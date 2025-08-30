PM Modi China Visit: 'मैं उनको देख रो ही पड़ी...', पीएम मोदी से मिलने के बाद चीनी बहू ने कही दिल छू लेने वाली बात, देखें वीडियो

PM Modi China Visit News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद चीन पहुंच गए हैं, जहां वे SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. तियानजिन में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया.
Trending Photos
Prime Minister Narendra Modi China Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद चीन पहुंच गए हैं, जहां वे SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. तियानजिन में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का रेड कार्पेट बिछाकर भव्य स्वागत किया गया. 7 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. होटल में भारतीय समुदाय ने ‘भारत माता की जय’ और ‘वन्दे मातरम’ के नारे लगाए और भरतनाट्यम और क्लासिकल संगीत की प्रस्तुतियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया.
यह भी पढ़ें: आतंकवाद से व्यापार तक; 7 साल बाद चीन की धरती पर PM मोदी ने रखा कदम, एजेंडे की पोटली में क्या है?
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome as he arrives at a hotel in Tianjin, China.
Chants of 'Bharat Mata ki jai' and 'Vande Mataram' raised by members of the Indian diaspora.
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/hiXQYFqm07
— ANI (@ANI) August 30, 2025
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi watches performances based on Indian classical music and dance, as he arrives at a hotel in Tianjin, China.
The performers are Chinese nationals who have been learning Indian classical music and dance for years now.
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/tHJeQPm1n3
— ANI (@ANI) August 30, 2025
चीनी बहू ने कही दिल छू लेने वाली बात
चीन के तियानजिन में भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं. प्रधानमंत्री से मिलकर लोग बेहद खुश दिखे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद एक भारतीय की पत्नी और चीनी बहू ने कहा, ‘आज हम मोदी जी से मिलकर बहुत खुश हैं… मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं उनको देखकर लगभग रो पड़ी. मैं मोदी से प्यार करती हूं, मैं भारत से प्यार करती हूं.’
#WATCH | Tianjin, China: After meeting PM Narendra Modi, a Chinese woman married to an Indian, says, "Today we are very happy to come here to see Modi ji...I am very excited, I almost cried. I love Modi, I love India." pic.twitter.com/o1VDvQCN06
— ANI (@ANI) August 30, 2025
चीनी कलाकारों ने बताया अपना अनुभव
प्रधानमंत्री के सामने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के बाद चीनी कलाकार काफी खुश नजर आए. एक भरतनाट्यम कलाकार ने बताया कि उन्हें इंडियन कल्चर और आर्ट बेहद पसंद है और प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म कर उन्हें काफी गर्व महसूस हो रहा है. दूसरी कलाकार अपना अनुभव साझा करते हुए बताती हैं कि 'मुझे लगता है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को हमारा शास्त्रीय संगीत पसंद आया. यह हमारे लिए सम्मान की बात थी. वह इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी..."
#WATCH | Tianjin, China: "He said, you did very well. We love Indian culture and art. So, we feel so proud to perform for the Prime Minister," says a Bharatnatyam dancer who performed to welcome PM Narendra Modi. pic.twitter.com/t8Mrn01uVA
— ANI (@ANI) August 30, 2025
#WATCH | Tianjin, China: "It was so exciting. I think we did our best. I think the PM liked our classical music. It was an honour. He is such a nice person, I had never expected..," says one of the artists who gave an Indian classical music performance to welcome PM Narendra… pic.twitter.com/PR13JVGKEu
— ANI (@ANI) August 30, 2025
यह भी पढ़ें: अब तो ट्रंप को माथा पीटना पड़ेगा...भारत के डीजल से चल रहा यूक्रेन का 'चक्का', जुलाई में सबसे ज्यादा की सप्लाई
दुनियाभर की टिकी निगाहें
दुनियाभर की निगाहें एससीओ समिट के साथ-साथ पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता पर भी टिकी हैं. पिछले बीते सालों में दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं, अब नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा SCO सम्मेलन में पीएम मोदी पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करेंगे.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Tianjin, China. He will attend the SCO Summit here.
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/dWnRHGlt95
— ANI (@ANI) August 30, 2025