Advertisement
trendingNow12943552
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

इंटरनेट ठप, फेंके कंटेनर, चलाए बुलडोजर... पीओके में गुस्से से उबले प्रदर्शनकारी, काम नहीं आ रही शहबाज की आर्मी

Violent Protest In PoK: PoK में पिछले कुछ दिनों से लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. यह प्रदर्शन हिंसा में बदल चुका है.पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी कंटेनर खड़े कर दिए हैं. 

 

Written By  Rajat Vohra|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंटरनेट ठप, फेंके कंटेनर, चलाए बुलडोजर... पीओके में गुस्से से उबले प्रदर्शनकारी, काम नहीं आ रही शहबाज की आर्मी

PoK protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. यह प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है, जिसके चलते पूरे इलाके में इंटरनेट ठप हो चुका है. इसके साथ ही लोगों ने 164  पंजाब पुलिस के अधिकारियों को बंधक बना लिया है. पाकिस्तानी सुरक्षाबल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे आजमा रही है, हालांकि इसके बावजूद लोगों का विरोध कम नहीं हो रहा है. 

 प्रदर्शनकारियों को रोकने में जुटी सुरक्षाबल 

पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई पुलों और मुख्य सड़कों पर भारी कंटेनर खड़े कर दिए, लेकिन भीड़ ने उनका मुकाबला करते हुए इन कंटेनरों को नदी में फेंक दिया. कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता साफ करने के लिए बुलडोजर भी इस्तेमाल किए. हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं निलंबित कर दी हैं. 

ये भी पढ़ें- PoK में प्रदर्शन ने लिया हिंसा का रूप, आपस में भिड़े प्रदर्शनकारी, चलाई गोलियां, 1 की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

आंदोलकारियों की मांगे 

बता दें कि PoK में यह आंदोलन संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (AAC) की अगुवाई में चल रहा है, जिसने आज बुधवार 1 अक्टूबर 2025 से लॉन्ग मार्च की घोषणा की है. हजारों की संख्या में लोग अलग-अलग जिलों से निकलकर मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं. आंदोलनकारियों की मांगों में बिजली दरों में कमी, स्थानीय लोगों को हाइड्रोपावर परियोजनाओं से हिस्सेदारी, भ्रष्टाचार पर लगाम और आरक्षित सीटों को हटाना शामिल है. 

ये भी पढ़ें- DNA: आईएसआई के साथ अब PAK क्रिकेट आतंकियों का नया स्पॉन्सर? पैसे देगा ये शख्स

प्रदर्शन में हिंसक झड़प 

बता दें कि पिछले 2 दिनों में हिंसक झड़पों के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो चुके हैं. लोगों का कहना है कि उन्हें अपने ही संसाधनों का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि महंगाई, बिजली संकट और बेरोजगारी से उनका जीवन दूभर हो गया है. पाकिस्तानी सेना और पुलिस की सख्ती के बावजूद विरोध लगातार तेज हो रहा है और लॉन्ग मार्च के चलते आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने की आशंका है.   

क्यों हो रहा प्रदर्शन? 

पीओके में यह विरोध प्रदर्शन 2 साल पहले इलाके में आटे, बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसमें कश्मीर के उच्च वर्ग के लोगों को मिले विशेष अधिकार में कटौती, विधानसभा सीटों में आरक्षण खत्म करना और लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य-शिक्षा की सुविधा शामिल हो गई है. हड़ताल सिविल सोसाइटी के मुख्य समूह जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JKJAC) का आरोप है कि सरकार पिछले 2 साल पहले हुए समझौते को पूरा नहीं कर पाई इसलिए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.   

 FAQ 

विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है?  

PoK में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, जिनमें बिजली दरों में कमी, स्थानीय लोगों को हाइड्रोपावर परियोजनाओं से हिस्सेदारी, भ्रष्टाचार पर लगाम और आरक्षित सीटों को हटाना शामिल है.

कौन सी कमेटी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है? 

संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (AAC) इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, जिसने लॉन्ग मार्च की घोषणा की है.

About the Author
author img
Rajat Vohra

TAGS

World News

Trending news

यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
;