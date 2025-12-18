Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनमौत की कोठरी में मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं अब्‍बू...इमरान खान के बेटों ने लगाया गंभीर आरोप, बोले-पीने को मिल रहा गंदा पानी

'मौत की कोठरी' में 'मेंटली टॉर्चर' हो रहे हैं अब्‍बू...इमरान खान के बेटों ने लगाया गंभीर आरोप, बोले-पीने को मिल रहा गंदा पानी

Imran Khan being held in death cell his sons say: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल की स्थितियों को लेकर उनके बेटों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. दोनों भाइयों ने कहा कि उनके पिता को 'मौत की कोठरी' में रखा गया है और वे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं. जानें पूरी खबर.

 

Dec 18, 2025, 04:04 PM IST
फोटो साभार- Samaa TV
Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं और अटकलों के बीच, उनके बेटे कासिम खान और सुलेमान ईसा खान ने उन्हें जेल के अंदर रखे जाने की स्थिति पर बड़े दावे किए हैं. उन्होंने अपने पिता को फिर कभी न देख पाने का डर जताया और दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक को दो साल से एकांत कारावास में रखा जा रहा है. सुलेमान और कासिम जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ इमरान खान की पहली शादी से उनके बेटे हैं.

इमरान खान को मिल रहा गंदा पानी
स्काई न्यूज के यल्दा हकीम से बात करते हुए, दोनों भाइयों ने कहा कि खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में गंदे पानी और हेपेटाइटिस से मरने वाले कैदियों से घिरे हुए घटिया परिस्थितियों में रखा जा रहा है. कासिम और सुलेमान खान ने यह भी दावा किया कि पूर्व पीएम को "मौत की कोठरी" में "मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित" किया जा रहा है. कासिम खान ने साक्षात्कार में कहा, "स्थितियां खराब नहीं हैं, वे भयानक हैं... वह दो साल से अधिक समय से एकांत कारावास कक्ष में है, जहां उसे गंदा पानी मिलता है, और वह उन कैदियों के आसपास है जो हेपेटाइटिस से मर रहे हैं. हम विश्वास रखने की कोशिश कर रहे हैं. इससे बाहर निकलने का रास्ता देखना बहुत कठिन है. हम अब चिंतित हैं कि हम उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे."

सात महीनों से पिता से बेटों की नहीं हुई बात
भाइयों ने कहा कि उन्होंने सात महीने से अपने पिता से बात नहीं की है और अगले महीने पाकिस्तान जाने की योजना है. उनके मुताबिक, उनका वीजा आवेदन पाकिस्तान सरकार के समक्ष लंबित था. सुलेमान और कासिम जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ इमरान खान की पहली शादी से उनके बेटे हैं, जिन्होंने हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क से भी संपर्क किया था और आरोप लगाया था कि एक्स पर उनके पोस्ट की पाकिस्तान के अंदर पहुंच नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था कि उनके बेटे इमरान से संपर्क नहीं कर पाए हैं.

दो सालों से इमरान जेल में हैं बंद
इमरान खान पिछले दो साल से अदिला जेल में बंद हैं. साक्षात्कार में, सुलेमान ने दावा किया कि उनके पिता को किसी भी मानवीय संपर्क से पूरी तरह से काट दिया गया है और उन्हें जेल प्रहरियों से बात करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है, इसे "मनोवैज्ञानिक यातना रणनीति" कहा जाता है. उन्होंने कहा कि खान को 23 घंटे एकांत कोठरी में रखा जाता है और कभी-कभी बिजली भी "काट" दी जाती है. सुलेमान ने कहा, "उसे पूरी तरह से घटिया परिस्थितियों में रखा जा रहा है जो किसी भी कैदी के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों को पूरा नहीं करता है."

जेल के बाहर विरोध और आतंकवाद के आरोप
इमरान खान की बहनों और पीटीआई कार्यकर्ताओं ने मुलाकात से इनकार के बाद अदियाला जेल के बाहर फिर धरना दिया.पुलिस ने पानी की बौछारों से उन्हें तितर-बितर किया, जिसे पार्टी ने "केमिकल युक्त पानी" बताया. खान की तीन बहनों सहित 400 से अधिक कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

संयुक्त राष्ट्र की चिंता और सरकार का खंडन
संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने पिछले सप्ताह शहबाज शरीफ सरकार को याद दिलाया कि लंबे एकांत कारावास अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के खिलाफ है और तत्काल कार्रवाई की मांग की. हालांकि, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मोशर्रफ जैदी ने आरोपों का खंडन किया.उन्होंने कहा कि इमरान खान को 860 दिनों में 870 बार मुलाकात की अनुमति मिली, जबकि सप्ताह में केवल एक मुलाकात का प्रावधान है. इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं.उनकी पार्टी पीटीआई इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताती है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं

Imran Khan

