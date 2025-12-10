Advertisement
कसाई बनी शहबाज-मुनीर की सेना-पुलिस! ठंड में इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल? लाठी-गोले से अदियाला जेल के बाहर मचा बवाल

Water cannons used to Imran Khan Sister outside Adiala jail: पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना पर इमरान खान की पार्टी भड़की हुई है. अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और समर्थकों पर कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन, लाठीचार्ज और गोले दागे गए हैं. कोर्ट की इजाजत के बावजूद मिलने से रोका गया है.  PTI ने इसे मानवाधिकार हनन बताते हुए अंतरराष्ट्रीय मदद मांगी है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 10, 2025, 02:16 PM IST
PTI says water cannons used to protesters Adiala jail: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने बुधवार को पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि ठंड के मौसम में अदियाला जेल के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे पार्टी कार्यकर्ताओं और इमरान खान की बहनों पर वॉटर कैनन से हमला किया गया है. पार्टी का दावा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन ने इमरान खान से उनके परिवार वालों को मिलने नहीं दिया, जिसके विरोध में यह धरना दिया जा रहा था. 

PTI का आधिकारिक बयान
PTI ने X पर जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और PTI कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि कोर्ट ने इमरान खान से मिलने की स्पष्ट इजाज़त दी हुई थी. शांतिपूर्ण धरने पर यह बर्बर कार्रवाई मौलिक मानवाधिकारों और ठंड में इकट्ठा होने की आज़ादी का खुला उल्लंघन है.

पार्टी की इस्लामाबाद यूनिट ने क्या कहा?
पार्टी की इस्लामाबाद यूनिट ने अलग बयान में लिखा है कि पंजाब पुलिस की फासीवादी हरकतें फिर शुरू हो गई हैं. भीषण ठंड में अदियाला जेल के बाहर शांति से खड़े लोगों पर वॉटर कैनन से हमला किया गया. ये कायरतापूर्ण कार्रवाइयां न हमारी आवाज़ दबा सकेंगी, न हमारा हौसला तोड़ सकेंगी.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
पार्टी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें लोग वाटर कैनन से भागते नजर आ रहे हैं.सर्द मौसम में ये हमला हुआ, जो लोगों को और परेशान करने वाला था. घटना के कई वीडियो X पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं जिनमें ठंड में लोग भागते दिख रहे हैं और वॉटर कैनन की बौछारें साफ़ नज़र आ रही हैं. पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि पाकिस्तान में हो रहे अमानवीय और तानाशाही कृत्यों के खिलाफ चुप्पी तोड़ें.

डॉन और अन्य मीडिया की पुष्टि
प्रसिद्ध पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में इस घटना की पुष्टि की है. रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार से इमरान खान की बहन अलीमा खान सहित PTI कार्यकर्ता अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे थे, क्योंकि जेल प्रशासन लगातार परिवार को मिलने से रोक रहा है. 

इमरान खान की बहन ने क्या बताई सच्‍चाई?
अलीमा खान ने जेल के बाहर वीडियो संदेश में कहा है कि सरकार खुद कानून तोड़ रही है. हमने कुछ भी गैर-कानूनी नहीं किया. अगर वे गैर-कानूनी तरीके से काम करें और हम कानूनी रास्ते पर चलें, तो यह साबित करता है कि हमारा सिस्टम कितना सड़ चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि इमरान खान को पिछले 14 महीनों से अपने निजी डॉक्टर से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई.

इमरान खान की मेडिकल जांच के लिए नई याचिका
पिछले हफ़्ते इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसमें मांग की गई थी कि उन्हें लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में हर महीने मेडिकल चेक-अप और टेस्ट की इजाज़त दी जाए. मेडिकल टीम को उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और वर्तमान स्थिति की जांच की पूरी छूट हो. मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी परिवार को भी उपलब्ध कराई जाए. अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल के अनुसार यह याचिका खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के ज़रिए दाखिल की गई थी. इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं. 2022 में अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता से बेदखल होने के बाद उन पर भ्रष्टाचार, राजकीय गोपनीयता उल्लंघन और आतंकवाद से जुड़े कई मुकदमे चल रहे हैं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

Imran Khan

