पाकिस्तान की करीब आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे... वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

poverty in Pakistan: वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बीते 3 सालों में पाकिस्तान की गरीबी में 7% का इजाफा हुआ है. 50% जो पाकिस्तान की आबादी है. वो गरीबी रेखा को छू रही है. जरा सोचिए जिस मुल्क के पास खाने को दाना नहीं है. अवाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है और उससे भी बड़ी बात ये कि बीते कई दशकों से पाकिस्तान भीख मांग का गुजारा कर रहा है. मगर इससे ठीक उलट उस मुल्क के हुक्मरान व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं. अवाम के पैसे पर न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन की सैर कर रहे हैं. मगर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा खुद वर्ल्ड बैंक ने किया है.

शहबाज ने मुल्क को कंगाल बनाया?

पाकिस्तानी जनता ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार को कोस रही है ये बता रही है कि मुल्क की असल औकात जो थी वही रहेगी. मुल्क भिखारी था, भिखारी है और भिखारी ही रहेगा. पाकिस्तान को इस हालात में पहुंचाया है उसके हुक्मरानों ने जो बस अपनी जेबें भर रहे हैं. मगर मुल्क की अवाम गरीब से भी ज्यादा गरीब होती जा रही है.

बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बदहाली की तमाम तस्वीरें सामने आती रही है. आर्थिक तंगी के बीच लोग आटा-दाल से लेकर गैस-पानी तक के लिए जान की बाजी लगाते हुए नजर आए हैं. ये हाल पाकिस्तान में तब हैं, जब उस पर तरस खाते हुए IMF-World Bank ने बड़ी रकम दी है. लेकिन आतंक का पनाहगार देश अपनी अवाम के बजाय आतंकियों का ख्याल रख रहा है.

भारी कर्ज से दबा पाकिस्तान

पाकिस्तान सरकार की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25 गवाही दे रही है कि पाकिस्तान तबाही की दहलीज पर है. पाकिस्तान पर कुल 76,000 अरब रुपये का कर्जा है. जिसमें करीब 51,500 अरब रुपये घरेलू बैंकों का कर्ज है. जबकि करीब 24,500 अरब रुपये विदेशी कर्ज शामिल है. यानी हर पाकिस्तानी पर 3 लाख रुपये से अधिक का कर्जा है.

'पाकिस्तान में गरीबी और बढेगी'

पाकिस्तानी जनता खुद कैमरों पर कह रही है कि आने वाला वक्त बहुत ज्यादा बुरा होगा. गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी. कारोबार है ही नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है. बिजली और गैस के बहुत ज्यादा दाम है. टैक्स बहुत ज्यादा हैं. हर आदमी परेशान है. जिस मुल्क की अवाम हार मान चुकी हो उस मुल्क का भविष्य क्या होगा. शायद ये बताने की जरूरत नहीं. मगर हैरानी इस बात की होती है कि लाचारी-बेबसी के बाद भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान से बराबरी की बात करते हैं. लेकिन हकीकत क्या है ये खुद पाकिस्तानी ही बता रहे हैं.