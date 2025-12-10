कसाई बनी शहबाज-मुनीर की सेना-पुलिस! ठंड में इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल? लाठी-गोले से अदियाला जेल के बाहर मचा बवाल

PTI says water cannons used to protesters Adiala jail: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने बुधवार को पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि ठंड के मौसम में अदियाला जेल के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे पार्टी कार्यकर्ताओं और इमरान खान की बहनों पर वॉटर कैनन से हमला किया गया है. पार्टी का दावा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन ने इमरान खान से उनके परिवार वालों को मिलने नहीं दिया, जिसके विरोध में यह धरना दिया जा रहा था.

PTI का आधिकारिक बयान

PTI ने X पर जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और PTI कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि कोर्ट ने इमरान खान से मिलने की स्पष्ट इजाज़त दी हुई थी. शांतिपूर्ण धरने पर यह बर्बर कार्रवाई मौलिक मानवाधिकारों और ठंड में इकट्ठा होने की आज़ादी का खुला उल्लंघन है.

पार्टी की इस्लामाबाद यूनिट ने क्या कहा?

पार्टी की इस्लामाबाद यूनिट ने अलग बयान में लिखा है कि पंजाब पुलिस की फासीवादी हरकतें फिर शुरू हो गई हैं. भीषण ठंड में अदियाला जेल के बाहर शांति से खड़े लोगों पर वॉटर कैनन से हमला किया गया. ये कायरतापूर्ण कार्रवाइयां न हमारी आवाज़ दबा सकेंगी, न हमारा हौसला तोड़ सकेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

पार्टी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें लोग वाटर कैनन से भागते नजर आ रहे हैं.सर्द मौसम में ये हमला हुआ, जो लोगों को और परेशान करने वाला था. घटना के कई वीडियो X पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं जिनमें ठंड में लोग भागते दिख रहे हैं और वॉटर कैनन की बौछारें साफ़ नज़र आ रही हैं. पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि पाकिस्तान में हो रहे अमानवीय और तानाशाही कृत्यों के खिलाफ चुप्पी तोड़ें.

wate rcannon at Adiala jail at PTI Protesters led by Imran Khan's sister pic.twitter.com/zt7odqGnYy — Lone Ranger (@schafiq_awan) December 10, 2025

डॉन और अन्य मीडिया की पुष्टि

प्रसिद्ध पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में इस घटना की पुष्टि की है. रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार से इमरान खान की बहन अलीमा खान सहित PTI कार्यकर्ता अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे थे, क्योंकि जेल प्रशासन लगातार परिवार को मिलने से रोक रहा है.

Asim Munir attacked peaceful citizens by water canon in this cold These peaceful citizens were ONLY demanding sister's right to meet illegally incarcerated and solitary confined brother and Leader Imran Khan!@SkyNews@BBCBreaking@TheEconomist@Telegraph pic.twitter.com/FZ07SO3jIU pic.twitter.com/oJGIQFNlxg — Khilafat (@KhilafatImran) December 10, 2025

इमरान खान की बहन ने क्या बताई सच्‍चाई?

अलीमा खान ने जेल के बाहर वीडियो संदेश में कहा है कि सरकार खुद कानून तोड़ रही है. हमने कुछ भी गैर-कानूनी नहीं किया. अगर वे गैर-कानूनी तरीके से काम करें और हम कानूनी रास्ते पर चलें, तो यह साबित करता है कि हमारा सिस्टम कितना सड़ चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि इमरान खान को पिछले 14 महीनों से अपने निजी डॉक्टर से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई.

इमरान खान की मेडिकल जांच के लिए नई याचिका

पिछले हफ़्ते इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसमें मांग की गई थी कि उन्हें लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में हर महीने मेडिकल चेक-अप और टेस्ट की इजाज़त दी जाए. मेडिकल टीम को उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और वर्तमान स्थिति की जांच की पूरी छूट हो. मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी परिवार को भी उपलब्ध कराई जाए. अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल के अनुसार यह याचिका खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के ज़रिए दाखिल की गई थी. इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं. 2022 में अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता से बेदखल होने के बाद उन पर भ्रष्टाचार, राजकीय गोपनीयता उल्लंघन और आतंकवाद से जुड़े कई मुकदमे चल रहे हैं.