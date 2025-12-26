Advertisement
इमरान खान ने जेल से दिया ऑर्डर, लाहौर में तूफान आने वाला है? PTI पार्टी ने बनाया ऐसा मेगा प्लान, रिहाई का काउंटडाउन शुरू!

इमरान खान ने जेल से दिया ऑर्डर, लाहौर में तूफान आने वाला है? PTI पार्टी ने बनाया ऐसा मेगा प्लान, रिहाई का काउंटडाउन शुरू!

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने लाहौर में बड़ा प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है. खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहैल अफरीदी का लिबर्टी राउंडअबाउट पर स्वागत होगा, जहां से इमरान खान की रिहाई और लोकतंत्र की बहाली के लिए जन आंदोलन शुरू होगा. जेल में बंद इमरान ने यह निर्देश दिए हैं. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 26, 2025, 03:25 PM IST
इमरान खान ने जेल से दिया ऑर्डर, लाहौर में तूफान आने वाला है? PTI पार्टी ने बनाया ऐसा मेगा प्लान, रिहाई का काउंटडाउन शुरू!

पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है. जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने लाहौर से बड़ा सड़क आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है. पार्टी के वर्कर्स और सपोर्टर्स में जोश भर देने वाला यह फैसला इमरान खान के सीधे निर्देश पर लिया गया है. 

PTI का लाहौर में बड़ा प्लान
PTI की पंजाब चीफ ऑर्गनाइजर आलिया हमजा मलिक ने ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी को लाहौर में धूमधाम से वेलकम किया जाएगा. यह स्वागत लिबर्टी राउंडअबाउट पर होगा, जहां से पार्टी एक बड़ा पब्लिक इवेंट करेगी. आलिया हमजा ने सभी PTI टिकट होल्डर्स, ऑफिस बेयरर्स, वर्कर्स और वकीलों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में यहां पहुंचें. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन इमरान खान की रिहाई के लिए ऐतिहासिक होगा और लाहौर का मुख्य बुलेवार्ड मार्च में बदल जाएगा.

पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन (Dawn) की रिपोर्ट के मुताबिक, आलिया हमजा मलिक ने PTI मेंबर्स से कहा कि देश में संविधान, कानून और लोकतंत्र की बहाली के लिए अपनी भूमिका निभाएं. यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन बहुत बड़ा और प्रभावी.

इमरान खान क्यों जेल में हैं?
इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. उन्हें £190 मिलियन करप्शन केस में 14 साल की सजा मिली है. हाल ही में तोशाखाना-II केस में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई गई. यह केस सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले महंगे ज्वेलरी सेट को कम कीमत पर खरीदने का है. इसके अलावा 9 मई 2023 के प्रदर्शनों से जुड़े एंटी-टेररिज्म केस भी चल रहे हैं. बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा है. इमरान खान ने पिछले हफ्ते पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान किया था और तोशाखाना-II के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही. अब PTI लाहौर से इस आंदोलन को नई ताकत दे रही है.

आंदोलन का मकसद क्या है?
PTI का कहना है कि इमरान खान पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रही है. पार्टी लोकतंत्र, संविधान की बहाली और इमरान की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरेगी. आलिया हमजा ने इसे "मास प्रोटेस्ट मूवमेंट" बताया. लाहौर को चुना गया क्योंकि यहां से बड़े आंदोलन हमेशा सफल होते हैं. पाकिस्तान में सियासी माहौल गर्म है. PTI सपोर्टर्स में गुस्सा है और वे इमरान को "हकीकी आजादी" का हीरो मानते हैं. देखना यह है कि यह आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है और सरकार क्या रिएक्ट करती है.यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, यही सबकी दुआ है. लेकिन PTI का जोश देखकर लगता है कि लाहौर की सड़कें जल्द ही नारों से गूंजने वाली हैं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

Imran Khan

Trending news

