PM Modi China Visit: 'मैं उनको देख रो ही पड़ी...', पीएम मोदी से मिलने के बाद चीनी बहू ने कही दिल छू लेने वाली बात, देखें वीडियो
पाकिस्तान-चीन

PM Modi China Visit: 'मैं उनको देख रो ही पड़ी...', पीएम मोदी से मिलने के बाद चीनी बहू ने कही दिल छू लेने वाली बात, देखें वीडियो

PM Modi China Visit News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद चीन पहुंच गए हैं, जहां वे SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. तियानजिन में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया.

Written By  Gurutva Rajput|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:01 PM IST
PM Modi China Visit
PM Modi China Visit

Prime Minister Narendra Modi China Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद चीन पहुंच गए हैं, जहां वे SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. तियानजिन में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का रेड कार्पेट बिछाकर भव्य स्वागत किया गया. 7 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. होटल में भारतीय समुदाय ने ‘भारत माता की जय’ और ‘वन्दे मातरम’ के नारे लगाए और भरतनाट्यम और क्लासिकल संगीत की प्रस्तुतियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. 

यह भी पढ़ें: आतंकवाद से व्यापार तक; 7 साल बाद चीन की धरती पर PM मोदी ने रखा कदम, एजेंडे की पोटली में क्या है?

 

चीनी बहू ने कही दिल छू लेने वाली बात
चीन के तियानजिन में भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं. प्रधानमंत्री से मिलकर लोग बेहद खुश दिखे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद एक भारतीय की पत्नी और चीनी बहू ने कहा, ‘आज हम मोदी जी से मिलकर बहुत खुश हैं… मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं उनको देखकर लगभग रो पड़ी. मैं मोदी से प्यार करती हूं, मैं भारत से प्यार करती हूं.’

 

चीनी कलाकारों ने बताया अपना अनुभव
प्रधानमंत्री के सामने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के बाद चीनी कलाकार काफी खुश नजर आए. एक भरतनाट्यम कलाकार ने बताया कि उन्हें इंडियन कल्चर और आर्ट बेहद पसंद है और प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म कर उन्हें काफी गर्व महसूस हो रहा है. दूसरी कलाकार अपना अनुभव साझा करते हुए बताती हैं कि 'मुझे लगता है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को हमारा शास्त्रीय संगीत पसंद आया. यह हमारे लिए सम्मान की बात थी. वह इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी..."

यह भी पढ़ें: अब तो ट्रंप को माथा पीटना पड़ेगा...भारत के डीजल से चल रहा यूक्रेन का 'चक्का', जुलाई में सबसे ज्यादा की सप्लाई

 

दुनियाभर की टिकी निगाहें
दुनियाभर की निगाहें एससीओ समिट के साथ-साथ पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता पर भी टिकी हैं. पिछले बीते सालों में दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं, अब नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा SCO सम्मेलन में पीएम मोदी पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करेंगे.

 

;