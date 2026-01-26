चीन में मचा हड़कंप! अमेरिका का जासूस निकला टॉप जनरल, न्यूक्लियर सीक्रेट लीक करने का आरोप; कभी थे जिनपिंग के करीबी

China News: चीन से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे न केवल ड्रैगन बल्कि दुनिया को भी हैरान कर दिया है. चीन के सबसे ताकतवर जनरल झांग यूशिया पर व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अब चीन की सरकार ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल झांग अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और अमेरिका को चीन के परमाणु हथियारों से जुड़े कार्यक्रमों से जुड़ी गोपनीय जानकारी भी साझा कर रहे थे.

दरअसल, यह खुलासा एक बंद कमरे की हाई-लेवल ब्रीफिंग के दौरान हुआ है. इस उच्च स्तरीय बैठक में चीनी सेना के कई शीर्ष अधिकारी मैजूद थे. हालांकि, इस दौरान कुछ एक्सपर्ट्स ने यहां तक दावा किया वह शी जिनपिंग का तख्तापलट करने वाले थे. यही कारण है वह जांच के घेरे में आ गए. इस खबर के सामने आने के बाद ताइवान ने भी सतर्कता बढ़ा दी है.

कभी राष्ट्रपति जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद शख्स रहे झांग

हैरान करने वाली बात है कि झांग यूशिया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भरोसेमंद सैन्य सहयोगी माने जाते रहे हैं. हालांकि, अब उनपर लगे इन गंभीर आरोपों ने सभी को हैरान कर दिया है. झांग के ऊपर एक अन्य आरोप यह भी लगा है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर रिश्वत भी ली है. इतना ही नहीं कई पदों की सौदेबाजी भी की है. रिपोर्ट में बताया गया है कि झांग ने एक अधिकारी को रक्षा मंत्री बनवाने के लिए रिश्वत ली थी. शनिवार को हुई एक ब्रीफिंग के बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने झांग के खिलाफ जांच की घोषणा कर दी.

ऐसे हुआ इतना चौंकाने वाला खुलासा

इस पूरी रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है, जिसमें आरोप लगा है कि झांग ने चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा कोर तकनीकी डेटा अमेरिका के साथ शेयर किया है. ये चीन की परमाणु सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है. आरोप ऐसे ही नहीं लगे हैं, इससे जुड़े सबूत भी सामने आए हैं. जानना चाहिए कि इसी से जुड़े एक मामले में चीन ने हाल में ही गू जुन को भी जांच के दायरे में लिया था. वह चाइना नेशनल न्यूक्लियर कार्पोरेशन के प्रमुख हैं. उन्होंने कुछ सबूत भी दिए हैं.

अधिकारियों ने ब्रीफिंग में क्या बताया?

उच्च स्तरीय इस बैठक में बताया गया कि झांग पर सेना के भीतर गुटबाजी बढ़ाने और अपनी ताकत का दुरुपयोग करने का आरोप है. ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि झांग ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जैसे ताकतवर संस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश की. इतना ही नहीं, उन्होंने हथियार खरीद से जुड़े विभागों में फैसले बेचने का खेल चलाया. चीनी दूतावास के प्रवक्ता ल्यू पेंगयू ने कहा कि इस जांच से स्पष्ट है कि कम्युनिस्ट पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर करती है. हालांकि, गौर करने वाली बात है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने माना कि यह केवल सामान्य भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से सेना में पूरी तरह वफादारी सुनिश्चित करने की दिशा मे एक अहम कार्रवाई है.

ताइवान ने बढ़ा दी सतर्कता

उल्लेखनीय है कि हाल में चीन से आई इस खबर के बाद ताइवान ने चीन पर पर निगरानी बढ़ा दी है. ताइवान की ओर से कहा गया कि केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष झांग यूक्सिया के खिलाफ गंभीर आरोपों के बाद उन्होंने देश के प्रति निगरानी बढ़ा दी है. ताइवान के रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया कि हम चीन की पार्टी, सरकार और सैन्य नेतृत्व के शीर्ष स्तरों में असामान्य बदलावों पर कड़ी नजर रखना जारी रखेंगे. सेना का रुख इस तथ्य पर आधारित है कि चीन ने ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करने का विकल्प कभी नहीं छोड़ा है.

