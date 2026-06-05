बंगालियों ने सिर्फ पतलून उतारी थी, हम जिंदा खाल उधेड़ेंगे...! पश्तून नेता ने आसिम मुनीर को सरेबाजार दी धमकी

Manzoor Pashteen: पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) के प्रमुख मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को खुली धमकी दी है. उन्होंने 1971 के बांग्लादेश युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि जनरलों ने इतिहास से नहीं सीखा. पश्तीन के मुताबिक, बंगालियों ने जनरलों की पैंट उतारी थी, लेकिन पश्तून और बलूच मिलकर उनकी जिंदा खाल उधेड़ देंगे.
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Asim Munir: पाकिस्तान में सेना और वहां के अल्पसंख्यक समुदायों के बीच चल रहा तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) के संस्थापक और फायरब्रांड नेता मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और शीर्ष जनरलों को बेहद आक्रामक और तीखे लहजे में खुली चुनौती दी है. एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्तीन ने साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का जिक्र कर पाकिस्तानी जनरलों को इतिहास से सबक लेने की चेतावनी दी है, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान के सियासी और सैन्य हलकों में हड़कंप मच गया है.
पश्तूनों के अधिकारों की आवाज उठाने वाले नेता मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी जनरल देश के संविधान, इस्लाम के सिद्धांतों और यहां की कबीलाई परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पश्तून कौम कानून तोड़ने वालों और गुंडागर्दी करने वालों से निपटना अच्छे से जानती है. पश्तीन ने आरोप लगाया कि इन फौजियों को न तो कानून पर यकीन है, न मजहब पर और न ही सामाजिक मूल्यों पर; ये सिर्फ अपनी मनमानी और शरारत करना जानते हैं.
अपने भाषण के सबसे आक्रामक हिस्से में मंजूर पश्तीन ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की याद दिलाई. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर ये सैनिक सिर्फ बदमाशी की भाषा समझते हैं, तो इन्हें हमारा इतिहास सुन लेना चाहिए. बंगालियों ने तो केवल इन जनरलों की पैंट उतरवाई थी, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो पश्तून और बलूच मिलकर इनकी जिंदा खाल उधेड़ देंगे. पश्तीन ने साफ किया कि पख्तून और बलूच अब अपने इलाकों में सैन्य अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करेंगे.
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मंजूर पश्तीन ने बांग्लादेश की तर्ज पर पश्तून और बलूच युवाओं को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि जिस तरह बंगालियों ने अपने हक के लिए लड़कर वहां के अत्याचारी तत्वों को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया था, ठीक उसी तरह अब पख्तूनों और बलूचों को भी अपने हक के लिए खड़े होकर इन बदमाशों को अपनी सरजमीं से बाहर करना होगा. PTM प्रमुख का यह बयान ऐसे समय में आया है जब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर है और इस बयान ने जलती आग में घी का काम किया है.
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