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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनबंगालियों ने सिर्फ पतलून उतारी थी, हम जिंदा खाल उधेड़ेंगे...! पश्तून नेता ने आसिम मुनीर को सरेबाजार दी धमकी

बंगालियों ने सिर्फ पतलून उतारी थी, हम जिंदा खाल उधेड़ेंगे...! पश्तून नेता ने आसिम मुनीर को सरेबाजार दी धमकी

Manzoor Pashteen: पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) के प्रमुख मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को खुली धमकी दी है. उन्होंने 1971 के बांग्लादेश युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि जनरलों ने इतिहास से नहीं सीखा. पश्तीन के मुताबिक, बंगालियों ने जनरलों की पैंट उतारी थी, लेकिन पश्तून और बलूच मिलकर उनकी जिंदा खाल उधेड़ देंगे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:46 AM IST
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Manzoor Pashteen
Manzoor Pashteen

Asim Munir: पाकिस्तान में सेना और वहां के अल्पसंख्यक समुदायों के बीच चल रहा तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) के संस्थापक और फायरब्रांड नेता मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और शीर्ष जनरलों को बेहद आक्रामक और तीखे लहजे में खुली चुनौती दी है. एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्तीन ने साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का जिक्र कर पाकिस्तानी जनरलों को इतिहास से सबक लेने की चेतावनी दी है, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान के सियासी और सैन्य हलकों में हड़कंप मच गया है.

संविधान और इस्लाम नहीं मानते जनरल

पश्तूनों के अधिकारों की आवाज उठाने वाले नेता मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी जनरल देश के संविधान, इस्लाम के सिद्धांतों और यहां की कबीलाई परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पश्तून कौम कानून तोड़ने वालों और गुंडागर्दी करने वालों से निपटना अच्छे से जानती है. पश्तीन ने आरोप लगाया कि इन फौजियों को न तो कानून पर यकीन है, न मजहब पर और न ही सामाजिक मूल्यों पर; ये सिर्फ अपनी मनमानी और शरारत करना जानते हैं.

बंगालियों ने सिर्फ पैंट उतरवाई थी, पश्तून खाल उधेड़ देंगे

अपने भाषण के सबसे आक्रामक हिस्से में मंजूर पश्तीन ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की याद दिलाई. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर ये सैनिक सिर्फ बदमाशी की भाषा समझते हैं, तो इन्हें हमारा इतिहास सुन लेना चाहिए. बंगालियों ने तो केवल इन जनरलों की पैंट उतरवाई थी, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो पश्तून और बलूच मिलकर इनकी जिंदा खाल उधेड़ देंगे. पश्तीन ने साफ किया कि पख्तून और बलूच अब अपने इलाकों में सैन्य अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करेंगे.

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ये भी पढ़ें: 9 दिनों में 22 बड़े हमले, पाकिस्तानी सेना के 13 अफसरों की मौत; बलूचिस्तान में BLA ने मचाया कोहराम

बदमाशों को बाहर खदेड़ने का आह्वान

मंजूर पश्तीन ने बांग्लादेश की तर्ज पर पश्तून और बलूच युवाओं को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि जिस तरह बंगालियों ने अपने हक के लिए लड़कर वहां के अत्याचारी तत्वों को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया था, ठीक उसी तरह अब पख्तूनों और बलूचों को भी अपने हक के लिए खड़े होकर इन बदमाशों को अपनी सरजमीं से बाहर करना होगा. PTM प्रमुख का यह बयान ऐसे समय में आया है जब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर है और इस बयान ने जलती आग में घी का काम किया है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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