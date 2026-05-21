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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनHamza Burhan killed: पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान PoK में ढेर, अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर की हत्या

Hamza Burhan killed: पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान PoK में ढेर, अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर की हत्या

Hamza Burhan killed: साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हमजा बुरहान की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को गोलियों से भूना है.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 21, 2026, 03:34 PM IST
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Hamza Burhan killed: पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान PoK में ढेर, अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर की हत्या

Pulwama attack mastermind killed: साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या कर दी गई है. अज्ञात हमलावरों ने हमजा को निशाना बनाया. हमजा बुरहान 'डॉक्टर' के नाम से मशहूर था और मुजफ़्फ़राबाद में उसके ऊपर हमला हुआ है. इस दौरान ऊपर कई गोलियां चलाई गईं. पुलवामा के रहने वाले बुरहान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में आतंकवादी घोषित किया था.

दरअसल, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2014 को हुआ था, इस दौरानआतंकियों ने सेना के जवानों के काफिले को निशाना बनाया. इस आतंकी में हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे. बताया जाता है कि हमजा खुद को टीचर बताता था और वह भारत में हुए पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी था.  

घर पर हमलावरों ने बनाया निशाना

शुरुआती जानकारी के अनुसार, पीओके के मुजफ्फराबाद में किसी अज्ञात शख्स ने गोली मारी. दावा किया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई, जब ये आतंकी अपने घर पर बैठा था. अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा को गोलियों से छलनी कर दिया. बताया जा रहा है कि हमले के बाद ही उसकी मौके पर मौत हो गई. 

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ऑपरेशन बालाकोट और पुलवामा हमला 

गौरतलब है कि 14 फरवरी 2014 को दोपहर में करीब 3.15 बजे जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया. जैश-ए-मोहम्मद आतंकी आदिल अहमद डार ने 300-350 किलो IED से भरी एसयूपी को सीआरपीएफ के काफिले की एक बस में भिड़ा दिया. इसमें सवाल 40 जवान शहीद हो गए. 

इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. इसके करीब 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट स्थित जैश-ए- मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी. भारतीय वायु सेना के इस एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे. 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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