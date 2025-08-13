पानी में छिपा ‘असुर’, जिस बीमारी को हरा चुकी है पूरी दुनिया, उसके पाकिस्तान में 42 जगह मिले सैंपल

Pakistan Polio Outbreak: पाकिस्तान में पोलियो खत्म करने की कोशिश जारी है. इसे लेकर वहां की सरकार लगातार अभियान चल रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए चिंता बढ़ा दी है. इस्लामाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट में बताया है कि देश के 42 अलग-अलग इलाकों के गंदे पानी (सीवेज) के नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप-1 मिला है. रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई में 87 जिलों से कुल 127 सीवेज सैंपल लिए गए थे. इनमें से 75 सैंपल में वायरस नहीं मिला, लेकिन 42 सैंपल पॉजिटिव निकले. वहीं, 10 सैंपल की जांच अभी जारी है.

पाकिस्तान में अब 27 पोलियो मामले की हुई पुष्टि

जबकि, बीते महीने जुलाई में पाकिस्तान में पोलियो के तीन नए केस सामने आए थे, जिसके बाद साल 2025 में देश में कुल पोलियो मामलों की तादाद 17 हो गई है. इनमें खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ वजीरिस्तान और लक्की मारवत से दो मामले और सिंध के उमरकोट से एक केस शामिल है.

कहां पाए गए पोलियो के नए केस

पाकिस्तान के 'द न्यूज इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) में पोलियो उन्मूलन ( Pakistan Polio Eradication campaign ) के लिए रिजनल लेबोरेट्री के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान, लक्की मारवात और सिंध के उमरकोट में पोलियो के केस सामने आए हैं. नए मामलों में लक्की मारवत के यूनियन काउंसिल तख्तीखेल से 15 महीने की एक बच्ची में पोलियो की पुष्टि हुई है. जबकि नॉर्थ वजीरिस्तान के यूनियन काउंसिल मीर अली-3 से छह महीने की एक बच्ची और उमरकोट के यूनियन काउंसिल चाजरो से पांच साल का एक बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई है.

खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के सबसे ज्यादा मामले

हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक, साल 2025 में अब तक सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5 केस, पंजाब से 1 और पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान से 1 केस सामने आया है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के मुताबिक, पोलियो एक इंतहाई संक्रामक वायरल बीमारी है, जो बुनियादी तौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुतासिर करता है. इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन से इसकी रोकथाम मुमकिन है. पोलियो वैक्सीन को कई बार देने पर बच्चे को जिंदगीभर सुरक्षा मिल सकती है.

पोलियो के लक्षण और मरीजों की मौत

पोलियो के शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, थकान, उल्टी, गर्दन में अकड़न और ऑर्गेन्स में दर्द शामिल हैं. 200 में से एक केस परमानेंट पैरालायसिस का कारण बन सकता है, जो आमतौर पर पैरों को मुतासिर करता है. पैरालायसिस से पीड़ित 5 से 10 फीसदी मरीजों की मौत भी हो सकती है.