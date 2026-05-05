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पाकिस्तान के दिग्गज मौलाना इदरीस की गोली मारकर हत्या, जैश का था कट्टर हिमायती

Mualana Muhammad Idrees: पाकिस्तान का मशहूर मौलाना और जैश-ए-मोहम्मद को सपोर्ट करने वाले मुहम्मद इदरीस तरंगजई को कुछ लोगों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है. मौलाना को शेखुल हदीस भी कहा जाता है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: May 05, 2026, 11:53 AM IST
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पाकिस्तान के दिग्गज मौलाना इदरीस की गोली मारकर हत्या, जैश का था कट्टर हिमायती

Maulana Muhammad Idrees: पाकिस्तान में मंगलवार को जाने-माने कथित धार्मिक गुरु, शेखुल हदीस कहे जाने वाले मौलाना मुहम्मद इदरीस तरंगजई की गोली मारकर हत्या कर दी है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक घटना मंगलवार की सुबह चरसद्दा के उस्मानजई इलाके में हुए एक हमले में, उन्हें कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग कर दी. मोलाना को जैश-ए-मोहम्मद का सपोर्टर भी माना जाता है. 

पुलिस ने बताया कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. इस घटना में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए. पाक मीडिया के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने उस गाड़ी पर गोलियां चलाईं जिसमें शेख इदरीस तरंगज़ई सवार थे. बाद में चरसद्दा के एक अस्पताल ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी.

सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल भी हुए जख्मी

पाक मीडिया के मुताबिक यह घटना मुस्लिम मॉडल स्कूल के पास एक व्यस्त सड़क पर हुई, जहां सुरक्षा बलों द्वारा इलाके को सुरक्षित किए जाने के दौरान स्थानीय निवासी सड़क के किनारे कतार बनाकर खड़े रहे. उस समय ड्यूटी पर तैनात दोनों घायल कांस्टेबलों को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

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कार का पिछला शीशा बुरी तरह टूटा

घटनास्थल से मिले वीडियो फुटेज में एक सफेद रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है, जिसकी पिछली विंडशील्ड बुरी तरह से टूट चुकी है और उस पर गोलियों के कई निशान हैं. गोलीबारी की घटना के बाद घटनास्थल के पास भारी भीड़ जमा हो गई और वहां मौजूद लोग तथा पुलिसकर्मी घटना के बाद के हालात को कैमरे में कैद करते नजर आए.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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