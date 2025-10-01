इंटरनेट ठप, फेंके कंटेनर, चलाए बुलडोजर... पीओके में गुस्से से उबले प्रदर्शनकारी, काम नहीं आ रही शहबाज की आर्मी

PoK protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. यह प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है, जिसके चलते पूरे इलाके में इंटरनेट ठप हो चुका है. इसके साथ ही लोगों ने 164 पंजाब पुलिस के अधिकारियों को बंधक बना लिया है. पाकिस्तानी सुरक्षाबल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे आजमा रही है, हालांकि इसके बावजूद लोगों का विरोध कम नहीं हो रहा है.

प्रदर्शनकारियों को रोकने में जुटी सुरक्षाबल

पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई पुलों और मुख्य सड़कों पर भारी कंटेनर खड़े कर दिए, लेकिन भीड़ ने उनका मुकाबला करते हुए इन कंटेनरों को नदी में फेंक दिया. कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता साफ करने के लिए बुलडोजर भी इस्तेमाल किए. हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं निलंबित कर दी हैं.

आंदोलकारियों की मांगे

बता दें कि PoK में यह आंदोलन संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (AAC) की अगुवाई में चल रहा है, जिसने आज बुधवार 1 अक्टूबर 2025 से लॉन्ग मार्च की घोषणा की है. हजारों की संख्या में लोग अलग-अलग जिलों से निकलकर मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं. आंदोलनकारियों की मांगों में बिजली दरों में कमी, स्थानीय लोगों को हाइड्रोपावर परियोजनाओं से हिस्सेदारी, भ्रष्टाचार पर लगाम और आरक्षित सीटों को हटाना शामिल है.

प्रदर्शन में हिंसक झड़प

बता दें कि पिछले 2 दिनों में हिंसक झड़पों के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो चुके हैं. लोगों का कहना है कि उन्हें अपने ही संसाधनों का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि महंगाई, बिजली संकट और बेरोजगारी से उनका जीवन दूभर हो गया है. पाकिस्तानी सेना और पुलिस की सख्ती के बावजूद विरोध लगातार तेज हो रहा है और लॉन्ग मार्च के चलते आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने की आशंका है.

क्यों हो रहा प्रदर्शन?

पीओके में यह विरोध प्रदर्शन 2 साल पहले इलाके में आटे, बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसमें कश्मीर के उच्च वर्ग के लोगों को मिले विशेष अधिकार में कटौती, विधानसभा सीटों में आरक्षण खत्म करना और लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य-शिक्षा की सुविधा शामिल हो गई है. हड़ताल सिविल सोसाइटी के मुख्य समूह जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JKJAC) का आरोप है कि सरकार पिछले 2 साल पहले हुए समझौते को पूरा नहीं कर पाई इसलिए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

FAQ

विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है?

PoK में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, जिनमें बिजली दरों में कमी, स्थानीय लोगों को हाइड्रोपावर परियोजनाओं से हिस्सेदारी, भ्रष्टाचार पर लगाम और आरक्षित सीटों को हटाना शामिल है.

कौन सी कमेटी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है?

संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (AAC) इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, जिसने लॉन्ग मार्च की घोषणा की है.