगे दिख रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने इन्हें बेचने के लिए तारों पर टांगकर इसकी प्रदर्शनी लगा दी. पीओके की अवाम और पुलिस के बीच झड़पें हो रही हैं और इन झड़पों में शहबाज और मुनीर के लड़ाके बुरी तरह पिट रहे हैं. लोग उनकी वर्दी, बेल्ट,हेलमेट उतरवाकर उनकी बोली लगा रहे हैं.

PoK का 'बेड़ा गर्क'

जवानों को बंधक बनाने के भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसमें हाथ में लाठी लिए और हेलमेट पहने पुलिस के जवानों को स्थानीय लोगों की भीड़ एकांत जगह पर ले जाती दिखाई दे रही है. 

इस्लामाद प्रेस क्लब में लाठीचार्ज

PoK में भड़की बगावत की आग इस्लामाबाद तक भी पहुंच गई है. पीओके के पत्रकारों और वकीलों ने इस्लामाबाद में आवाज उठाई तो उन पर बेरहमी से लाठियां भांजी गईं. पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच 124 घंटे से भी ज्यादा वक्त से भीषण मुठभेड़ चल रही हैं. 10 की मौत की खबर है. पाकिस्तान फौज पर आरोप लगे हैं कि पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलाकोट और मीरपुर में पाकिस्तानी फौज कत्लेआम कर रही है और सच्चाई को छिपाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है. फोन के सिग्नल बंद हैं. कितने लोगों का कत्ल हुआ, कितने लोगों को बंधक बनाया गया सबकुछ छिपाया जा रहा है.

आसिम मुनीर के पैर उखड़ गए!

कश्मीर के आधे हिस्से पर कब्जा करके बैठा पाकिस्तान दशकों से कश्मीर को सिर्फ सियासत और फायदे के लिए इस्तेमाल करता आया है. पीओके के बाशिंदों को उनका हक दिलाने के लिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी दशकों से आवाज उठाती रही है. लेकिन इस बार पीओके की जनता आर पार के मूड में है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

