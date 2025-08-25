गुनाह कबूल करो, नारंगी जंपसूट पहनो और 'जेल' में जाकर कॉकटेल-सोडा के साथ जिंदगी का लो मजा, जानें किन लोगों की हुई बल्ले-बल्ले
गुनाह कबूल करो, नारंगी जंपसूट पहनो और 'जेल' में जाकर कॉकटेल-सोडा के साथ जिंदगी का लो मजा, जानें किन लोगों की हुई बल्ले-बल्ले

China jail-themed bars: साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (scmp.com) की एक ताजा रिपोर्ट में जो खबर सामने आई है, वह हैरान कर देने वाली है. चीन में इन दिनों जेल-थीम वाले बार धूम मचा रहे हैं. तो बस, अगर आप कुछ नया और मस्ती भरा करना चाहते हैं, तो इन बार में जाकर "गुनाह" कबूल करो, नारंगी जंपसूट पहनो और जिंदगी के मजे लो. जानें पूरी बात.

Aug 25, 2025
China jail-themed bars with cells: चीन में इन दिनों एक नया ट्रेंड चल रहा है, जहां लोग जेल जैसे बार में जाकर मस्ती कर रहे हैं. जी हां, आपने सही सुना. ये जेल-थीम वाले बार इतने मज़ेदार हैं कि लोग न सिर्फ वहां टाइमपास करने आ रहे हैं, बल्कि इंस्टा और वीचैट पर अपनी तस्वीरें डालकर धूम भी मचा रहे हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक, इन बार में आपको नारंगी जंपसूट पहनना पड़ता है, जैसे जेल के कैदी पहनते हैं.

जेल जैसा माहौल
दीवारों पर पुराने अखबार, ग्रैफिटी और संदिग्धों की तस्वीरें लगी होती हैं, जो माहौल को और रियल बनाती हैं. यहां हर ग्राहक के लिए छोटी-छोटी 'सेल' यानी जेल जैसी केबिन बनी हैं,  जहां बैठकर आप कॉकटेल, सोडा या कॉफी का मज़ा ले सकते हैं. मज़े की बात ये है कि बार में घुसते ही आपसे आपके "गुनाह" कबूल करवाए जाते हैं. फिर आपको आपकी "सेल" में ले जाया जाता है. कुछ बार्स में तो "इंटेरोगेशन रूम" भी है, जहां हथकड़ी, ज़ंजीरें और डंडे रखे हैं, ताकि जेल का फील पूरा आए.

चीन में खुले जेल जैसे बार
ये मज़ेदार बार्स चीन के किंगदाओ (शेडोंग प्रांत), हांगझोउ (झेजियांग प्रांत) और चोंगकिंग जैसे शहरों में खुल गए हैं. कुछ मालिकों का कहना है कि उन्हें ये आइडिया नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक से मिला. ड्रिंक्स की कीमत यहां करीब 50 युआन है, जिसमें कॉकटेल, सोडा या कॉफी मिलती है. अगर आप वो स्टाइलिश नारंगी जंपसूट पहनना चाहें, तो 10 युआन (लगभग 100 रुपये) अलग से देने पड़ते हैं. लोगों को ये अनुभव तना पसंद आ रहा है कि वो यहां की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. ग्राहकों का कहना है कि ये जेल का मज़ा लेने का बिंदास तरीका है, वो भी बिना किसी सजा के. खासकर युवा इस नए ट्रेंड के दीवाने हो रहे हैं. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

china

;