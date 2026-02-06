'सुन लो हुक्मरानो! हमने कसम ली है…', 8 फरवरी को नमाज के बाद क्या पाकिस्तान में बदल जाएगा पूरे देश का मंजर? शहबाज-शरीफ फंस गए!

Advertisement
PTI, TTAP vow no compromise on Imran Khan health: पाकिस्तान में तनाव चरम पर है.  PTI और TTAP ने इमरान खान की सेहत पर कोई समझौता न करने का ऐलान किया है. 8 फरवरी को देशव्यापी शटरडाउन स्ट्राइक और इशा नमाज के बाद रैलियां बुलाई गई हैं. असद कैसर ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि दीवार से मत टकराओ, वरना सब ऑप्शन खुले हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 06, 2026, 12:08 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
Pakistan shutter-down strike set for February 8: पाकिस्तान की सियासत फिर गरम हो गई है. जेल में बंद इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और तहरीक तहफ्फुज आईन-ए-पाकिस्तान (TTAP) के नेताओं ने ऐलान किया कि वे जेल में बंद PTI के फाउंडर इमरान खान की सेहत को लेकर कोई रियायत नहीं देंगे और लोगों से 8 फरवरी को होने वाली पूरे देश में बंद हड़ताल में शामिल होने की अपील की है. डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रस्ताव इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हुई PTI की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग से निकला है कि इशा की नमाज के बाद रैलियां निकलेंगी, सड़कें जाम होंगी, दुकानें बंद रहेंगी. लोग कह रहे हैं ये सिर्फ विरोध नहीं, एक बड़ा मैसेज है हुक्मरानों के लिए.

मीटिंग में क्या हुआ?
डॉन के मुताबिक, बंद कमरे में हुई इस मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी, TTAP चीफ महमूद खान अचकजई, PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, और असद कैसर और तैमूर सलीम झगरा जैसे सीनियर लोग शामिल थे. वहां मौजूद लोगों से बात करते हुए, कैसर ने बताया कि इमरान की हेल्थ को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह से यह सेशन बुलाया गया था. उन्होंने बताया कि 40 मिलियन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे और उन्होंने मिलकर PTI फाउंडर की हालत से कोई समझौता नहीं करने का फैसला किया था.

'सुन लो हुक्मरानो! सरकार-सेना को खुली धमकी
कैसर ने सत्ता में बैठे लोगों को चेतावनी दी, हमें मुश्किल में मत डालो; नहीं तो, सभी ऑप्शन खुले हैं. असद कैसर का बयान सुनकर सियासी गलियारे हिल गए. उन्होंने वादा किया कि 8 फरवरी का विरोध इतना जोरदार होगा कि कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा. PTI ने फैसला किया कि शुक्रवार सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर इमरान की सेहत पर पास रेजोल्यूशन सौंपा जाएगा. डिक्लेरेशन पढ़ते हुए, कैसर ने कहा कि अचकज़ई की अध्यक्षता में हुए सेशन में PTI फाउंडर की मेडिकल कंडीशन पर गहरी चिंता जताई गई और उनसे मिलने के उनके अधिकार को तुरंत बहाल करने की मांग की गई. 

इमरान की सेहत का सच क्या है?
पिछले दिनों खबर आई कि इमरान को अदियाला जेल से PIMS अस्पताल लाया गया था. आंखों में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (CRVO) की शिकायत है. ये गंभीर बीमारी है, जो अनुपचारित रहने पर स्थायी अंधापन ला सकती है. सरकार ने कहा कि 24 जनवरी की रात 20 मिनट का छोटा प्रोसीजर हुआ, सब स्टेबल है. लेकिन PTI का कहना है कि उनके भरोसेमंद डॉक्टरों को जांच की इजाजत नहीं मिल रही. इमरान के बेटे कासिम खान ने आरोप लगाया कि सरकार वीजा ब्लॉक कर रही है, ताकि वो अपने पिता से मिल न सकें. 914 दिन से सॉलिटरी कंफाइनमेंट में हैं.  ये बात दिल दहला देती है.

बलूचिस्तान, KP और सिंध का मुद्दा भी उठाया गया
मीटिंग में बलूचिस्तान की बिगड़ती सिक्योरिटी पर चिंता जताई गई, शहीदों के साथ एकजुटता दिखाई. KP के तिराह इलाके में लोगों की भलाई और विस्थापितों को घर लौटाने की मांग उठी. सिंध में PTI वर्कर्स की गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा हुई. तय हुआ कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन बढ़ाया जाएगा ताकि 8 फरवरी का बंद फुल सक्सेस हो.

शहबाज सरकार पर दबाव
शहबाज शरीफ और KP CM अफरीदी की हालिया मुलाकात का स्वागत हुआ, लेकिन KP के पेंडिंग फाइनेंशियल ड्यूज चुकाने की मांग भी रखी गई. PTI का मुख्य मुद्दा 2024 चुनावों में कथित धांधली है  वो इसे "वोट चोरी" कह रहे हैं. अब इमरान की सेहत का एंगल जुड़ गया, तो विरोध और तीखा हो गया है.

क्या होगा 8 फरवरी को?
ट्रेडर्स के कुछ हिस्से विरोध कर रहे हैं, लेकिन PTI का दावा है कि जनता साथ देगी. डायस्पोरा भी सपोर्ट में उतर रहा है. अगर बंद सफल हुआ, तो शहबाज सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. PTI कह रही है कि ये सिर्फ शुरुआत है, लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी.

