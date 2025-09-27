Advertisement
trendingNow12938201
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान की करीब आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे... वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Pakistan news: आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का क्या हाल है ये पूरी दुनिया जानती है. पूरा मुल्क कंगाली और बदहाली से परेशान है. बावजूद इसके पाकिस्तान में आर्थिक संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा. इस बीच World Bank ने पाकिस्तान में गरीबी बढ़ने के पीछे के कारणों पर सनसनी खेज खुलासा किया है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान की करीब आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे... वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

poverty in Pakistan: वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बीते 3 सालों में पाकिस्तान की गरीबी में 7% का इजाफा हुआ है. 50% जो पाकिस्तान की आबादी है. वो गरीबी रेखा को छू रही है. जरा सोचिए जिस मुल्क के पास खाने को दाना नहीं है. अवाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है और उससे भी बड़ी बात ये कि बीते कई दशकों से पाकिस्तान भीख मांग का गुजारा कर रहा है. मगर इससे ठीक उलट उस मुल्क के हुक्मरान व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं. अवाम के पैसे पर न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन की सैर कर रहे हैं. मगर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा खुद वर्ल्ड बैंक ने किया है. 

शहबाज ने मुल्क को कंगाल बनाया?

पाकिस्तानी जनता ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार को कोस रही है ये बता रही है कि मुल्क की असल औकात जो थी वही रहेगी.  मुल्क भिखारी था, भिखारी है और भिखारी ही रहेगा. पाकिस्तान को इस हालात में पहुंचाया है उसके हुक्मरानों ने जो बस अपनी जेबें भर रहे हैं. मगर मुल्क की अवाम गरीब से भी ज्यादा गरीब होती जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बदहाली की तमाम तस्वीरें सामने आती रही है. आर्थिक तंगी के बीच लोग आटा-दाल से लेकर गैस-पानी तक के लिए जान की बाजी लगाते हुए नजर आए हैं. ये हाल पाकिस्तान में तब हैं, जब उस पर तरस खाते हुए IMF-World Bank ने बड़ी रकम दी है. लेकिन आतंक का पनाहगार देश अपनी अवाम के बजाय आतंकियों का ख्याल रख रहा है.

भारी कर्ज से दबा पाकिस्तान

पाकिस्तान सरकार की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25 गवाही दे रही है कि पाकिस्तान तबाही की दहलीज पर है. पाकिस्तान पर कुल 76,000 अरब रुपये का कर्जा है. जिसमें करीब 51,500 अरब रुपये घरेलू बैंकों का कर्ज है. जबकि करीब 24,500 अरब रुपये विदेशी कर्ज शामिल है. यानी हर पाकिस्तानी पर 3 लाख रुपये से अधिक का कर्जा है.

ये भी पढ़ें- 48 घंटे बाद 'आजाद' होगा PoK? बगावत का आगाज, कुछ बड़ा होने वाला है आज!

'पाकिस्तान में गरीबी और बढेगी'

पाकिस्तानी जनता खुद कैमरों पर कह रही है कि आने वाला वक्त बहुत ज्यादा बुरा होगा. गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी. कारोबार है ही नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है. बिजली और गैस के बहुत ज्यादा दाम है. टैक्स बहुत ज्यादा हैं. हर आदमी परेशान है. जिस मुल्क की अवाम हार मान चुकी हो उस मुल्क का भविष्य क्या होगा. शायद ये बताने की जरूरत नहीं. मगर हैरानी इस बात की होती है कि लाचारी-बेबसी के बाद भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान से बराबरी की बात करते हैं. लेकिन हकीकत क्या है ये खुद पाकिस्तानी ही बता रहे हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
;